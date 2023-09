FOTOS ¡Apoyo emocional! Yeison viajó junto a su ardilla de Venezuela a EEUU #24Sep

Durante las semanas que Yeison y Nico tardaron en emigrar desde Venezuela a Estados Unidos, recorrieron peligrosas selvas y pasaron sobre un cadáver. Se han vuelto tan inseparables que Yeison vendió su celular para que ambos tuvieran dinero suficiente para continuar su viaje en autobús.

Ahora que Yeison se prepara para entrar por fin a Estados Unidos, es probable que tenga que dejar atrás a Nico; su ardilla.

El hombre de 23 años y su mascota son un reflejo inusual pero rotundo de las elecciones emocionales que toman los migrantes sobre qué llevar —y qué dejar atrás— cuando se embarcan en el peligroso viaje hacia el norte. Yeison, que rechazó identificarse con su apellido por temor a la seguridad de su familia en Venezuela, dijo que ir sin Nico no era una opción. Pero en México podrían verse obligados a separar sus caminos.

“Sería otra vez comenzar prácticamente desde cero sin Nico», afirmó Yeison.

Muchos de quienes emprenden la travesía de aproximadamente 4.800 kilómetros hacia Estados Unidos lo hacen con aquello que pueden llevar a cuestas y con sus seres queridos. En el caso de Yeison, lo hizo con una ardilla de una franja negra y motas de pelo blanco, que viajó dentro de un gorro de punto rojo en el interior de una mochila.

Durante seis meses, Yeison y Nico vivieron en una tienda de campaña en un asentamiento con cientos de migrantes más en Matamoros. Están al otro de la frontera de la ciudad de Brownsville, Texas, ubicada a cientos de kilómetros (millas) al este de Eagle Pass y que no vive el mismo repunte dramático de llegadas que hizo que el alcalde declarase el estado de emergencia esta semana.

En un día reciente, Nico trepó sobre los hombros de Yeison y se quedó cerca mientras correteaba por la tienda. Las posibilidades de que Yeison pueda llevarse a Nico al otro lado de la frontera son escasas, pero los voluntarios del campamento no se rinden.

Gladys Cañas, directora de la ONG Ayudándoles A Triunfar, dijo que se ha encontrado con otros que querían pasar con sus mascotas — gatos, perros e incluso un conejo una vez. Pero nunca, hasta ahora, se había topado con una ardilla.

Cañas ayudó a Yeison a contactar con un veterinario para que documentara las vacunas del animal y poder presentárselas a los agentes fronterizos. Espera que le permitan pasar, ya sea con Yeison o con un voluntario.

“Existe una conexión entre él y la ardilla, tanta que prefirió traerla con él antes que dejarla con la familia en Venezuela y enfrentarse a los problemas que conlleva el viaje migratorio. Se infundieron valor mutuamente», afirmó.

Yeison recordó que encontró a la ardilla un día que estuvo a punto de pisarla en Venezuela. Parecía recién nacida y Yeison se la llevó a casa, donde la bautizó como Nico y su familia lo alimentó con yogurt. La exigente mascota, según Yeison, prefiere mordisquear pinos y se alimenta de tomate y mango, incluso en épocas en que son difíciles de conseguir.

Al principio, Yeison buscó trabajo en Colombia. Cuando regresó, se encontró con que Nico tenía una astilla de pino en un ojo, y decidió que viajaría con él a Estados Unidos.

Como miles de migrantes, Yeison tuvo que cruzar la peligrosa selva del Darién, donde dijo que encontró el cadáver de un hombre bajo unas mandas. Según su relato, escondió a Nico en una mochila cuando subían a los autobuses y para pasar las inspecciones de los puestos de control en México. Pero en una ocasión, un conductor de autobús descubrió a la ardilla y le hizo pagar más para que el animal pudiese seguir a bordo. Yeison vendió su celular por 35 dólares para cubrir ese coste.

“Lo que no quisiera es que se separara de mí, porque yo sé que si no se enferma él, me enfermo yo”, afirmó Yeison. «Y si no se llegase a enfermar, pues que sea feliz por lo menos. Y que nunca se le olvide la cara de uno”.

