PulsoEmpresarial Inter y Simpletv se unen para transmitir las eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La fanaticada criolla verá todos los encuentros de la Vinotinto en vivo y los disfrutará como si estuviera en las tribunas a través de Inter canal 100 HD y de Simpletv en los canales 111 SD y 1111 HD. A las transmisiones se les sumará una antesala de treinta minutos que será conducida por un reconocido equipo de narradores y comentaristas.

Figuras de la talla de Lionel Messi, Neymar, Josef Martínez, Moisés Caicedo y Federico Valverde – entre otros- darán brillo al juego de cada país, en la búsqueda de un cupo a la fiesta mundialista de 2026.

- Publicidad -

Será este jueves 7 de septiembre cuando arranque el recorrido de las selecciones sudamericanas. La jornada iniciará a las 6:30 p.m. con la antesala del partido Colombia vs. Venezuela. Una vez culmine el compromiso, los fanáticos del fútbol podrán ver el resto del encuentro entre Argentina – campeón del mundo – y Ecuador.

El viernes 8 de septiembre se medirán Uruguay contra Chile a las 7:00 p.m., y Brasil contra Bolivia a las 8:45 p.m.

La segunda jornada se disputará el 12 del mismo mes, con cinco encuentros: Bolivia vs. Argentina a las 4 p.m., Ecuador vs. Uruguay a las 5 p.m., Venezuela vs. Paraguay a las 6 p.m., Chile vs. Colombia a las 8:30 p.m. y Perú vs. Brasil a las 10 p.m.

- Publicidad -

Toda la pasión por el deporte rey y el camino mundialista de las selecciones sudamericanas se vivirá por Inter y Simpletv, en un esfuerzo sin precedente para que los venezolanos apoyen a su selección y disfruten el fútbol en alta definición.

Para más información sobre los partidos y horarios, visite las redes sociales:

@TuMundoInter | @Simpletvve

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí