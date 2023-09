PulsoEmpresarial Fundación Empresas Polar fortalece la labor de los docentes con la tercera edición de su ciclo de conferencias Regreso a Clases

Fundación Empresas Polar afianza su compromiso con la educación en Venezuela y se prepara para realizar por tercer año consecutivo su ciclo de conferencias titulado Regreso a Clases.

Este año Fundación Empresas Polar dedicará el espacio a los docentes y desarrollará temas de interés para su formación pedagógica, profesional y emocional, con el objetivo de acompañarlos en su labor como guías del sano desarrollo de niños y jóvenes, con la finalidad de propiciar el mejor regreso a clases para el período escolar 2023-2024.

Durante todos los jueves del mes de septiembre, la Fundación estará de la mano con importantes instituciones aliadas para ofrecer información de interés sobre temas como la importancia de la formación profesional y pedagógica propia de la docencia, y cómo generar experiencias educativas que permitan proveer aprendizajes pertinentes que se viertan en competencias para la vida.

También se hablará sobre la aplicación de la inteligencia artificial en la educación venezolana, así como de algunas pautas para realizar la documentación de casos de violencia en centros educativos, la importancia de brindar una educación integral de la sexualidad, y además se darán a conocer estrategias de autocuidado y salud mental para los docentes.

Para la ejecución del ciclo de conferencias, Fundación Empresas Polar contará con el apoyo de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Metropolitana (Unimet), Universidad Monte Ávila (UMA), Universidad Pedagógica Experimental Libertador – Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC), Fundación Mano Amiga, Fundación Telefónica Movistar, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), Motivapp y la organización Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap).

Asimismo, estarán presentes Ashoka, la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC), el Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano (Cania) y el Instituto Mead.

Las conferencias de Regreso a Clases se llevarán a cabo en la sala Lorenzo Mendoza Fleury, de la sede de Fundación Empresas Polar en Los Cortijos, Caracas, desde donde también se transmitirá en vivo a través del canal oficial de Empresas Polar en YouTube, para conectar con todo el público que desee participar.

Cada jueves de septiembre se efectuarán dos conferencias. La primera será de 9:00 am a 10:00 am y la segunda se realizará desde las 10:00 am hasta las 11:00 pm. Las transmisiones también podrán ser sintonizadas a través de Radio Fe y Alegría y la emisora digital Radio Comunidad.

La gerente de Formulación y Evaluación de Proyectos de Fundación Empresas Polar, Virginia Villegas, declaró que con esta iniciativa se busca apoyar el desarrollo de las competencias pedagógicas, profesionales y emocionales que requieren los docentes en el ejercicio de su rol como líderes y agentes de cambio en su entorno inmediato.

“Estamos seguros de que será un complemento a las competencias pedagógicas que los docentes adquieren durante su formación, para seguir contribuyendo a la educación y al desarrollo del país”, dijo Villegas.Para obtener detalles sobre el cronograma de Regreso a Clases, se invita a ingresar a las cuentas en redes sociales de @EmpresasPolar

