Un 30% de comercios en el municipio Jiménez se encuentran cerrados #20Sep

“El municipio Jiménez tiene alrededor de un 30% de establecimientos con las santamarías abajo, pudiendo ser eso, otro 30% a final de año si no hay una mejora salarial y una mejora en la distribución del combustible. Si el gobierno nacional y municipal no hacen planes, estrategias; vamos a tener un panorama muy oscuro en el municipio”.

El municipio Jiménez parece estar al abandono por parte de las autoridades regionales y municipales, solo el ímpetu de sus ciudadanos y del sector privado mantiene de pie a esta zona de la entidad larense.

Fernando Rodríguez, presidente de la Asociación de Comerciantes, Industriales y afines del municipio Jiménez, comentó a El Impulso que junto con Fedecámaras Lara; afinan detalles para buscar soluciones y brindar beneficios al sector empresarial a través de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios (LOCAPTEM).

La economía de la localidad se ha visto gravemente afectada, indicó que en el municipio “tenemos un tabulador de actividades económicas que puede ser del 2% en algunos casos sobre el monto bruto de la actividad económica que pueda ser menor o mayor”.

“Lamentablemente en este momento no están llegando empresas nuevas, están cerrando empresas de mucha tradición. Si la alcaldía lleva los números no lo muestran”.

Rodríguez sentenció que la tasa de desempleo es elevada por lo que estiman realizar encuestas para determinarlo con exactitud. “Gracias al sector privado el municipio se mantiene activo, no hay crédito para el sector agrícola, tú das una vuelta por Jiménez a las 4 de la mañana y no encuentras a nadie, ahora no existe eso que veíamos antes, la distribución del combustible afecta notablemente”.

En este sentido, añadió que el sector comercial está “sumamente deprimido, no hay políticas claras, los impuestos no son sencillos de cancelar, hay mucha voracidad fiscal”.

