Hum Venezuela: 74,5% de los hogares no tiene acceso regular al agua #10Oct

La plataforma Hum Venezuela presenta datos de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en el acceso de los hogares venezolanos a recursos económicos dignos, alimentación, servicios de salud, agua, saneamiento e higiene, educación y otros servicios básicos.

El informe desglosa el impacto que tiene la EHC en los hogares de los venezolanos, entre estos, el acceso a los servicios básicos es uno de los aspectos más deprimidos.

- Publicidad -

El estudio sobre agua, saneamiento e higiene reportó que el 98,5% de los hogares observa señales de contaminación en el agua que reciben o de la cual se abastecen, el 74,5% expresó no tener acceso regular al agua y 45,8% sufre interrupciones frecuentes.

Además, 18% no dispone de acueductos, ya sea porque no existen o no están en funcionamiento, mientras que 10,6% de los usuarios expresó sufrir interrupciones eventuales en el servicio.

En el acceso a electricidad, el 58,6% de los hogares padeció frecuentes interrupciones del servicio y 52,8% no tiene Internet doméstico.

- Publicidad -

Además, la falta de distribución de gas doméstico por bombona, afecta al 36% de los hogares que requieren del suministro para poder cocinar.

El informe también reporta que cerca del 50% de los hogares (49,4%) enfrenta dificultades recurrentes en el uso de transporte público y que 80% de los hogares no poseen vehículos propios.

La tercera edición de Diagnósticos Comunitarios proporciona datos sobre el impacto de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) en los hogares de 20 estados del país, entre julio-agosto de 2023 fueron consultados 11.016 hogares en 195 municipios del país, en los que reside el 92% de la población venezolana, según la plataforma.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí