Renunció la presidenta de la junta regional de primarias de Apure #2Oct

Deisy Solórzano, quien venía desempeñándose como presidenta de la junta regional de las primarias en el estado Apure desde abril de este año, formalizó su renuncia este domingo 1 de octubre por razones personales y familiares, según hizo saber en un comunicado.

La especialista en educación especial y ex directiva de la seccional apureña de la Federación Venezolana de Maestros explicó en el anuncio que declinaba del cargo “por razones muy personales que afectan mi integridad física, honorabilidad y la de mi familia, así como mi paz emocional, la cual no tiene precio, al salir de esta junta regional mantengo la misma posición de mi inicio como representante del gremio docente y sociedad civil, no milito en ningún partido político, 100% opositora”.

Igualmente agradeció el apoyo de todos los factores políticos y representantes de los 13 candidatos en la región que participan en este evento de un sector de la oposición.

Sin embargo, en una especie de interpelación a la dirigencia política regional expuso que deseaba realizar su trabajo “sin trabas ni obstáculos, sin zancadillas, en la vida los sacrificios deben hacerse para poder avanzar, los ataques deben ser para el adversario creo que deben revisar la forma de hacer política…, ya tengo una visión más clara de la vida política apureña”.

Solórzano ocupaba el cargo desde el inicio de la conformación de las juntas regionales en todo el país por parte de la Comisión Nacional de Primarias. Fue ratificada en esa responsabilidad junto a los otros integrantes de la junta regional en el mes de junio por la entonces vicepresidenta de la CNPrimaria María Carolina Uzcátegui.

Las verdaderas razones de su renuncia

Fuentes vinculadas a la Plataforma Unitaria Democrática de Apure revelaron a Radio Fe y Alegría Noticias que la verdaderas razones por las cuales renunció la educadora a este cargo obedecen a supuestas intervenciones de dirigentes de los partidos Primero Justicia y Acción Democrática-Prosperi en la selección de los miembros de mesa y la ubicación específica de los 68 centros de votación programados en la región para la jornada.

No obstante, no fue posible el intento de contactar a delegados de estas organizaciones políticas al momento de obtener sus declaraciones al respeto.

Se conoció que será este martes 3 de octubre que la PUD Apure se reunirá en pleno con los otros integrantes de la junta regional de primarias para escoger el sustituto de Solórzano. Extraoficialmente se maneja la información que otros directivos de esta instancia estarían pensando renunciar también por diferentes motivos.

Con la renuncia de la sindicalista del magisterio ya son 3 los presidentes de juntas regionales que declinan de tal investidura. Los otros dos son de la junta de Falcón y de Cojedes. En este último caso el renunciante, José Gregorio Landaeta, expresó su preocupación por la falta de condiciones adecuadas para llevar a cabo el proceso electoral programado para el próximo 22 de octubre.

