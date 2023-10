Gasto en pasaje: un dolor de cabeza para los anzoatiguenses que se cotiza en dólares #2Oct

Trabajo de: www.eltiempove.com

Lo que por mucho tiempo fue un gasto leve en años anteriores, hoy en día se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para muchos anzoatiguenses.

Pues sí. Cubrir mensualmente el pago por el servicio de transporte público es ahora prácticamente un lujo que no puede darse todo el mundo.

Si bien es cierto que la tarifa mínima en la modalidad autobús es de Bs 10, lo cual equivale a 0,30 centavos de dólar si se toma en cuenta la tasa promedio oficial (Bs 34), cuando se pone en funcionamiento la calculadora para descubrir el gasto mensual en pasaje de una persona queda en evidencia que se necesitan unas cuantas divisas estadounidenses para gozar de este beneficio.

Gasto detallado

Por ejemplo, si el usuario solamente aborda dos buses diarios, uno para de ida y otro de vuelta, tendría que invertir Bs 20. Es decir, a la semana sería 100 bolívares y al mes unos Bs 400, lo cual equivale a 11,76 dólares.

Este monto no se puede cubrir con el sueldo mínimo establecido por el Estado (Bs 130/$3,82), mientras que con el bono de alimentación (Bs 1.000 o $29,4) sí se puede costear.

Sin embargo, quienes dependen sólo del salario mínimo integral fijado por el Ejecutivo nacional tendrían que destinar una notable cantidad de dinero sólo para el gasto de movilización y le quedaría muy poco para otros ítems primordiales tales como la alimentación, medicina y servicios básicos, entre otras cosas.

El presupuesto es aún mayor cuando el pasajero debe abordar hasta cuatro autobuses al día, dos de ida y dos de regreso, pues para ello necesita invertir el doble de lo anteriormente expuesto: Bs 40 al día, Bs 200 a la semana y Bs 800 al mes.

El presidente de Fetranzoátegui, Tito Barrero, afirmó que muchos empleados del sector público están faltando a sus puestos de trabajo porque el dinero no les alcanza para pagar pasaje todos los días del mes.

En este caso el gasto supera los 20 dólares mensuales, una suma que bien podría ser usada para adquirir un pollo ($5), un kilo de carne de res ($6), un kilo de queso ($4) y una que otra hortaliza que haga falta para cocinar.

«Por eso es que la gente ahorita no sabe si trabajar para comer o para pagar pasaje. Y lo peor es que esos autobuseros quieren aumentar la tarifa a cada rato, como si uno ahorita tuviera tanta plata», expresó la señora Miriam Hurtado.

Situación complicada

Hay personas que deben invertir mucho más de lo anteriormente expuesto: los que utilizan tanto autobuses como carritos (Bs 15 la tarifa promedio en esta modalidad) en un mismo día.

Tal es el caso de la cajera Eliana Pérez, quien reside en Puerto La Cruz, pero trabaja en Barcelona.

La mujer contó que como no ha conseguido empleo en la ciudad porteña se vio obligada a aceptar una propuesta de trabajo en la capital del estado Anzoátegui.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, ya que según detalló, sólo en pasaje gasta 50 bolívares diarios.

«En la zona donde vivo (sector Bello Monte) hay un solo autobús y no trabaja todos los días, es decir, aquí se agarra más que todo carros por puesto. Ya después cuando estoy en el centro siempre trato de irme en autobús, y con todo y eso gasto Bs 250 a la semana. A veces, cuando me toca agarrar busetas en el centro aumenta más la cosa y termino gastando en la semana hasta 300 bolívares. Eso es demasiado dinero para lo que uno gana», comentó.

Si se toma como referencia que abordando dos buses y dos carritos se gastarían Bs 50 diarios, entonces se tendrían que destinar, mínimo, 1,000 bolívares para cubrir el mes entero, es decir, lo equivalente a un bono de alimentación en la actualidad.

No obstante, existen unos casos que son más alarmantes: el de las personas que para llegar a su lugar de trabajo tienen que subirse a tres unidades de transporte.

«Esta es mi ruta diaria, un carro desde Oropeza Castillo hasta la redoma del mercado de Puerto La Cruz, de allí camino hasta el elevado para ahorrar un poco y agarro un autobús hasta los bomberos de Barcelona. Cuando llego allá, me subo a otro autobús que me lleva hasta la empresa donde laboro que queda en la vía hacia Naricual. Yo gano 60 dólares a la semana, pero gasto entre 10 y 15 dólares en pasaje para hacer toda esta ruta. Es decir, al mes he llegado a gastar entre 40 y 60 dólares sólo en pasaje. Eso es una locura, no debería ser tanto, pero es el país en el que vivimos», contó la inspectora de seguridad laboral Carmen Méndez.

Nuevo año escolar

Ahora con el inicio del nuevo año escolar se agrava el golpe al bolsillo por gastos en pasaje, pues ya no sólo se debe cubrir el de un adulto, sino que ahora se suma el de dos o al menos un estudiante, eso en el mejor de los casos.

En un hogar donde se tiene que destinar parte del presupuesto para el pasaje de un adulto y un estudiante el gasto asciende a 23,52 dólares mensuales si ambos usan autobús, mientras que si mezclan dos carritos y dos autobuses diarios, el monto llega a $58,80 o Bs 1.999.

Pero resulta aún más complicado cuando el adulto debe cubrir su propio gasto en pasaje y el de dos estudiantes, pues el cálculo mínimo en autobús sería de $35,28, ya que el de una persona es de $11,76.

Mientras que si le toca abordar dos autobuses para ir y dos para regresar, entonces el gasto completo de las tres personas en ese hogar sería de 70,56 dólares o Bs 2 mil 399. Sin duda, unas cifras que no son nada accesibles para muchas personas.

«Mi dos chamas ya son grandes y tienen que pagar pasaje a diario. Yo lo que he hecho es que a veces las mando con un tío que cuando puede les da la cola y así ahorro un poco, pero la realidad es que es muy complicado asumir el gasto de transporte en estos momentos», acotó Adriana Rodríguez, quien labora en la industria petrolera.

Bonificaciones

Algo que no se puede ocultar en la actualidad es que no todos los trabajadores dependen del salario mínimo establecido por el Estado, sino que muchos reciben bonificaciones en dólares.

Sin embargo, ni siquiera con estos beneficios económicos, que principalmente se ven en el sector privado, las personas pueden cubrir con tranquilidad lo referente a pasajes mensuales.

Y es que según cifras suministradas por el presidente de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui), Tito Barrero, lo máximo que pagan las empresas por concepto de transporte son $40.

Otros empleados, explicó el dirigente, no reciben directamente una bonificación para pagar pasaje, pero sí destinan parte de su bono de compensación del salario para cancelar por traslados en transporte público.

«Obligatoriamente muchos agarran de allí, de los bonos que reciben que oscilan entre 60 y 150 dólares, para pagar el pasaje. Igual deben hacer de todo para que les rinda la plata, ya que no se puede olvidar que la canasta básica alimentaria ronda los 491 dólares. Ahora que arranca el periodo escolar se ve más reflejado el golpe al bolsillo, porque entra el desembolso de uno o dos pasajes que no estaban en el presupuesto», explicó Barrero.

Recientemente el pasaje fue aumentado a Bs 10 en autobús, según lo establece la Gaceta Oficial N° 42.713. El documento indica, además, que las personas de la tercera edad y discapacitados pueden gozar del servicio de forma gratuita.

Cabe mencionar que el panorama sería aún más complicado si en el estado fuera tomada en cuenta la propuesta del presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte de Anzoátegui (Sutta), Lorenzo Rodríguez, quien recientemente aseguró que el estudio actual de costo arroja que el pasaje debería ser equivalente a $1 para poder cubrir los gastos de mantenimiento y operatividad de las unidades y generar ingresos para que los conductores puedan adquirir alimentos.

Si este planteamiento se aplicara, entonces el gasto diario de una persona que sólo aborde dos autobuses al día sería de $2; mientras que a la semana tendrían que invertir $10 y al mes unos $40. Si esto es llevado al cálculo de dos buses para ir y dos de regreso, el presupuesto ascendería a $80 en caso de un solo usuario.

