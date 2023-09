Papa Francisco en el Ángelus: Cuando un hermano comete una falta contra ti, corrígelo a solas #10Sep

La mañana de este domingo 10 de septiembre, el Santo Padre en su acostumbrado mensaje dominical desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, ofreció el camino que deben seguir las personas al encontrarse en una situación en la que un “hermano” comete una falta contra ellos. “Corrección fraterna, una de las expresiones más grandes del amor, y también una de las más exigentes”.

“Por desgracia, lo primero que se suele crear en torno a quién se equivoca son habladurías, en las que todos se enteran del error, con todos los detalles, ¡menos la persona afectada! Esto no está bien y no agrada a Dios” y no se cansa de repetir que, “los chismes son una plaga en la vida de las personas y de las comunidades, porque traen división, sufrimiento y escándalo, y nunca ayudan a mejorar y a crecer”, expresó Francisco, según Vatican News.

En este sentido, propuso unos pasos para llevar a cabo ante esta situación.

En primer lugar: Hablar cara a cara con mansedumbre y amabilidad.

«Si tu hermano comete una falta contra ti, ve y repréndelo entre tú y él a solas», indica que debe hacerse de manera leal para ayudarlo a entender en qué se equivoca. “Hazlo por su bien, superando la vergüenza y encontrando el verdadero valor, que no es hablar mal de él a sus espaldas, sino decirle las cosas a la cara con mansedumbre y amabilidad”, explica el Pontífice.

Como segundo paso: Buscar ayuda en otras personas cercanas. El Papa expresó que “si nuestro hermano aun no entiende”, busque ayuda en otras personas. “Pero, ¡cuidado! ¡No la del grupito que chismea! Jesús dice: «Toma contigo una o dos personas» refiriéndose a personas que realmente quieran ayudar a ese hermano o hermana que ha errado”.

En su alocución del Ángelus, el Papa Francisco señaló otros pasos y cerró diciendo: “Que María, que siguió amando incluso cuando escuchaba a la gente condenar a su Hijo, nos ayude a buscar siempre el camino del bien” es el deseo final del Santo Padre.

