¡Problema general! Comunidades de Iribarren no cuentan con el suministro de agua potable por tubería #21Sep

Las constantes fallas en los servicios públicos continúan afectando a los habitantes del municipio Iribarren. El nulo suministro de agua potable es el mayor problema por el que los ciudadanos padecen.

Antonio Montilla, residente del caserío Chirgua en la parroquia Santa Rosa expresó para El Impulso: “En Chirgua nos estamos muriendo de sed, ya tenemos seis meses sin agua. Por la pipa nos cobran dos dólares, no es justo; toda la comunidad en general está sufriendo. Al señor gobernador le hemos mandado cartas y nada, se desconoce cuál es su gestión; que está haciendo ahí, porque no está haciendo nada”.

Por otra parte, Ramón Camacaro habitante de Cañaote Abajo, Bobare en la parroquia Aguedo Felipe Alvarado, comentó que no cuentan con el servicio por tubería desde hace más de 5 años.

“El problema que nosotros tenemos en el caserío es que nos estamos muriendo. Se está bebiendo agua sucia, agua de quebrada, agua de represa, agua revuelta, todo. No hay gobierno en Bobare, no hay. La pipa de agua está a 4 dólares, si compramos la pipita de agua, no compramos la harinita”.

En la Urbanización Eligio Macías Mújica, parroquia Unión, la comunidad hace un llamado para que se haga “un plan de contingencia ante la necesidad del agua”, pues destacan que las personas “tienen que decidir entre comer y comprar agua”, pues el tanque del servicio lo deben pagar en cinco dólares.

«En los 27 edificios que conformamos la parte alta de la Macías Mujica, en las 230 casas de 2 plantas en el sector 2 y en la comunidad de los Chalets ya llevamos 15 días sin el suministro y en la escuela de las monjas ya tienen 2 meses (sin el servicio) que aunque están de vacaciones; el próximo lunes comienzan actividades con una matrícula de 272 alumnos, 32 docentes y 6 monjas», añadió Raúl García habitante del sector.

Cabe destacar, que días previos a los 471 años de la fundación de Barquisimeto, el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas Municipales “La Gente Propone” en el municipio Iribarren, realizó una consulta para conocer la opinión de sus veedores ciudadanos sobre los regalos que desearían para la ciudad y la mayoría manifestó que esperan que las autoridades municipales y regionales realicen un máximo esfuerzo para garantizar el servicio de agua potable en las diferentes comunidades de la ciudad crepuscular.

