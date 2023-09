OPINIÓN Los Diarios de la Zía Nona: Rastros de la Salsa -2- (Parte XXVII) #25Sep

A mis padres Carmencita y Peppino, a Tía Venecia y a mi primo Carlitos Morales quienes seguro están a la diestra del Creador…

“Madre querida: a ti te doy las gracias

…por darme a mí tanto valor” – (Diez Lágrimas)

Hermanos Lebrón

“No tengo amigos, y si un amor fácil lo consigo,

así de fácil lo he de perder” – (La Fama)

“Y sigo mi vida con risas y penas, con ratos amargos

y con cosas buenas”- (El cantante)

Héctor Lavoe

“Como locos damos vuelta en la rueda de la vida, sin

…siquiera darnos cuenta que uno mismo es quien la gira” – (Uno mismo)

Tony Vega

“Que cosas bonitas que con los ojos no vemos… y que por dentro llevamos,

… pero no lo sabemos”– (Hagamos lo que diga el corazón)

“Sé que hay una cara para mí, …sé que hay otra para los demás”– (Sin sentimiento)

Grupo Niche

“Que a besos yo te levante al rayar el día, y que el idilio perdure siempre al llegar la noche,

y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola tu alma y la mía”- (Idilio)

Willie Colón

¡Así es la Cosa!

Apenas salimos de aquella epopeya en el Coso donde fue la Cosa, la cosa no estuvo fácil. No solo desde la extenuación física, la deshidratación y el riesgo a la desaparición, principalmente era una sensación que algo había cambiado, pero no entendíamos qué, solo lo sentíamos como una convicción o una epifanía a lo sumo. Nadie sospechó lo que en verdad estaba sucediendo y era un proceso subsumido por un movimiento musical que luego sería llamado salsa conciencia.

Invisible a la juventud setenta-ochentera, los hechos socio-políticos vivían revolucionando y evolucionando a través de movimientos musicales anglosajones y americanos que secuestraban la escena mundial con el rock, jazz, Bebop, blues. Beatles y Stones pasaron de mortales a héroes eternos del mundo, mientras, Moré y Arsenio igualmente inmortales, pero para latinos y caribeños. Ese paralelismo fue un punto de inflexión, un antes y un después detrás de Woodstock y el Peace & Love de los hippies. Estaba claro que los involucrados en el cambio del paradigma mundial éramos todos, pues la revuelta incorporó indistintamente a pueblos de todo el mundo y de todas las edades, tal vez fue el momento invisible, esos filos que nos batían desde la creación. La salsa, la paz y el amor, venían a equilibrar el resultado de conflagraciones como Vietnam o sucesos posteriores como la masacre de la plaza de Tiananmén.

La huella que nos dejó a cada uno de los ocho del batey se fue disipando en el tiempo, pero jamás se borró. Más bien sirvió como mensaje para asimilar saber y poder madurarlo. Entonces en esas décadas todo creció y recuerdo que se me antojó organizar un repertorio de elepés de vinilo de los salseros que saturaban las disqueras. Durante tres lustros compré todos los que pude y fueron escogidos con una precisión no apta para estirados o populistas.

Pero en verdad fue hasta que Cesar Miguel Rondón escribió el libro de la salsa que entendí mi propósito y el de Magoo tocante a la música afrocaribeña hoy llamado salsa. Cuando el proceso creativo tiene la esencia del mensaje, es decir, el propósito, el resultado creativo es indiscutible, más allá de ser comercial o no.

Casos y Cosas de Casa

Cuando supe que el proyecto de hacer una colección especial de discos no tenía vuelta atrás, el problema era más de recursos que de motivación. Por mucho que el valor de bolívar era sólido, el bolsillo de un escuálido joven era más que ridículo. Y los discos eran costosos. Si recuerdo que tuve que ingeniarme para ir adquiriendo los discos a medida que iban saliendo. También recuerdo que los escogíamos basados en sellos famosos como Fania o Alegre records y otros. Tenía mucho sentido pues apenas años atrás nos oprimía el privilegio de haberlos visto en ese episodio en vivo en el Coso del Nuevo Circo, que menos mal terminó lo mejor posible para no decir que bien, pues no haría honor a la verdad. Aún vagabundean memorias, tufos y lances poco santos para la cordura.

Con un billete de cien bolívares, uno se podía comprar hasta 4 o 5 discos de 20 o 25 bolos. Los primeros discos no fueron de salsa. Para muchos un blues o rock, eran buenos para el disfrute tanto como un son montuno o un guaguancó. Y adicionalmente eran tremendamente bailables. El baile, supimos de los sabios, era un objetivo esencial para los compositores fundadores de la salsa. Los que marcaron la diferencia, no solo estaban al tanto, sino que impecables lo implementaron.

Como buen criollo empezamos al revés la colección y sin orden cronológico. Los primeros que adquirimos no eran de los pioneros del movimiento. Y para ser honestos era perentorio que sí fuera como debía conocerse el fenómeno desde el principio. Así que Beni, Arsenio, Machito, Celia y otros fueron llegando por inercia. Había más que una diversidad, una gran biodiversidad.

Teniendo en cuenta que el universo de la Liga de la Justicia Salsera era como una galaxia de héroes repartidos por el mundo, no nos extrañó que vascos, italianos, islandeses y ucranianos y otros, tuvieran bandas de salsa con arreglistas e intérpretes de primerísima calidad, incluso en la misma Cuba, donde los entendidos explicaban que la salsa se había estancado en los últimos años, y debía refrescarse, fue entonces que nuevas propuestas exitosas aparecieron en la palestra.

Así que la colección de salsa (y uno que otro disco de rock) fueron abultando la lista hasta llegar, si mal no recuerdo, a unos cien ejemplares. No me olvido nunca de los dos primeros discos que adquirí: uno de Jethro Tull y otro de Gran Funk Railroid, es posible que del primero haya nacido mi buen oído y vocación desenvuelta a la flauta dulce, sin tener noción de la teoría y solfeo. Desde entonces tocar la flauta ha sido un salvavidas musical para el espíritu rebelde de un soñador.

Pero de aquello nació una rutina entre Magoo y este servidor, cuando usábamos el swing latino de los discos adquiridos como, Ray Barreto, Pacheco, Willie Colón y Héctor Lavoe. Para interpretar nuestra propia descarga; Magoo mantenía el ritmo base con una guitarra clásica que era de Carlitos su hermano y yo me ponía con la flauta marca Hohner que más parecía un silbato. Pero con el tiempo empezamos a pulsar con buen gusto y a modo descarga salsera. Había influencia del jazz latino y de nuestras ganas de improvisar. La cosa creció y con el tiempo hicimos nuestro teatro en vivo en los jardines de la quinta Moravia, donde no tardó la vecindad en quejarse y mentarnos la madre desde los balcones de los edificios que abajo hacían fila india como si fueran obligados.

De Ivan Loscher a Cesar Miguel Rondón

Todo sucedió ante nuestros ojos y vaya que no sabíamos que la novela la filmábamos sin estar al tanto que la constituíamos, y además ser parte de ella. En esos tiempos mi prima Tere salía con el notorio presentador y filósofo Ivan Loscher, quien mantenía cierto parecido a su hermano Carlos Eduardo. Actor de doblaje, locutor radial y comercial venezolano, escritor de opinión y filosofía, era popular por su trabajo en el Circuito Éxitos de Unión Radio, así como de importantes marcas comerciales.

Ivan era asiduo a la Quinta Moravia donde cortejaba a la hermosa Tere, casi un clon de su madre quien había sido reina de belleza en su pueblo donde había crecido en Villa de Cura del Estado Aragua. Una anécdota de papá Peppino que celaba a su hermana y que desconfiaba de los militares de esa época de corte dictatorial por el general Marcos Pérez Jiménez, vino a mí memoria. Papá obligaba a la hermana a recibir al novio en el salón con todos de chaperones, y llegó al colmo de enclavar con tablas la ventana donde Teresina Madre recibía las serenatas del teniente coronel.

Definitivamente el teniente coronel ganó la batalla de casarse con la beldad villacurana. De no haber sido así, mi sombra de vida Magoo, no hubiera nacido prudente, cegato y negado para el deporte, y yo no hubiera sido un soñador agradecido, imprudente, relleno con incontinencia verbal y hábil para la oratoria, la narrativa y la improvisación. Ivan, más de una vez nos oyó descargar en la habitación en el ala norte donde estaban los aposentos de los varones. La casa diseñada por el hermano de Peppino y Teresina, el ganador del premio nacional de arquitectura2023, Zio Américo Faillace. En el ala norte cada uno de los cuartos tenía un pequeño balcón que daba al aparcamiento de la quinta, atractivo para pasar los lobbies a los espacios de ensueño. Allí empezaron a dar rienda suelta nuestros sueños salseros de verano… y es que, en caracas, la capital de la anarquía, el verano era para siempre y la salsa también…. Ivan y Cesar eran colegas de la radiodifusión y compartían cada uno a su manera el éxito como radio promotores comerciales y culturales. Ambos eran cercanos a la familia nuestra, aunque no con tanta asiduidad por asuntos de compromisos y escasez de tiempo disponible. Sin embargo, alguna vez Ivan le comentó a Cesar sobre nosotros dos y nuestras descargas mix de dormitorio. Una vez incluso grabaron a escondidas (sin avisarnos) y fue motivo de halago pues apenas éramos diletantes, eso sí, con el sabor entre pecho y espalda. Magoo podía no ver bien, y no usar espejuelos, pero tenía un oído musical del tamaño de Gargantúa y Pentagruel. Yo no me quedaba atrás con el asunto de oído e improvisar con flauta a lo Pachica, creía yo. Así que como dije, la batahola que creábamos daba mucho de qué hablar, a favor por parte de los familiares y amigos, y en contra por parte de los inmuebles vecinos en fila india. La historia de la salsa, es la historia de nosotros que fuimos descubriéndola mientras ella nos iba narrando a nosotros mismos… continuará…

MAFC

