Yelitze Santaella: Actividades administrativas inician este lunes #18Sep

La ministra de Educación, Yelitze Santaella, anunció a través de su cuenta en X (antes Twitter) que para este lunes 18 de septiembre iniciarán las actividades administrativas para la organización y planificación del nuevo año escolar 2023-2024.

Santaella indicó que se preparan para “desarrollar el Plan de Formación Docente en nuestras escuelas”, aunque no especificó la fecha exacta en que comenzarán formalmente las actividades académicas en todos los niveles.

Reacciones

No obstante, tras este anuncio del inicio de las actividades administrativas, las reacciones no se hicieron esperar por parte de los docentes, quienes respondieron que hay bajos salarios y no están dadas las condiciones para comenzar ni siquiera las jornadas administrativas.

“Firma Contrato Colectivo. Eliminar instructivo Onapre. Sueldo docente acorde a Canasta Básica y Art. 91 CRBV. Bono Inicio de Año Escolar a docentes que permita equiparse para iniciar clases: calzado, uniforme, higiene personal, alimentación, implementos escolares, transporte”, escribió la cuenta de Docentes Activos.

“Nos parece una burla sus palabras, ministra. Mi hija y esposa son educadoras y están trabajando con las uñas para que los muchachos no pierdan el año. Sin dinero para merienda, para calzado, ropa, ¡menos transporte! porque los servicios se comen esos bonos”, escribió otra persona en X.

