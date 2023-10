PulsoEmpresarial La VIII edición del Maratón CAF abre inscripciones que se tomarán el asfalto de Caracas el 17 de marzo

El pasado lunes 02 de octubre se abrieron las inscripciones del Maratón CAF Caracas 2024. El proceso se extenderá hasta el 20 de febrero de 2024 o hasta que se agoten los cupos y se efectuará exclusivamente en la página web caf.com. El Maratón CAF 2024, que se realizará el domingo 17 de marzo de 2024, ofrecerá 2.000 cupos para la modalidad de 42K y 4.000 cupos para 21K. Ambas competencias empezarán y terminarán en el Parque Los Caobos y sus distancias serán marcadas cada kilómetro.

Como en las ediciones anteriores, las rutas del Maratón y el Medio Maratón mantendrán el mismo recorrido; cuentan con el aval de la Federación Venezolana de Atletismo (FVA), la Asociación Mundial de Maratones (AIMS) por sus siglas en inglés y World Athletics (WA). El Evento ha sido adoptado como Campeonato Nacional de Maratón de Venezuela por la FVA.

Para inscribirse, los corredores deberán evidenciar que cuentan con al menos uno de los siguientes requisitos: haber participado entre 2016 y 2023 en el Maratón CAF-Caracas, u otro que sea verificable y haber logrado un tiempo igual o menor a 6:00 horas; haber participado entre 2016 y 2023 en el Medio Maratón CAF-Caracas, u otro que sea verificable y haber logrado un tiempo igual o menor a 3:00 horas; haber participado entre 2020 y 2023 en dos Carreras de 10K y haber logrado un tiempo promedio de 01:15 horas en las dos carreras. Más detalles en el Reglamento.

El costo de la inscripción para ambas modalidades será igual al de la edición 2023, con un precio de USD 40, pagaderos en VES pagaderos en VES a la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) para la fecha en que se realice el pago. Éste se podrá realizar en una o dos cuotas desde CAF.com donde estará alojada la plataforma de pagos de Hipereventos. En este último caso, la fecha límite para efectuar el primer pago es hasta el 2/12/2023 y el segundo pago es el 3/02/2024; sólo al realizar el segundo pago su estatus cambiará a inscrito y recibirá el número de corredor.

La premiación general del Maratón será igual para hombres y mujeres: 1° lugar USD 5.000; 2° lugar USD 4.000; 3° lugar USD 3.000; 4°lugar USD 2.000; y 5° lugar USD 1.000. En el Medio Maratón la premiación será así: 1° lugar USD 2.500; 2° lugar USD 2.000; 3° lugar USD 1.500; 4°lugar USD 1.000; y 5° lugar USD 500. Los atletas en silla de ruedas recibirán: 1° lugar USD 2.500; 2° lugar USD 2.000; y 3° lugar USD 1.500.

Además, con el propósito de estimular a los corredores élites el Comité Organizador mantuvo los tiempos relacionados con el bono especial de USD 5.000 para el ganador y la ganadora del 1° lugar de la modalidad Maratón, que sean de nacionalidad de alguno de los países miembros de CAF (Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Jamaica, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela) y que obtengan marcas iguales o inferiores a 2:18:00 (hombres) y 2:48:00 (mujeres). Los atletas que obtengan dichas marcas y no sean nacionales de los países miembros de CAF recibirán un bono de USD 1.000.

Los horarios de salida de las categorías de participación en el Evento son los siguientes: Medio Maratón atletas en silla de ruedas: 5:50 a.m.; Maratón: 6:00 a.m.; y Medio Maratón: 6:15 a.m. El tiempo máximo de duración del Maratón será de 6 horas, por lo que se cerrará la llegada a las 12:00 m.; mientras que el tiempo máximo de duración del Medio Maratón será de 3 horas, por lo que se cerrará la llegada a las 9:15 a.m.

