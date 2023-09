VIDEO Movimiento Compromiso Venezuela ofrece una alternativa política innovadora en Lara #25Sep

En el estado Lara hay un nuevo movimiento que tiene el objetivo de innovar la forma de hacer política en la región, tal es el caso Compromiso Venezuela, donde vienen trabajando desde las comunidades llevando un mensaje de unidad y cambio a todas las personas.

Alí Escalona, director general de esa organización, comentó en su visita a El Impulso que “estamos presentando públicamente este movimiento como una alternativa a la clase política, a la dirigencia política en Lara, para que los larenses tengan una posibilidad de elegir distinta a los que han gobernado con infortunio durante 25 años este Estado”.

- Publicidad -

Al referirse a lo que diferencia este nuevo partido a los demás, el dirigente con 15 años de experiencia política destacó que son una generación distinta de personas que no ha estado involucrada en ningún gobierno, “que queremos transformar e innovar la forma de hacer política”, teniendo como objetivo cambiar la administración pública.

“No podemos quedarnos en la consecución de recursos por vía del situado constitucional, tenemos que innovar. Barquisimeto es rico, ayer estuvimos en Morán, por ejemplo, que es el municipio de los más ricos del país, ahí tenemos todo, tenemos agua, tenemos las tierras fértiles. ¿Por qué nosotros no dedicarnos a la inversión productiva para que eso se revierta, para hacer que retorne a la ciudad desde diversos rubros, para poder presentar, hacer crecer el capital en el Estado?”, cuestionó al referirse a que esa forma de innovación “no la tenemos”.

Apoyo a Capriles

En relación a su apoyo al candidato Henrique Capriles para las primarias de la oposición, Escalona destacó que tienen objetivos en común, asegurando que “su posición es correcta y es coherente. Él está diciendo lo mismo que estamos diciendo aquí en Lara. No podemos dejar sin posibilidades y sin opciones a los venezolanos. Él está planteando que si un candidato inhabilitado es electo tenemos que buscar una solución, pero no irnos a la deriva a ver qué conseguimos con eso. Eso no da ningún resultado”.

- Publicidad -

Lee también: Compromiso Venezuela reitera su respaldo al proceso de primaria

“Aquí tenemos que presentar alternativas, que la gente esté clara de cuál es la ruta y él las está ofreciendo. Tenemos que darle posibilidades a la gente, posibilidades de que haya alguien más, aparte de los que siempre han estado. Hay una posibilidad nueva, distinta, alternativa para poder elegir entre varios”, acotó el abogado.

Para finalizar desde Compromiso Venezuela instaron a las personas a participar en las elecciones primarias previstas para el 22 de octubre, señalando que la suma de voluntades son muy importantes para alcanzar los reales factores de cambios que necesita el estado Lara y el país.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí