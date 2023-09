VIDEO La Fundación Peludos al Rescate se prepara para realizar el 7° Eco Rally Canino Guaro 2023 #19Sep

Con el objetivo de crear un espacio de encuentro entre las familias y las mascotas, la Fundación Peludos al Rescate espera realizar el próximo domingo 1 de octubre el 7° Eco Rally Canino Guaro 2023 donde tienen como objetivo lograr inscribir entre 60 y 70 mascotas en esta actividad.

Patricia Kahale, presidenta de Peludos al Rescate, comentó que esta actividad se realiza en el marco de su octavo aniversario, donde el objetivo es crear un evento “para estar con tu mascota y disfrutar de un día de diversión. No necesariamente tu mascota tiene que saber el rally porque las personas dicen, ´es que mi mascota no sabe correr, no sabe los obstáculos…´ No, no, no, esto es una caminata divertida, es un rally divertido”.

“Lo importante es llevar a la mascota a pasar un día diferente. Que saques a esa mascota a pasar un día distinto y sobre todo tú que puedas compartir con ella y dedicarle ese tiempito como se lo merece”, destacó la también ingeniera.

Es importante mencionar que esta actividad está programada para iniciar a las 7:00 am, arrancando con la caminata, donde participaran todas las mascotas inscritas, aunque señalaron que el evento es abierto a la comunidad.

“Este es un evento libre. ¿Quién se inscribe? El que le da un aporte a la Fundación. Vamos a estar en el Parque Canino de El Pedregal, en la Plaza Las Tetas. Son 5 dólares y un kilo de perrarina el aporte para la Fundación, con eso adquieres un kit de inscripción que lleva un bolso ecológico, una bandana y un snack, que es una oreja de cochino por parte de Corpica”.

En relación a los perros que pueden ser inscritos, la presidenta de la Fundación aclaró que deben ser animales mayores de un año, donde los dueños deben llevar también su tarjeta de vacunación para así evitar cualquier tipo de incidentes con las mascotas

Cabe mencionar que la Fundación Peludos al Rescate tiene 10 años brindando apoyo y rescatando perros en las calles, aunque nueve de esos años registrados como fundación, ayudando hasta la fecha alrededor de 3.500 animales entre rescate, ayuda a personas que necesitan atención con sus mascotas, donando insumos, medicinas o alguna asistencia veterinaria por parte del doctor Robert Franco.

Para participar en este evento o apoyar a la organización en las venideras actividad que realizarán, las personas se pueden comunicar en las redes sociales @fundacionpeludosalrescate o al número 0414-5594536 para más información.

