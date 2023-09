EEUU consigue la liberación del soldado que cruzó a Corea del Norte hace dos meses #29Sep

Estados Unidos logró la liberación de un soldado estadounidense, destacado en Corea del Sur, que cruzó corriendo una frontera fuertemente fortificada hacia Corea del Norte hace más de dos meses, y está en camino de regreso a Estados Unidos, anunciaron funcionarios el miércoles.

Suecia, aliado de Estados Unidos, y China, su rival, ayudaron con la transferencia.

Quedaron sin respuesta preguntas sobre por qué Corea del Norte -que tiene relaciones tensas con Washington por el programa nuclear del Norte, el apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania y otros temas- había aceptado entregarlo y por qué el soldado había huido en primer lugar.

Corea del Norte había anunciado abruptamente el miércoles que expulsaría a Pvt. Travis King, aunque algunos esperaban que Corea del Norte prolongara su detención con la esperanza de obtener concesiones de Washington en un momento de altas tensiones entre los dos países.

«Los funcionarios estadounidenses han conseguido el regreso del soldado Travis King de la República Popular Democrática de Corea», dijo en un comunicado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

«Apreciamos la dedicación del equipo interinstitucional que ha trabajado incansablemente preocupado por el bienestar del soldado King», destacó Sullivan.

Es posible que el Norte simplemente haya decidido que King causaba más problemas de los que valía.

Los analistas dicen que los problemas legales del joven de 23 años podrían haber limitado su valor propagandístico. En el momento en que cruzó la frontera en julio, se suponía que King se dirigía a Fort Bliss, Texas, luego de su liberación de prisión en Corea del Sur tras una condena por agresión.

Como militar de bajo rango, King claramente no era una fuente significativa de información militar estadounidense. El Norte no habría podido justificar los costos de proporcionarle comida, alojamiento, guardias de seguridad y traductores, especialmente cuando no estaba seguro de lo que obtendría de Estados Unidos en medio de una diplomacia estancada.

