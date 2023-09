Trabajadores del sector universitario exigen el cumplimiento de sus derechos laborales #18Sep

La mañana de este lunes 18 de septiembre, representantes de Apucla, Ataucla-Sindeucla se concentraron en las instalaciones del rectorado de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) para evaluar en asamblea, las condiciones laborales del personal obrero, administrativo y docente de esta casa de estudio.

“El fideicomiso fue cancelado en un 8,5%; fue pagado el viernes en la Universidad Central de Venezuela. En esta universidad, hasta el momento, no ha llegado el dinero, y así como en otras universidades, estamos esperando. El bono vacacional no lo pagaron completo, ni a los activos ni a los jubilados. Hay una deuda de más de 12 años de pago de prestaciones sociales. Hay deudas con los institutos de previsión social, con cajas de ahorro, con los gremios”, expresó el presidente de Ataucla-Sindeucla, Rubén Darío Albornoz.

- Publicidad -

Resaltó además que esta actividad fue convocada y desarrollada a nivel nacional porque “las federaciones están cansadas de enviar, de entregar documentos al gobierno nacional y no son escuchados, mucho menos los que estamos en la provincia”.

Lea también: AvanceIMP Trabajadores del sector educativo en Lara: Menos del 45% de las instituciones están aptas para recibir a nuestros alumnos

“Por primera vez en las universidades estamos observando con mucha preocupación que los ajustes que se han hecho, en lugar de generar un ascenso en el salario y poder aumentar nuestra capacidad adquisitiva, lo que ha venido es en descenso. La inflación sí va en ascenso y por supuesto nunca podemos igualar, eso nos resta a nosotros la posibilidad de poder satisfacer nuestras necesidades básicas, las nuestras y las de nuestro grupo familiar”, señaló Deborah Velásquez de Valecillos, presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA.

- Publicidad -

Ante este panorama que perjudica a todos los trabajadores de la educación universitaria a nivel nacional comentaron que se mantendrán “en la lucha” por sus reivindicaciones salariales.

“Nosotros en FAPUV hemos dicho que no están dadas las condiciones, no hay normalidad. No podemos seguir tratando de esconder las cosas cuando día a día todo eso que existe nos golpea como trabajador. Yo creo que llegó la hora de que los universitarios nos mantengamos de pie. A pesar de las decisiones que puedan tomarse desde el punto de vista institucional, porque a veces se toman decisiones de espalda a los trabajadores, y yo creo que todas las instituciones a través de sus autoridades deben estar cercanas a sus trabajadores porque son nuestros patronos directos”, resaltó Velásquez.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí