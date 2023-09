Lawrence Castro sobre los acuerdos de Maduro con China: No hay capacidad para ningún intercambio comercial #15Sep

El régimen venezolano no tiene la capacidad de asumir compromisos económicos, aseguró el dirigente nacional de Voluntad Popular, Lawrence Castro, por lo que tildó de mentira las supuestas firmas de acuerdos de intercambios comerciales con China.

«Esto es una nueva incógnita, una gran farsa que nos recuerda a los anuncios que hacía Chávez y los más de 35 mil acuerdos con diferentes países, en los que Venezuela nunca salió beneficiada. Hay que tener claro que Venezuela no puede asumir ningún acuerdo, ni con China ni con otro país, no puede darse el intercambio comercial porque no tenemos capacidad de endeudamiento ni capacidad productiva», aseguró.

A juicio de Castro, la visita de Maduro a China representa una vacación paga con los pocos recursos de Venezuela. «Esto es solo propaganda del régimen. Maduro seguro estaba aburrido en Venezuela y se fue a vacacionar a China», fustigó.

Castro recordó que Venezuela forma parte del Mercosur, pero está suspendido por la incapacidad de resolver sus problemas institucionales y aclaró que debido a la crisis económica y el derroche rojo del régimen, no hay nada que ofrecer a la comunidad internacional.

«Es una gran fantasía lo que dice Maduro cuando repite que quiere entrar a los Brics. Venezuela, gracias a Maduro, no tiene capacidades económicas y cualquier acuerdo que asuma será contraproducente a futuro. Para poder cambiar esto, Venezuela debe estabilizar su moneda, incentivar la inversión extranjera y, sobre todo, cambiar el sistema corrupto que sigue gobernando. Es tan fantasioso como el planteamiento de enviar a un venezolano a la Luna. Sin duda, es Maduro el que está en la Luna», precisó Castro.

