Asdrúbal Oliveros: Salario mínimo ha perdido en 18 meses el 90% de su poder adquisitivo #27Sep

La pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo en los 18 meses en los que no se ha ajustado, es de casi 90% de acuerdo con la información dada a conocer por el economista y socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Para que la gente lo pueda entender de una manera fácil, hoy puedes comprar solo el 10% de lo que se compraba hace 18 meses, siendo este el poder de compra del salario, resultando una pérdida muy significativa, cuando se compara con el salario del sector privado, que ha perdido valor pero no en la misma proporción, o la pérdida de los trabajadores informales.

“Hoy la masa laboral en Venezuela, más vulnerable, más afectada, son los trabajadores del sector público y los pensionados, que han tenido una perdida muy significativa, porque además les afecta dos cosas, por un lado el no aumento ya que el salario mínimo se ha mantenido fijo en un entorno que tiene altísima inflación y el segundo elemento, es que no reciben compensación en moneda dura, que por lo menos les puede proteger frente a la devaluación, así que por las dos vías estas afectado y genera esta situación de extrema vulnerabilidad que tienen hoy los trabajadores de las administración pública y los pensionados”.

Explicó que en el caso de los trabajadores de la administración pública, si bien es cierto que reciben unas bonificaciones que intentan compensar esta perdida, que en la mayoría de ministerios y organismos públicos que también entregan ayudas en términos de bolsas de comida, pero incluso con ese contexto, la perdida es importante.

¿Cuántas personas ganan solo el salario mínimo?

Por otra parte, consultado sobre este tema, señaló que de la masa laboral que existe en el país, es decir trabajadores formales, entre 25% a 1/3 son trabajadores del sector público, indicando que hace esta aproximación porque desde hace varios años el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), no publica cifras del mercado laboral en Venezuela para poder saber exactamente cuál es la masa de trabajadores del sector público, indicando que la última cifra habla de casi 4 millones de empleados públicos, hoy se estima que este volumen se puede haber reducido y están entre 2 y 3 millones, esa es la estimación que se tiene porque no hay data oficial, siendo este el primer gran problema que existe.

“Por otro lado, las personas que están en condiciones de pobreza crítica a pobreza extrema, que no pueden ni siquiera garantizar su alimentación, que es la población más vulnerable y estamos hablando de cerca de un 40% que está en condiciones, esto no quiere decir que el otro 60% este bien, sino que ese 40% está en unas condiciones muy críticas, pero allí la proporción de personas que trabajan en el sector público, de personas pensionadas, es una proporción extremadamente alta en ese grupo, no son los únicos porque también se incluye a personas en pobreza extrema, personas que no se han podido insertar en el mercado laboral, no han trabajado, porque no tienen las herramientas o viven en zonas alejadas, rurales, pero también está allí esa proporción de adultos mayores y de trabajadores del sector público”.

Recuerda que Ecoanalítica hizo un trabajo de campo para una empresa del sector privado y allí se preguntó ¿Cuántas personas trabajan en el sector público y cuantas de estas personas tienen otra fuente de ingresos? y el 72% de los encuestados que trabajan en el sector público tienen otras fuentes de ingresos, afirmando que es una proporción extremadamente alta, es decir 3 de cada 4 trabajadores de la administración pública dice tener otra fuente de ingreso, porque un ingreso no le alcanza., señaló Oliveros en el Circuito Éxito 99,9 FM.

