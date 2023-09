VIDEO ¡Escuelas y liceos por el suelo! Centros educativos de Barquisimeto en deterioro a solo días que inicie el año escolar #21Sep

El pasado lunes 18 de septiembre los centros educativos de Venezuela dieron inicio a las actividades administrativas, volviendo los educadores a la rutina y padeciendo nuevamente el malestar que sufrieron el pasado año escolar: instituciones en completo deterioro y abandono.

El equipo periodístico de El Impulso realizó un recorrido por algunas instituciones públicas de Barquisimeto donde en la mayoría de los centros educativos se repite las mismas calamidades, infraestructuras en mal estado, filtraciones de agua, falta de servicios públicos, ausencia de profesores, entre otros problemas.

“Una de las problemáticas que tenemos ahorita para el inicio de actividades es la limpieza de la institución, tenemos mucha basura, maleza que cortar, el parque no está apto para que los niños puedan entrar. El agua solamente llega al baño de preescolar y de allí colocamos una manguera que llenamos dos tanques azules que podemos surtir para bajar lo que son las pocetas”, comentó Anny Perdomo, subdirectora de Educación Inicial de la E.B. Juan Tamayo.

Asimismo, señala que los pocos profesores que hay en esta institución han dejado claro que no pueden cumplir horario completo, por lo que proponen volver, al igual que el año escolar pasado, a “horario tipo mosaico, porque todos tienen otra actividad que les genera ingreso y como les decimos que no si a veces no tienen ni para el pasaje”, destacó Tamayo al referirse a este centro educativo que reúne a 936 estudiantes de comunidades como Ruezga Norte y Sur, además de Bararida.

Por su parte, Yasmeli Tavares, subdirectora de la ETCR Dr. Carlos Gil Yépez, destaca que durante el periodo vacacional y en este reinicio de actividades administrativas no han contado con el apoyo de las Brigadas Comunitarias Militares de Salud (Bricomiles), por lo que la maleza en la institución cada día está más larga.

“Acá también tenemos problemas de electricidad, necesitamos insumos, muchos insumos. Siempre el agua es lo que nos apena a nosotros. Tenemos muchos años con los baños dañados, aquí están funcionando solamente dos baños, tanto de hembras como de varones. Para la cantidad de estudiantes que tenemos y de personal, tanto el administrativo, el obrero, el docente, somos un grupo demasiado grande para esos baños”, acotó Carmen Ánzola, encargada del mantenimiento del liceo.

En la Unidad Educativa Vicente Salias la urgencia que señalan tener radica en la falta de personal y actualización de equipos, aclarando que “hay personal que se retiró, pero no ha llegado el sustituto. Se hizo el proyecto de solicitud, pero aún estamos esperando respuesta”, apuntó Maiwalida Dávila, encargada de administración.

“Queremos que los niños, como el sistema hoy día todo es computarizado, darle más herramientas, nos ofrecieron que si las tablets, esto y lo otro, hasta ahora no ha llegado”, acotó Dávila.

Autogestión mantiene activo los centros educativos

La difícil situación por la que atraviesan los centro educativos del país ha generado que las personas buscan reinventarse para no dejar caer las actividades en las instituciones y “por vocación” seguir dando un aporte día a día a los pequeños futuros del país.

Es así como en las unidades educativas mencionadas anteriormente han realizado actividades como venta de jabón, aporte de los representantes con dinero, comida o colaboración en limpieza para de esta manera reavivar los centros de preparación que han decaído en los últimos años “sobretodo después de la pandemia”.

“Generalmente vendemos bambinos y pedimos la colaboración. Por ejemplo pedimos que nos donen bolsa, que si medio litro de jabón y así sucesivamente para poder costear las necesidades y mantener limpia la institución”, dijo Liliana Alvarado, subdirectora de la E.B. Juan Tamayo, mientras que en la UE Vicente Salias señalan que el apoyo de la comunidad “ha sido fundamental” para mantener en buenas condiciones la escuela.

Los directivos de estas instituciones públicas del estado Lara esperan que en los próximos días las autoridades se aboquen “a recuperar así sea un poco” los centros educativos de la región, pues de lo contrario temen que el año escolar 2023/2024 se desarrolle como el pasado, con clases intermitentes, sin servicios públicos e infraestructuras deterioradas.

