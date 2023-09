OPINIÓN ¿Así, o más claro? #21Sep

Falta un mes para unas elecciones primarias en las que una parte de la población venezolana tiene puestas muchas esperanzas. Una votación que se celebra en medio de las condiciones más adversas.

Luego de tantas decepciones resulta muy difícil mantener la fe de la gente en un cambio incruento en un país sometido durante más de un cuarto de siglo a un proceso disolvente y destructivo, que ha dejado a grandes mayorías sin perspectivas de futuro.

- Publicidad -

Ni siquiera quienes hacen apologías al régimen pueden ofrecer esperanzas – solo les queda inventar culpables y trasladar responsabilidades por sus infinitos fracasos.

La población se encuentra profundamente frustrada, decepcionada y deprimida: Casi la cuarta parte – en su mayoría los jóvenes y emprendedores – ya votó con los pies, buscando porvenir en otras latitudes. Otros se hunden en el escepticismo o la pusilanimidad.

Es que estamos ante un régimen y un proyecto – si es que alguna vez lo hubo – totalmente fracasado, vacío, donde apenas quedan grandilocuentes bravuconadas presumiendo de lo que en el fondo carecen: Independencia, soberanía, dignidad. Meramente subsisten con pavor.

- Publicidad -

¿Qué podemos entonces esperar de unas primarias con 13 candidatos – con varios inhabilitados por el régimen, más algunas opciones que no participan? Es obvio que ellas por sí solas no traerán el cambio que permita emprender el empinado camino de la reconstrucción nacional. No serán una varita mágica, ni remedio instantáneo para todos nuestros males.

Pero ante un régimen estéril – que solo sabe huir hacia adelante, cuya base de apoyo se encoge sin cesar, sin sumar un solo adepto tras su auge inicial – estas primarias constituyen una importante oportunidad para expresar un contundente rechazo al sistema.

Más allá de identificar cuáles postulados son más capaces de movilizar la mayor cantidad de respaldos, las primarias en sí constituyen una manera – sumando todos sus votos – de expresar un fuerte rechazo de la ciudadanía a lo que hoy se nos impone.

¿Qué incorporarán a una mayoría absoluta del electorado? No, pero permitirán destacar un importante segmento de población militantemente dispuesto a rechazar los intentos de imponer en este país una hegemonía política con vocación totalitaria, como viene haciendo desde hace un cuarto de siglo. Mientras mayor sea la participación, más contundente el mensaje. Eso es lo que muy claramente quiere desestimular el régimen.

Y si lo que quiere impedir el régimen es una gran participación, razón de más para que se exprese el mayor número posible de venezolanos. ¿Así, o más claro?

Antonio A. Herrera-Vaillant

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí