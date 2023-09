RETACITOS #10Sep

Desde hace unos días comenzó la promoción de la 46 Feria Internacional de Barquisimeto, que todos los años se lleva a efecto en el mes de septiembre en la capital musical de Venezuela. El primer acto fue la presentación, por parte del Cocosette, de las candidatas a ser reinas del encuentro. Por supuesto que el contralor itinerante Rubén Morales, señala que vuelven los rumores sobre la aparición del nefasto personaje que nos recuerda a Pepe Grillo o una figura similar, pues existe la presunción que en la contratación de artistas extranjeros y nacionales, ya se estarían cuadrando los sobreprecios y las comisiones. Entre los probables invitados figuran los hermanos Primera, el Sonero del Mundo, Ilegales, Desorden Público, llamando la atención que para nada se mencionan de las más de 40 organizaciones regionales, tradicionales como la orquesta Mavare, Los Golperos de El Tocuyo, el grupo “Carota, ñema y tajá”, el Coro de manos blancas, el Coro de Campana, que deberían ser los primeros invitados. Tampoco se sabe nada sí habrá feria agropecuaria, exhibición de animales, toros coleados y otros atractivos que siempre ha tenido este evento. Por supuesto que, en esta oportunidad, nuevamente se impone preguntar qué pasó con la presentación de las cuentas de la Feria 45, ya que al parecer se intenta repetir lo que se hizo uso práctica y costumbre desde la gestión como alcalde del Sargento de Nirgua, acordándose de la aplicación de sanciones por presuntos sobreprecios por parte de AN en el año 2013. No quisiéramos que se repitieran estas experiencias dónde al final nadie supo cuánto se gastó, cuánto ingreso por las entradas los espectáculos y alquileres de stand, lo que sigue siendo un gran misterio.

En esta oportunidad y tomando en consideración que estamos en los comienzos de los preparativos y contrataciones, para la Feria 46, queremos comprometer al Colegio de Contadores del estado Lara y al Colegio de Administradores, a las Facultades y Escuelas de Economía de las Universidades, a instituciones como la Sociedad de Amigos de Barquisimeto, para que designen Comités de Seguimiento de estas Ferias, de mantener de visibilizar las cifras de inversión, gastos y rentabilidad. Estamos de acuerdo en que el pueblo requiere tener las oportunidades para distraerse, y divertirse, pero nos atreveríamos a preguntar: ¿Cómo es que ante la profunda crisis económica en la que vive la familia venezolana, con un salario mínimo de 4,5 /mensuales, se justifica hacer erogaciones millonarias para presentar este tipo de eventos? ¿Es que acaso aún hay gente que no entiende que el 90% de la población está en condiciones de pobreza de ingreso y 70% en condiciones de pobreza extrema? ¿Acaso se ha olvidado que mucha gente sigue escudriñando la basura para llevarse un bocado a su boca? Con los resultados de estos estudios, se podría determinar cuántas escuelas podrían ser reparadas en todo el territorio nacional; cuántos alumnos se podrían beneficiar con el Plan de Alimentación Escolar: cuántas medicinas se podrían adquirir para los centros asistenciales de toda Venezuela. Confiamos en que estas organizaciones que hemos mencionado, entiendan que durante muchos años estas Ferias se han convertido en un gran negocio para los gobernantes de turno y sus familiares, amigos y su entorno político, por lo que creo que ha llegado la hora de que asuman su responsabilidad y le presenten los resultados obtenidos al final de la 46 Feria Internacional de Barquisimeto. ¿Hasta cuándo se va a seguir permitiendo la impunidad?

La Asociación Bancaria de Venezuela, acaba de anunciar la creación de un Comité de Ciberseguridad, con lo que está poniendo en evidencia, que aun cuando es una organización que prefiere mantener un muy bajo perfil en el mundo de las finanzas, donde juega un papel fundamental, porque afilia a todas las organizaciones que componen la red bancaria del país, no se ha quedado rezagada en cuanto a la incorporación de las nuevas tecnologías para enfrentar la creciente cibercriminalidad, que crece aceleradamente a nivel mundial. Advierten los banqueros que Venezuela no es ajena a los desafíos que enfrentan otros países de la región y del mundo en materia de ciberseguridad, entre los que destacan el fortalecimiento de los recursos técnicos, la capacitación frecuente de profesionales del área, colaboración y cooperación para compartir información y las buenas prácticas, así como la creación de conciencia y preparación de los usuarios para protegerse de amenazas de fraudes electrónicos que utilizan los ciberdelincuentes para apropiarse de datos privados. Se destaca la importancia de que la ABV cuente con el mencionado comité, con el propósito fundamental de fomentar una cultura fuerte sobre ciberseguridad, no sólo a nivel del sistema financiero, sino de otros sectores de la economía, así como en los usuarios de productos bancarios y en la ciudadanía en general. Están claros y conscientes que este comité técnico sobre Ciberseguridad debe apalancarse en cuatro pilares fundamentales: confianza, capacidades asociativas de relacionamiento, conciencia cívica y comportamiento ético, con lo cual la ABV se coloca a la vanguardia para la defensa de los intereses de los usuarios de la banca venezolana, sin que haga falta estar apareciendo todos los días en los medios de comunicación, para realizar el trabajo.

Se reporta el Inquieto Anacobero: «Seguramente los liderazgos políticos venezolanos terminaron por entender que la vía de soluciones a la crisis que padecemos todos, menos los enchufados, pasa por los eventos de negociación que se sigue con la mesa de México, que silenciosamente está marcando caminos, los cuales se están reflejando. La nota discordante la colocó el representante internacional del comando de MCM, lo que obligó a sus voceros salirle al paso a ése error con declaraciones y videos en formato de legalidad limpiando el rostro provocado por ese desatino. Por otra parte quien sea el ganador o ganadora de las Primarias 22Oct. entenderá que todo pasará por una transición hacia un posterior gobierno que conduzca a una elección general sin presos políticos ni candidatos inhabilitados, respetando y garantizando la participación de todos los factores que hacen vida en el país e impulsar la apertura democrática perdida con el actual régimen. En éste sentido no cabe duda que Carlos Prosperi es el candidato que más ha impulsado ésta tesis. La jugada que hizo Manuel Rosales con Henrique Capriles la veló HRA cuando a través de su cuenta expresó que «el candidato o candidata que salga ganador o ganadora en las primarias será el candidato (a) de la oposición, No habrá ninguno escogido a dedo ni outsider». La lectura es clara. El maracucho dejó pasar el lapso de sustitución de candidatos dentro del reglamento de la Com.Nac. de.Primarias y obviamente el exgobernador de Miranda está inhabilitado, y entonces para dónde irán? Igualmente en ese punto, existe una tesis similar por parte de una candidata que también inhabilitada tendría ya el nombre de una sustituta de su círculo más allegado para que en caso que resultara victoriosa, como así lo reflejan las encuestas y no pudiera llegar, decida darle su apoyo. Lo cierto es que ha quedado claro que el candidato presidencial que reconocería los EE. UU. como ya varias veces se ha dicho en la mesa de México, será quien salga de las Primarias.

En esta sección periodística hemos presentado unos vaticinios que se han concretado; el apoyo de FUTURO a Prosperi y el de FUERZA POPULAR. Aquí dejamos para el análisis y seguimiento lo siguiente. Más adelante pudieran darse varios escenarios respecto a la situación interna en AD. Uno de ellos teóricamente sería el control del mismo en manos de HRA, lo que constituiría un paso más de avance para el veterano político por rescatar la legalidad de AD. Se comenta por aires nacionales que ello traería consigo una serie de formalidades, y la más importante sería la convocatoria a un proceso interno para cumplir con el requisito de la legitimación de autoridades. Allí surgiría el equipo de la ortodoxia liderado por el Turco, Prosperi, Piero Maroun, Manuel Rojas y el otro grupo liderado por el merideño Dávila y el Inefable. El control de las seccionales lo tendría HRA. El caso de Lara aparentemente lo tendría el Vicepresidente, para lo cual eventualmente enviarán a un dirigente nacional a aspirar el control de ésta seccional, a menos que el Vice se baje de ése autobús que de seguro lo molerían de inmediato. Por otra parte, gran pesar causó el fallecimiento del extraordinario compañero Carlos Canache Mata, hombre de gran valor ético, profesional y político. Con él tuve mucha conexión cuando fui miembro del buró nacional de educación cuando el Chino Lee. Emotivas las palabras de Henry junto a Celina su viuda e hijos en el cementerio. Que en paz descanse querido compañero Canache. Por cierto que no pasó desapercibido el momento cuando correspondió sacar el féretro en hombros de los jefes del partido encabezados por el Secretario General Nacional y el Secretario de Organización Nacional y Candidato presidencial del partido, casi nada, cuando el Vicepresidente en su ya conocida costumbre de «pescueceo» casi hace caer al candidato para tomar el ataúd y estar junto al jefe de primero para la gráfica. Más salido que un balcón dirían las abuelas. Genio y figura».

Durante el mandato del Cocosette como alcalde de Iribarren, este nombra como presidente de Mercabar a un humilde, pero leal cancerbero de apellido Serrucho, comenzó a perseguir a la masa laboral antiguos de esa empresa para tener el control absoluto de las riendas del mercado; se dio a la tarea de desconocer a la organización sindical y por consiguiente la contratación colectiva, reclamo que aun reposa en la Inspectoría de Trabajo; despojó de locales a inquilinos, llegando al mercado en horas nocturnas, en compañía de su equipo de trabajo, violentando los candados de los locales, decomisando las mercancías y arrebatando los locales a quienes tenían deudas pendientes, pero con tramites en los tribunales, luego los asignaba a dedo a familiares, amigos y políticos de la época, sin considerar los Estatutos del mercado que imponían realizar una especie de concurso o licitación; los recursos producto de pago de arrendamiento y servicios que presta el mercado tuvieron un destino desconocido, varias veces la masa laboral en mercabar solicitó la intervención de Contraloria, lo cual se ha seguido haciendo y nadie ha oído sus quejas legales con los soportes correspondientes; luego como premio a su lealtad al proceso, lo postulan como candidato a diputado la AN donde resultó electo sin contratiempos, para regocijo de muchos trabajadores y comerciantes por la salida de tan nefasta gestión, pensando que nada peor podía ocurrir; pero al Cocosette la brillante idea de colocar como presidente a otro ilustre personaje, con apellido como el Prercursos de la Independencia, proveniente de la Alcaldía de Jimenez, donde lo derroto la base del chavismo a improbar su gestión. El próximo domingo el siguiente capítulo…

Para algunos docentes y gente conocedora, las elecciones de autoridades universitarias han dejado muchas dudas, ya que al parecer en el 2023, se transgredieron la Constitución, la ley de Universidades y los reglamentos institucionales al margen de la autonomía administrativa; responsabilidad compartida gobierno y Consejos Universitarios. En efecto, las Universidades Nacionales: Autónomas y experimentales, solo 9 mantienen la elección de autoridades porque a la USB le designaron autoridades a raíz del fallecimiento del rector Dr. Enrique Planchart y esta debería mantenerse y recibir igual trato que el grupo de las 10 universidades nacionales de AVERU, algunas universidades están intervenidas como la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, la Simón Rodríguez, la Francisco de Miranda y la Rómulo Gallegos entre otras y otras han sido creadas por este gobierno con autoridades designadas, se estima que, en los actuales momentos, hay alrededor de 60 universidades nacionales de las cuales solo 5 son autónomas plenas. Recientemente se celebró la elección de autoridades universitarias en la Universidad Central de Venezuela, tomando como base las sentencias 0324 de fecha 27-08-2019 y la 0047 de fecha 27-02 2020, desaplicado los artículos 31, 32 y 65 de la ley de Universidades, obviando la desaplicación de otros como el artículo 30 que se refiere al claustro universitario, instancia que elige las autoridades rectorales. Pero el fondo del problema se genera con motivo de la promulgación de la Ley Orgánica de Educación que intenta modificar los miembros de la comunidad universitaria con derecho a voto para elegir sus autoridades, lo que generó que todos los procesos electorales fueran suspendidos por el TSJ y las autoridades electas hasta ese momento deberían permanecer en sus cargos hasta que se diera un nuevo proceso de elección.

El régimen transitorio aprobado en la UCV, incluyó los cinco sectores (profesores, estudiantes, egresados, personal administrativo y personal obrero) determinados en la sentencia fijando porcentajes de participación, siendo esto un hecho cumplido que podría considerarse irreversible y ¿quedaría como definitivo?. Los Consejos Universitarios de la UCV y la UC decidieron modificar lo establecido en el artículo 28 de la ley de Universidades, que ni siquiera fue incluido para ser desaplicado en la sentencia promulgada; al alterar el requisito para ser autoridad rectoral de “haber ejercido con idoneidad funciones docentes y de investigación en alguna universidad venezolana durante cinco años por lo menos” a términos de “haber ejercido con idoneidad funciones docentes y de investigación, durante los últimos cinco años en la Universidad Central de Venezuela” y “ haber ejercido labores de docencia e investigación, por lo menos los últimos diez años en la Universidad de Carabobo”, respectivamente. Esas novísimas “normativas” vulneran tanto la Ley de Universidades como el Decreto del Presidente de la República N° 2526 del 10 de septiembre de 1992, por el cual se dictó el Reglamento General de la UCLA, donde se estipulan los requisitos que deben cumplir los candidatos a ser electos como autoridades universitarias, transcrito a continuación: “Artículo: 11: El Rector, los Vicerrectores y el Secretario General de la Universidad, deben ser venezolanos, de elevadas condiciones morales, haber realizado y culminado estudios de postgrado, tener suficientes credenciales científicas y profesionales, con categoría académica no inferior a la de Asociado y haber ejercido con idoneidad funciones docentes o de investigación, durante cinco (5) años por lo menos en alguna Universidad venezolana.” Se infiere con claridad que antes del régimen transitorio profesores jubilados pudieron ser candidatos a autoridades rectorales con el ordenamiento legal previo a este instrumento, en acatamiento a lo pautado en las normativas vigentes, enunciadas supra, y muchos de ellos, además de ser electos cumpliendo con idoneidad sus funciones y de hecho revisando los datos históricos reflejan que así se ejecutó. Es fundamental además analizar si legalmente se puede en un instrumento transitorio transgredirse la ley generando discriminación y soslayando derechos ya adquiridos.

C O R T I C O S

Una situación bastante grave e inquietante en Barquisimeto, ya que al parecer un funcionario de Corpoelec en la región, que debe tener una posición de cierta autoridad (AC), quien presuntamente todos los días suspende el servicio de luz en determinadas zonas de la ciudad, hasta por períodos de 5 y hasta 10 horas, desviando la energía para lugares donde existe cientos de máquina “minando”, que suponemos le deben generar una buena boloña de real todos los meses, con lo cual el personaje está llenándose los bolsillos, contribuyendo con su beneficio personal, a deteriorar aún más la calidad de vida de los larenses, caso que al parecer es voz populi dentro de la empresa, pero nadie se atreve a denunciar por temor a represalias, asegura que el Chile es uno de los principales responsables de los constante apagones que se registran en la capital musical de Venezuela.

La situación de deterioro que se está viviendo en el hospital Pastor Oropeza del IVSS, en el oeste de Barquisimeto, cada día empeora, allí no se lleva ninguna cuantificación del número de neonatos y de madres parturientas que presuntamente allí mueren, porque estas son estadísticas que no dan votos, sino que los quitan. Lo más grave es la mayoría de las muertes de niños y adultos, se producen fundamentalmente porque el personal médico asistencial, carece de los medicamentos e insumos para solucionar las patologías que allí se presentan, advirtiendo que “no podemos hacer milagros”, lo cual es perfectamente entendible; sin embargo, también se ha denunciado, y esto si creemos que debe ser investigado en forma prioritaria, y es que al parecer muchas de las parturientas fallecieron, debido a que los medicamentos que les fueron administrados, dizque tenían por lo menos, dos años de vencimiento, acción que de ser cierta resultaría imperdonable.

Las últimas de la Perla del Norte. Ahora después que fracasó en sus intentos de dar terrenos ajenos a sus amigos, solicitudes que fueron rechazadas por el Concejo Municipal, ha surgido un nuevo protegido de la comadre de Delia, y se trata de un individuo que es el cacique de los moto taxis bolivarianos y lo apodan con el nombre del muñequito diabólico que tiene una gran cicatriz en la cara y un puñal en mano (chu….), pues el nombrado quien al parecer invadió una vivienda en la urbanización José Félix Ribas, ahora es íntimo de la ciudadana y está tomando la cantidad de terreno que él quiere en el urbanismo y cercándolo sin permisología alguna, amenazando a quien se oponga a sus abusos, pues, él ahora es quien manda apoyado por la sindicada por lo favores que hace y además el Presidente del Concejo no dirá nada pues es ella quien le presta los trajes que ya no usa su consorte Equino para que pueda aparecer bien vestido en los actos públicos y Sesiones Solemnes, dirán algunos con razón parece Majano con su traje de mesonero. Que pensara de esto Julius pues él y el Chu…, no son grandes amigos, este siempre lo ha adversado.

Deben estarse revolcando sus tumbas esos grandes dirigentes políticos del otrora gran partido del pueblo, como Merari y Pedro, allá en el cielo al lado de CAP al ver a sus herederos, cometer tantas barbaridades, actuando de manera sumisa y humillante, ante quien además de no tener ningún piso político en la organización como ha sido demostrado hasta la saciedad, se salta a la torera lo establecido en los estatutos de la organización y se autoproclama candidato presidencial, causándole un gran daño al partido y al país con su terquedad senil, y es cuando los viejos líderes adecos se preguntan : ¿Con que cuerpo se sientan las cucarachas. El colmo es que se aprovecharon el centenario de PPM, y entre gallos y medianoche dizque juramentaron el comando del Indio Berni, en un evento que contó con una escuálida asistencia. ¿Por qué no se atrevieron a hacerlo en La Pochocha, en Barquisimeto.

Queremos hacer un llamado a la dirigencia política regional, en general y sin distingos, por cuanto llega hasta nuestra mesa de redacción, información que indica que pretenden controlar, tutelar y dirigir las actividades de la Junta Regional de Primarias, violando de esta manera, la independencia , la autonomía, que deben tener unos árbitros electorales, para generar confianza, tanto en los electores , como en los candidatos, ellos insisten en tratar esta organización comicial, integrada por personalidades de la sociedad larense, con solvencia moral e independencia política, como un organismo subordinado a lo que decidan y recomienden los partidos. Dense a respetar, si quieren que los respeten.

Ultima hora comienza circular con mucha insistencia, la posibilidad de que el diputado Macario Bonifacio González, postule su nombre para las próximas elecciones, ya que al parecer un grupo de seguidores de VP y de otras organizaciones políticas, le han estado calentando la oreja, viendo que los candidatos que comienzan a mencionarse, no generan muchas emociones, por lo que estiman que de concretarse una coalición de varias organizaciones, que al parecer ya han estado intercambiando, han puesto a Don Maca a pensar muy seriamente en esta alternativa, quien nos pasa el dato es una persona una y mugre del personaje, además creemos que tiene más experiencia que todos los se están mencionando.

Como no tienen la menor capacidad para entender lo que es hacer el ridículo, el Cocosette ha puesto a circular un video en que advierte que se presentará de incognito y de sorpresa en el Complejo Ferial y allí repartirá entre las personas presentes, sin costo alguno, las primeras entradas para la Feria Internacional de Barquisimeto, todo hecho entre gallos y medianoche, como estuviera repartiendo las “Green Card” que te abren las puertas para vivir y trabajar en los Estados Unidos. La verdad que este tipo de funcionarios pueblerinos, solo los vemos en algunas regiones, esos son los que se asustan cuando ven tantos carros juntos en Caracas.

El régimen sigue insistiendo sobre el tema en averiguar el origen de los fondos de la campaña electoral de los precandidatos (as) de la Plataforma Unitaria. Quien ha insistido con más fuerza al respecto es el propio oriundo de «El Furrial» quien en su programa semanal precisó que será a través de la Comisión de Política Interior de la AN-2020 quien dirija dichas investigaciones. Caso similar ocurrió con las ONG y Fundaciones que de acuerdo a sus criterios son usadas para fines políticos y particulares distintos a sus «certificaciones de origen» de actividades sociales y benéficas. Aquí en Lara opera particularmente una Fundación que «justifica» sus actividades incorporando a su récord de cuentas de ejecutorias de obligatorio cumplimiento, soportes y leyendas fotográficas de cuanto evento organizan y de ese modo justificar los ingresos. Su lema es «foto, foto y más foto que éso se convierte en divisa». ¡Mansa la lapa!.

Por los lados de la calle 9 de la Mata, recientemente hubo un encuentro con algunos directivos municipales de AD-R. En el mismo se discutieron entre otras temas el desagrado que existe en el seno del Comité por la presencia de la nueva comisionada enviada de Barquisimeto a quien conocen como la Sargento K para Palavecino, La voz de mayor disgusto la tuvo el secretario general (LC), quien alega que la referida «compañera» no les inspira ninguna confianza y que por el contrario traería mayor discordia a lo interno. Culminó diciendo que de continuar ésta situación no vacilará en «soltar la sopa» en todo lo referente al tema del «puerto seco» de Palavecino que según, presuntamente, «involucraría» a un alto jerarca blanco. Por lo que se observa, sería interesante preguntarle a algún adeco que diga con sinceridad, en donde es que a ésta señora no la protesta. Ésto en definitiva constituye un record.

No andan nada bien las relaciones entre la directiva de la PUD y algunas organizaciones políticas, que los acusan de falta de equilibrio y de estar claramente parcialización hacia la candidatura de MCM. Lo ocurrido recientemente en la Perla del Norte donde los partidos decidieron retirarse de la sede de UNT en Duaca debido a estas razones, deja mucho que desear y la reunión del jueves donde se dijeron hasta del mal que van a morir, no es precisamente un ejemplo de unidad. Tenemos todos los detalles, pero no tenemos espacio. Otro tema que dejamos pendiente, es el malestar entre los radiodifusores, por la posición mediatizada sumisa con Miraflores, de la directiva de la Cámara de Radio, la cosa está que arde.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

