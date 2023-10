De Viana: Recuperar el sistema hidrológico en Venezuela requiere invertir $ 1.500 millones #5Oct

Para que se dé la recuperación del sistema hidrológico en Venezuela, es necesario invertir, mil quinientos millones de dólares; según estimaciones, ya que solo en Caracas, se requieren 400 millones de dólares, estima el expresidente de Hidrocapital y profesor universitario, José María De Viana.

Estima que a pesar de este monto, la renovación del sistema, “no será suficiente”, “es imperativo un cambio en el modus operandi de Hidrocapital”.

“Es necesario mantener un esquema de mantenimiento preventivo y constante, que evite llegar a las situaciones de corte de servicio”, agregó.

De Viana comentó que, a la par de esto, también es importante “re-profesionalizar la empresa hidrológica, recobrar la transparencia administrativa y aumentar, de manera progresiva, los costos de las tarifas de servicio, de modo que, la empresa pueda tener presupuesto para mejorar la calidad suministrada”.

Señala que de acuerdo con las encuestas que se han realizado en el país, las deficiencias del servicio de agua potable es lo que está afectando más la calidad de vida de los venezolanos, afirmando que en ciudades como Margarita, Maracaibo y Ciudad Bolívar el nivel de intermitencia en el suministro es muy importante, quiere decir que es un elemento muy importante que reclaman las familias venezolanas para restituir su calidad de vida.

Explica que para evitar la suspensión del servicio, el mantenimiento de las redes tiene que ser preventivo, no se puede hacer solo cuando ocurre algún problema, ya que esos sistemas son suficientemente robustos y redundantes, de manera que usted los mantenga de esta manera, explicando que redundante quiere decir que de las fallas no tienen por qué enterarse las personas, porque los sistemas siempre tienen capacidad de holgura, capacidad de reserva, lo que ocurre es que estos sistemas son muy robustos, pero están muy deteriorados y las reparaciones correctivas son tan graves, que suspenden el servicio.

“El tema es que cuando usted hace mantenimiento y lo hace de manera inteligente, de manera que las personas no se enteran, que son silenciosos, esto quiere decir que usted se anticipa a la presentación de los problemas”.

Afirma que lo que está ocurriendo es que el sistema tiene una serie de reparaciones no realizadas, de mantenimientos diferidos, entonces lo que ocurre es que cada vez que hay un problema afecta a la población, indicando que esta forma de mantenimiento no es correcta, ya que se tienen que corregir los problemas antes que ocurran, agregando que cuando ocurren los problemas, el Sistema cuenta con su ingenio de ingeniería, que tiene suficiente disponibilidad, de manera que se podía estar reparando una máquina y que el sistema no se afectara porque había reservas.

Indica que el mensaje que tiene que dar, como testigo de cómo funciona en el caso de Hidrocapital es así, espera que este mensaje lo reciban quienes manejan el sistema, ratificando que si ellos hacen un mantenimiento inteligente, como hacen los ingenieros, las reparaciones se hacen antes de que las fallas afecten a la población, aseguró De Viana en Fedecámaras Radio.

