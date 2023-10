VIDEO Méndez: En Lara extienden las horas de racionamiento eléctrico y no hay información oficial #2Oct

El secretario general de los trabajadores eléctricos del Estado de Lara, Oswaldo Méndez, denunció este lunes la falta de mantenimiento y desinversión en el parque termoeléctrico, lo cual ha llevado a un racionamiento constante, prolongado y no programado en la región.

«Nosotros comprendemos que las altas temperaturas y la baja generación que tenemos en el parque termoeléctrico por falta de mantenimiento, por desinversión, ha provocado un plan de contingencia que es el racionamiento a nivel nacional, pero aquí en Lara está ocurriendo algo. Están repitiendo los circuitos, están extendiendo las horas más de lo debido», declaró a El Impulso.

«Con estas altas temperaturas ponen riesgo la salud de todos los larenses. No es posible que no haya un plan de administración programado, no es posible que por más de siete horas quiten el servicio en muchos sectores, en muchos circuitos y no hay un parte, no hay una declaración oficial», agregó.

En este sentido, señaló que en Lara «no hay una gerencia responsable» que informe qué es lo que está sucediendo.

«Demanda de energía eléctrica está por encima de lo que se genera»

Méndez detalló que en Lara hay tres plantas de generación con una capacidad instalada de 300 megavatios.

«¿Cuántos se está generando? De posibles 300 se están generando en estos momentos de 64 a 75. O sea, estamos muy por debajo todavía. Actualmente la demanda es de 550 megavatios y con estas altas temperaturas se puede extender entre 550 a 570 megavatios. Esa situación lo que nos hace es llevarnos a un racionamiento, pero un racionamiento que no está programado», reiteró.

Méndez también mencionó los bajos salarios y falta de equipos de seguridad para los trabajadores.

«Vemos como en Lara los trabajadores están trabajando prácticamente sin camiones, sin equipos de seguridad. Esta situación ha colapsado a la empresa, la cual no está ofreciendo un servicio adecuado a la población», resaltó.

Por último, propuso establecer mesas técnicas para diagnosticar y mejorar la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica.

