VIDEO Carlos Prosperi: Quiero ser recordado como el presidente de la transición #9Oct

En una entrevista exclusiva concedida a El Impulso, Carlos Prosperi, candidato a la primaria por Acción Democrática en resistencia y el movimiento político Futuro, indicó que de ser el abanderado de la oposición y ganar las presidenciales, le gustaría ser recordado como el presidente de la transición.

«Si Carlos Prosperi pretende ser recordado, es que me recuerden como el presidente de la transición. Nosotros tenemos el compromiso de que apenas ganemos la presidencia de la República el próximo año, en la mitad de mi período, yo convocaré un proceso de relegitimación de los poderes, incluyendo el ejecutivo, donde no existan presos políticos, donde no hayan partidos judicializados, donde no existan personas inhabilitadas, ni haya presión a los empleados de la administración pública y donde tengamos una reinstitucionalización de esos poderes», declaró a El Impulso.

Por otra parte, manifestó que si el vencedor de la primaria está inhabilitado, se deberá buscar un mecanismo para la sustitución de este, para que los venezolanos tengan una opción por la cual votar en los comicios presidenciales.

«Lamentablemente al día de hoy la Plataforma Unitaria no ha buscado un mecanismo de sustitución ante posibles arremetidas, porque todos sabemos cómo actúan quienes están en Miraflores y quizás estamos en las puertas de lo que más adelante puede ser algo en contra de los candidatos», dijo.

«Si gana un inhabilitado o alguno de los que gane, pretenda que es el dueño de la oposición, con nosotros no van a contar. Ojalá algunos no estén pensando que si no los dejan inscribir, entonces van a llamar a la calle sin retorno, que vamos a protestas, pues no podemos cometer los mismos errores», apuntó.

«Nosotros hoy tenemos que salir a votar masivamente, porque las veces que hemos votado, que hemos tenido los testigos de mesa, hemos ganado con victorias contundentes», acotó.

Destacó la necesidad de informar con mayor precisión a la sociedad venezolana sobre los sitios donde les corresponderá votar en la primaria del 22 de octubre.

Propuestas de gobierno

Como punto fundamental de un eventual gobierno liderado por su persona, Prosperi resalta la importancia de solventar las fallas de los servicios públicos, como parte de su propuesta para «recuperar la economía» del país.

«Los servicios públicos los vamos a recuperar dándole inicio a lo que es la electricidad, porque para que toda nación marche necesitamos un sistema eléctrico estable, mucha gente hoy nos dice que su problema es que no le alcanza el dinero, pero si no tenemos una economía fuerte no les va a alcanzar y para tener una economía fuerte tenemos que tener un Sistema Eléctrico Nacional estable», puntualizó.

«Tenemos una alternativa distinta a la generación de electricidad, y además electricidad mucho más limpia que es poner en cada una de las reservas de agua que tenemos paneles solares, con los panes solares se instalan las turbinas y se comienza a generar energía fotovoltaica acuática», detalló.

Prosperi aseguró que una vez solucionados los problemas de generación de energía eléctrica, se reactivará el aparato productivo nacional.

«Vamos a poder poner en marcha Pdvsa, refinerías, empresas de Guayana, empresas privadas, industrias, agroindustrias y así vamos a iniciar la recuperación económica de Venezuela», concluyó.

