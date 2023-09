RETACITOS #24Sep

La escasez de combustible se ha vuelto a sentir en las últimas semanas con mayor intensidad, de acuerdo con el tamaño en que se han incrementado las colas de vehículos en las todas las estaciones de servicio del país, específicamente en las que quedan más retiradas de los centros poblados, tal como lo denuncian los conductores de los distintos municipios del estado Lara, en los cuales la espera va desde 6 a 7 horas, hasta dos y tres días y muchas veces después de esta larga espera no llegan las gandolas de suministro de los centros de llenado de Pdvsa, y esto se está convirtiendo en una situación verdaderamente explosiva, que no sabemos en qué momento puede explotar, desconociéndose igualmente la zona donde pudiera registrarse esta explosión de violencia debido al cansancio de la gente, porque no hay que olvidar el viejo dicho que señala, que tanto da el cántaro al agua, hasta que por fin se revienta. Quienes observan desde el ámbito internacional esta dramática situación que viven los venezolanos, no entienden cómo es que Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, como lo recuerda la estatal petrolera en sus redes sociales y en todas las publicaciones periódicas que realiza, afirmando que, sin embargo, ha vivido varios períodos de escasez de gasolina en la última década, especialmente en estados fronterizos, algo que el Ejecutivo achaca a sabotajes de opositores y a sanciones económicas internacionales. Sin embargo, la realidad es que hubo un total abandono, en materia de nuevas inversiones para mantenimiento de las 6 refinerías existentes, y ello permitió que progresivamente se fuera deteriorando la infraestructura petrolera, siendo esta la principal causa de la debacle en el complejo refinador venezolano con una capacidad de producción de 1,3 millones de barriles diarios (b/d), resultando lo más preocupante es que en estos momentos los niveles de producción de las refinerías oscilan entre 110.000 a 150.000 barriles diarios de combustible, entre gasolina, diésel y gasoil, lo cual resulta insuficiente para atender el consumo de un parque automotriz de más de 4,2 millones de unidades.

*****

- Publicidad -

Pero la situación tiende a complicarse cuando los agricultores del estado Portuguesa, están alertando sobre las posibilidades reales de no poder recoger la cosecha de maíz, debido a la escasez de diésel, lo que ha encendido las alarmas y tiene a todo el mundo pegando carreras, ya que muchos de los agricultores están esperando recoger su maíz para poder cumplir con sus obligaciones, estando en estos momentos estableciendo contactos con el alto gobierno para buscar una solución a esta problemática. Ramón Bolotin, miembro del directorio de Fedeagro, envió una nota a los medios de comunicación expresando la preocupación que existe en el campo, por cuanto no estamos hablando de un 30 o 40 litros de diésel,sino que solo para el estado mejor conocido como el granero de Venezuela, se requieren sólo para el estado Portuguesa 26 millones 280 mil litros de diésel para para cosechar, transportar y acondicionar sus 178.000 hectárea de maíz y por si acaso existe alguna duda, presentan sus necesidades en detalle: se requieren 5.340.000 lts para la cosecha en campo; 1.500.000 lts para transporte del campo a la planta receptora y 19.440.000 lts para secado y acondicionamiento en planta. Para el productor lo que más angustia es que el tiempo sigue pasando, las gestiones siguen sin respuestas y el diésel continúa sin aparecer y el maíz comienza a

perderse irreversiblemente en campo, lo que podría significar la ruina para muchos de ellos y la imposibilidad de poder continuar produciendo alimentos para los venezolanos en el campo.

*****

- Publicidad -

Venezuela sigue siendo la economía menos libre en el mundo, lo que evidencia que no se han registrado cambios favorables en cuanto a libertades en la economía venezolana en las últimas dos décadas, no representando este planteamiento ninguna novedad, sino que por el contrario es más de lo mismo que le ha dado la revolución durante estos 23 años a este país, y es lo que siguen reflejando los números que presenta el Índice Mundial de Libertad 2023 elaborado por el Instituto Fraser y presentado por Cedice libertad, donde se pone en evidencia que nuestro país ocupa el último lugar entre los 165 países del mundo evaluados por este reconocido y respetado ranking internacional en los últimos tres años consecutivos. Son cinco los elementos claves de la libertad económica que evalúa el Instituto Fraser: tamaño de gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, moneda sana, libertad de comercio y regulaciones laborales y crediticias. Asimismo, se indica que además del pobre desempeño en cuanto al poder de la moneda (0,94/10 puntos) Venezuela resultó reprobada en todos los indicadores, obteniendo una puntuación general de 3,02/10. La evaluación de cada uno de los componentes fue la siguiente: 4,65/10 Tamaño de gobierno; 2,29/10 derechos de propiedad: 0,94/10 Moneda sana; 4,99/10 libertad de comercio y 2,17/10 marco regulatorio. Se recuerda que en los años 80 Venezuela ocupaba el puesto 22 de este ranking, lo cual indicaba un mejor comportamiento en estas áreas libertad económica, posición que se ha ido deteriorando progresivamente, lo cual ha sido responsabilidad, única y exclusivamente del proceso revolucionario, hasta ubicar a nuestro país con la economía menos libre en el mundo, sin que en estos momentos haya evidencias concretas que esta tendencia pueda revertirse en el corto o mediano plazo, a menos que se produzca un cambio de rumbo político de 180 grados, que se avizora lejano por los momentos.

*****

Resulta verdaderamente sorprendente el número de personas que en estos momentos están denunciando que les han clonado sus cuentas de Whatsapp y sus líneas telefónicas, por parte de los ciber-delincuentes que tienen una mafia muy bien organizada y extensa, que luego se dedican a estafar incautos, basados en el conocimiento de los nexos de amistad, confianza y familiaridad que tienen, lo que necesariamente requiere de tiempo de “seguimiento” de las actividades de los afectados, sus relaciones más cercanas de trabajo, los contactos más frecuentes y en función de eso actúan, de acuerdo con lo que afirman los cuerpos de seguridad que se ocupan de investigar este tipo de delito, que está creciendo de manera exponencial en Venezuela con ramificaciones cada vez más extensas, que cada vez se les hace más difícil a las autoridades, llegar hasta los responsables para aplicar las sanciones, mucho menos recuperar el dinero estafado. Como víctimas recientes, no nos queda más que recomendarles que no confíen en nadie, ni siquiera en su propia familia, a la hora de que le pidan apoyo en materia de cuestiones de Internet, códigos de Whatsapp, porque los delincuentes son tan habilidosos que engañan hasta a los más experimentados, a personas con muchos kilometraje recorrido en materia de informática, a quienes confunden con cualquier subterfugio y también caen como cualquier otro ciudadano de a pie. Sabemos que las denuncias ante las autoridades, permiten que le hagan un seguimiento al procedimiento empleado, pero al final del día sólo permite que el denunciante quede exento de culpa o responsabilidad en el delito cometido.

*****

Lo de la película de Tocorón no deja de sorprender a propios y extraños. Este tipo de situaciones solamente ocurren en Venezuela y en Disney World. El país y el régimen conocían lo que había en ese centro de operaciones económicas y financieras producto del chantaje, extorsión, secuestro y narcotráfico. Estamos muy mal como nación. No se entiende como allí funcionaban libremente bancos, peluquerías, restaurantes, discoteca, piscinas y hasta un zoológico y sobre todo que convivían con los presos unas 300 familias, con todo lo que ello significa y las implicaciones que tiene desde el punto de vista social. Todo bajo el control del niño Guerrero y sus pranes similares que supuestamente habrían negociado la intervención militar a cambio de su evasión por túneles que nada le envidian a los ideados por el chapo Guzmán o Pablo Escobar. Resulta grotesco que el régimen haya ordenado la movilización de unos 11.000 hombres para poner orden y coto a la cárcel modelo para internos VIP. Nadie en su sano juicio puede entender cómo es que funciona el Sistema Penitenciario venezolano, que incluso tiene un ministerio que se ocupa del sector, y haya permitido todos estos excesos, en una evidente demostración que quienes mandan en los penales son los pranes; tampoco nadie entiende que existiendo extensas redes de túneles en el centro de reclusión no se produjeran fugas masivas, incluso llamó la atención que los presos que se fugaron por esos túneles y fueron recapturados, ni siquiera se les ensució la ropa, todo lo cual ha generado una serie de interrogantes, cuyas respuestas en algún momento, alguien tendrá que darle al país. Muchos venezolanos están a la espera de que se adelanten investigaciones similares en el resto de los penales del país, y sugerimos que comiencen por el Fénix en el estado Lara, donde vienen ocurriendo una serie de hechos anormales que se denuncian, pero no pasa nada, aun cuando se habla de personas que han perdido la vida, tanto por enfermedades como la tuberculosis y el Sida, como por hechos de violencia que se ocultan en medio de la mayor impunidad. Con este caso pasaremos a la historia por esa insuperable narrativa y experiencia penitenciaria bajo la tutela de la fosforito, quien debe conocer muchos secretos del alto gobierno, porque hasta ahora ha sido intocable. Veremos cuanto le dura la suerte.

*****

Se reporta «El Inquieto Anacobero»: «A menos de treinta días para la realización de las Primarias del 22Oct., se empiezan a perfilar los candidatos (as) que podrían estar en el podio de medalleros opositor. A decir por lo que se observa a través de los medios digitales y las RRSS los nombres de mayor opción serían el de la Ing. María Corina Machado (VV), el ex gobernador y ex candidato presidencial en dos ocasiones Henrique Capriles R. (PJ) y el abogado Carlos Prospéri (AD-R). Como se ha hecho costumbre en cada proceso eleccionario la diferencia clave para lograr los objetivos de logros finales lo determina siempre la movilización organizada de los votantes y es en éste punto donde la veteranía de las maquinarias partidistas saben marcar la diferencia complementando dicho trabajo con la presencia de los testigos de mesa en cada centro de nucleación ó de votación destinados para tal fin. Aquí es donde por lo general la euforia de los números en las encuestas es derretida por ésa objetiva realidad que marca la diferencia al final del día. Es un deseo general observar y oír en cada lugar donde se desarrolla una conversación de carácter político del sector opositor exigir a los precandidatos a las primarias que presenten claras y viables propuestas al pueblo. No basta oír expresiones de que «hay que salir de éste régimen», eso lo aprueba más del 80% del pueblo venezolano. Quieren saber cómo se va a hacer para bajar la inflación, como se hará para el aumento de los sueldos y salarios, la seguridad social, las pensiones, el servicio de salud y en fin como salir de éste atolladero para atraer inversión foráneo para la recuperación del país y por supuesto asumir la vocería de tantos temas y escándalos que a diario se viven en Venezuela y pareciera que es mejor hacer mutis. Ojo con esto.

*****

Tuve la oportunidad de asistir el sábado pasado al acto organizado por el Movimiento FUTURO en la sede del Centro de Ingenieros del Estado Lara (CIEL) en respaldo al candidato Carlos Prosperi. Un evento bien organizado y concurrido en el marco de un acuerdo nacional establecido y suscrito entre HRA y Henry Falcón. Fué una mañana y medio día de sofocante calor climático y de base futurista y por supuesto una representación de AD-R. Pude saludar a varios compañeros y compañeras presentes, entre ellos a los ex secretarios generales Elkin Arcila y Filis Peña. A Luis Aquiles Moreno que tenía años que no veía y a quien casi no reconocí, tuvo el gesto de presentarme al dirigente de Fuerza Vecinal, David Uzcátegui, lo que hace suponer tal como se ha dicho en ésta Sección que lo más probable es que Prosperi reciba igualmente ése apoyo. Comentarios de compañeros presentes en el acto no tardaron en expresar que la presencia del exgobernador Falcón en éste proceso de primarias a favor de Prosperi le inyecta un fuerte dinamismo a la campaña frente a una dirección adeca lenta y desganada, muy superada por la euforia de las bases blancas de quienes no pudieron interpretar su sentimiento y emoción en ésta campaña en favor de su candidato venido de sus propias trincheras y que no tenían desde hace años. Viene pues el ex gobernador a poner orden y asumir la jefatura de campaña en el remate de la misma. La Dirección Nacional del partido sabía de ésta realidad aquí en Lara denunciada desde hace mucho tiempo y se jugó el acuerdo para luego concertar una estrategia de ofrecer apoyo a éste a la gobernación del estado. Pude oír la intervención del compañero Vice Presidente y aprecié que intentó hacerle una celada al ex gober con aquello del apoyo entre ambos partidos, a lo que Falcón se le zafó explicando que no podían sorprenderse si lo vieran dialogando con otros candidatos ya que el fondo de todo esto está en unificar a todos los factores pero que Prosperi es el candidato que reúne las condiciones requeridas para lograr dichos objetivos.

*****

Sin duda un apoyo que hará que en Lara puedan cambiar seguramente las intenciones de preferencias. Es evidente y lo más seguro que así sea, como lo hizo saber el compañero Dimas Arrioja, la fórmula sería con la BellaSoo para la Alcaldía de Iribarren, solo que tendrá la dirigente que demostrar y quitarse la chapa de que no ganadora, luego que no ha podido ligar un triunfo en la región desde que llegó a Lara y lo otro es que pueda superar y remontar los últimos diez mil votos obtenidos en el proceso electoral anterior y recuperar los 80 mil votos que AD le aportó al ex Alcalde Alfredo Ramos. Siempre le hemos sugerido a la muy simpática doctora que, o mejora su pésimo e ineficiente equipo de trabajo ó no va para el baile, los escenarios no serán los mismos y Falcón juega duro. Por cierto que vimos una imagen profusamente divulgada por las RRSS del acto de apoyo de FUTURO a Prosperi en la que aparece «El Inefable» con cara de padecer una fuerte «urgencia sanitaria». Hay que ir «desocupados» a ésos actos. Vemos con total y abusiva actitud por parte de voceros del régimen como cada día hacen esfuerzos por tratar de impedir las Primarias. No cabe duda que le preocupan en sumo grado. El país y el mundo observan. Aunque de voz propia de ellos sentencian que «les resbala» la opinión internacional, lo cierto es que dicho proceso los mortifica, les quita el sueño y si no fuera así no estarían haciendo cualquier trampa, o artimaña para tratar de torpedear el proceso del 22 de octubre.

C O R T I C O S

La presidenta del Comité Organizador de la edición 46 de la Feria Internacional de Barquisimeto, señaló que las ganancias obtenidas en estas festividades serán reinvertidas en gestión social, especialmente relacionadas al ámbito de salud en el municipio Iribarren, lo cual nos parece muy loable, pero se le olvidó a la jefecita, esperamos que sea temporalmente, dar a conocer los “guarismos”, los “numeritos”, porque hasta tanto esto no ocurra, su declaración a los medios de comunicación, no será otra cosa que un saludo a la bandera, porque la gente ya no quiere continuar escuchando cuentos de sirenas, quiere conocer resultados, se obtuvieron tantos millones, las erogaciones tienen un monto de tanto y queda un remanente de tantos millones, que es lo que se destinará a los programas de gestión social. Ojala no nos repitan la misma historia del Sargento de Nirgua, de doña Amalia, el larguirucho Sindicalista y ahora el Cocosette.

Sería interesante averiguar si son ciertas las denuncias que se vienen formulando, en torno a supuestos obstáculos de algunas altas funcionarias en Sunavi-Lara, de acuerdo con las verificaciones que han podido hacer, en base a denuncias de personas de la tercera edad, organismos del MP y de Tribunales. Aseguran los denunciantes que allí trabaja una alta funcionaria que cree tener un reinado en la Institución y dicen que dizque con su incompetencia en sus funciones, obstaculiza las soluciones que beneficiaría a las personas más vulnerables, quienes allí acuden en busca de apoyo e información, pero reciben orientación llena de baches, dizque llegando a “advertir” que si no se coopera con las necesidades logísticas de la dependencia, se corre el riesgo que el expediente se extravíe, afirman que si no son verdes, ponen muy mala cara. ¿Qué talco? Muchos dueños de inmuebles que han sido engañados, esperan que desde el Sunavi nacional le pongan el cascabel al gato y acaben con este ineficiente reinado.

La carretera Siquisique-La Aguada-Barquisimeto presenta un inmenso cráter que ha invadido un canal de circulación. Las autoridades no hacen lo necesario para dar respuesta a la grave situación que ha ocasionado varios accidentes sobre todo en horas nocturnas. Por cierto que esa vía se ha convertido, por falta de combustible, en inhóspita en la que circulan de vez en cuando uno que otro vehículo particular y algunos buses del transporte público. Siquisique, lamentablemente, ha experimentado, gracias a sus últimos dos alcaldes rojitos un atrasado impresionante…

El régimen sigue adelante con su estrategia para tratar de evitar la realización de las elecciones primarias, su primer objetivo fue penetrar la junta directiva nacional logrando la renuncia de la señora Uzcategui, luego siguieron por Cojedes y Yaracuy. Todas sus observaciones sin fundamento y tendenciosas. La cifra habría sido en verdes y bien jugosas. Afortunadamente la agenda y los protocolos, a pesar de la falta de apoyo económico y las adversidades, marchan viento en popa. De varios frentes han intentado boicotear ese ejercicio democrático, pero en la medida en que insistan con estas estrategias, hay que responder con mayor unidad y voluntad de concretar el proceso, duélale a quien le duela y caída quien caiga.

Pero la guinda de la torta, la acaba de anunciar “cejotas” el maquiavélico psiquiatra presidente de la Asamblea Nacional 2020, cuando saca de la chistera una propuesta para realizar un referendo, para que los venezolanos con sus votos determinen lo que se hará en el futuro con la disputa sobre el territorio del Esequibo, que no es más que otra estrategia para distraer a los venezolanos del proceso de elecciones primarias y, aun cuando no han dado detalles, a nadie debería extrañar que la convocatoria para esta consulta la realicen el propio 22 de octubre, cuando se estarán realizando las Primarias. En todo caso, este referendo de concretarse, debe ser realizado en el mes de diciembre, bien lejos del 22 de octubre, les aseguramos que así perderían todo el interés.

Muchos ciudadanos esperan que las autoridades municipales ofrezcan un balance de la inversión y recuperación por comercialización y taquilla de las recién finalizadas ferias de Barquisimeto. Muchos no justifican que en medio de la más feroz crisis económica se hayan gastado unas cuantas decenas de miles de dólares en la agenda artística internacional que bien pudieron utilizarse por ejemplo en la compra de un tomógrafo para el hospital Central Universitario Antonio María Pineda, tan necesario e indispensable desde hace más de 6 años. Ojalá que funcione la contraloría social y digan los números reales y hagan aportes a instituciones públicas que requieren de ese apoyo e inversión.

Las colas para surtir gasolina en el llamado triángulo del este, se han convertido en una alternativa laboral para varios compatriotas, quienes aprovechan el tiempo que permanecen los conductores en las largas filas para ofrecer y vender cualquier producto, por cierto que también familiares de enfermos y hasta docentes universitarios pensionados, se pasean por el lugar buscando dádivas o ayudas económicas que les permitan su sobrevivencia. Allí se palpa como de mal la están pasando muchas familias que no logran ganar o hacerse de unos cuantos dolaritos para honrar sus diarios compromisos. En la mayoría de centros comerciales de la ciudad también se siente y observa la recesión económica. Muchos locatarios han entregado sus espacios al no poder cumplir con los cánones de arrendamiento, pago de servicios y gastos comunes. En los grandes mall del este barquisimetano y hacia el oeste son notorios los locales vacíos y la soledad en esos espacios de comercialización y esparcimiento. Lo mismo se evidencia en Valencia, Maracaibo y Caracas.

Pasó la feria y ahora se duplican los cortes de luz en las zonas del centro y este. Lo que no quitaron en los 4 días del templetes ahora lo aplican hasta luego de las 11 de la noche y por tres y cinco horas. Las de Caín están pasando varios conciudadanos que se encuentran enfermos en sus hogares y conectados a equipos para respirar. Familiares y afectados están más que preocupados, angustiados y de manos atadas por los «racionamientos» que los ponen en vilo ante su situación de salud. Demasiada insensatez, falta de humanidad y solidaridad. Lo peor es que la empresa eléctrica poco hace por realizar las reparaciones e inversiones al sistema interconectado nacional. No descartan incluso, un nuevo apagón general en cualquier momento.

Desde esta sección denunciamos que en la empresa Corpoelec-Lara, al parecer había algunos jefecitos, que presuntamente estaban desviando la energía desde las urbanizaciones y barrios en la región, hacia centros donde se hace minería de criptomonedas, negocio que pareciera ser sumamente productivo, porque no solamente permite a los propietarios de los equipos obtener jugosos y lucrativos ingresos, sino que se pueden dar el lujo de compartir, evitando de esta manera que se realicen o profundicen las investigaciones, mientras tanto los larenses cada día siente como el deterioro de su calidad de vida se profundiza, al extremo que hoy muchos piensan que vivían mejor las familias que habitaban en Tocorón, que muchas familias larenses, pero lo cierto es que no se produjo ni la menor reacción entre las autoridades de la empresa eléctrica en la región, mucho menos en el ministerio del ramo en la capital.

Comentan que durante una reunión realizada en el Colegio de Ingenieros el martes pasado, una dama perteneciente al partido del Pueblo, perdió el glamour y dizque expulsó groseramente al Jefe del Comando regional de María Corina porque él no debía estar allí, este ciudadano, de quien tenemos las mejores referencias, ya que es todo un caballero, es un reconocido médico, muy decente y respetuoso abandonó el lugar de inmediato sin oponer resistencia. «Cosas veredes amigo Sancho”. Debemos suponer que el comando de MCM debe haber reaccionado y solicitado respeto y consideración para sus dirigentes, además no hemos tenido información que diga que los adecos son ahora los dueños de los espacios en la región.

Una gran sorpresa se ha llevado la gente al ver al exburgomaestre de Carora y diputado del PSUV, JulitoCh en los últimos programas de televisión, no es ni la sobra de lo que era hace unos años atrás, un hombre bastante fornido, lo que ha quedado en el recuerdo, hoy pareciera que está sufriendo los rigores de la revolución, muy desmejorando, usando unos trajes que le quedan inmensos, pareciera ropa prestada, pareciera estar padeciendo de alguna enfermedad, confiamos en que no sea así, sino que la canasta con el pienso se la subieron y no la alcanza. Nunca ha sido santo de nuestra devoción, por sus actuaciones en contra de los principios de la democracia y de las libertades de los seres humanos, imponiendo siempre su fanatismo revolucionario, al cual le ha sacado bastante provecho. Lo cierto es que nos sorprendió su nueva y esquelética figura, le sugiero que trate en lo posible en no aparecer en los medios, ya que no es una imagen muy edificante.

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí