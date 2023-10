La gente de La Vega se acercó a Delsa Solórzano por curiosidad #11Oct

Trabajo de: www.talcualdigital.com

El sábado 7 de octubre Delsa Solórzano, la candidata por el partido Encuentro Ciudadano (EC) a las primarias de la oposición, recorrió la parroquia La Vega, en Caracas. Habló con los vecinos, les estrechó la mano y prometió «devolverles la alegría».

Durante el recorrido, la caravana de Solórzano pasó al lado de un toldo donde la gente compraba verduras. Pocos levantaron la mano para saludarla. El «furor» que otrora despertaban los políticos en campaña no se sintió.

¡Gracias Caracas!



Hoy cientos de vecinos en La Vega demostraron que sí es posible construir un país diferente, donde todos tengan oportunidades sin distinciones políticas.



La Vega siempre aguerrida, colmó las calles de amor, compromiso, y esperanza, porque juntos lo vamos a… pic.twitter.com/18YxKCTugj — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) October 7, 2023 Ese sábado, en La Vega varias personas cargaban garrafas grandes de agua, otros llevaban a cuestas bombonas de gas, dos servicios ausentes en muchos sectores de la parroquia. Delsa Solórzano, en su mensaje, no dio a conocer su propuesta (al menos el equipo de TalCual no escuchó) para mejorar los servicios públicos.

La abanderada por EC sí se refirió a la pensión que reciben los adultos mayores, equivalente a 3,7 dólares al mes y que alcanza para comprar dos productos de la canasta alimentaria, cuyo costo se ubicó en 491 dólares durante el mes de agosto. Sobre ese tema propuso «pensiones dignas para nuestros abuelos».

En su discurso, Solórzano mencionó que los venezolanos tienen derecho a la igualdad de oportunidades que les permitan «crecer libres» y derecho a la transparencia. «Ya está bueno de corruptos que se roban la plata y nos dejan pasando hambre y necesidad».

Los motorizados aprovecharon para pedirle a la candidata que, si llega a ser presidenta, les permita echar gasolina subsidiada «a cualquier hora».

Sin consenso para la «sucesión»

Posteriormente, TalCual preguntó a la abanderada por EC cuál es la estrategia prevista para reemplazar al ganador de las primarias, en caso de que esté inhabilitado. Sobre el tema, dijo que aún no hay consenso.

«Si nosotros no tenemos en este momento un plan alternativo ¿Qué pasa si el candidato o candidata a la primaria electa fallece? ¿Qué pasa si lo meten preso, si lo inhabilitan? Entonces la consecuencia es que de manera irresponsable dejamos al país sin la oportunidad de una persona abanderada que de manera unitaria pueda competir contra Nicolás Maduro», dijo.

Criticó que la «respuesta» no puede ser «si no soy yo, no es nadie, si no soy yo prefiero que sea Maduro».

Insistió en que, así como el presidente fallecido, Hugo Chávez, utilizó los mecanismos de la democracia «para derrumbarla y para acceder al poder, nosotros tenemos que utilizar los mecanismos de la dictadura para derrotarla, acceder al poder y restaurar la democracia en Venezuela».

Según la más reciente medición de la encuestadora Delphos, realizada entre el 23 y el 30 de agosto, 3 de cada cinco electores están dispuestos a votar en las elecciones primarias de la oposición previstas para el 22 de octubre, así el candidato de su preferencia esté inhabilitado.

Dicho estudio también arrojó que 73% de los electores con alta probabilidad de votar en la primaria, está de acuerdo con que se escoja a otro candidato por algún mecanismo acordado, en caso de que el ganador de los comicios no pueda ser el abanderado de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024.

Al final del recorrido, Solórzano expresó que quiere cerrar su campaña en Caracas, específicamente en La Vega. ¿Lo cumplirá?

Delsa Solórzano busca «seguridad jurídica»

Delsa Solórzano es abogada, egresada de la Universidad Central de Venezuela (UCV), con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas.

En el debate Hablan los Candidatos, celebrado el 12 de Julio, expuso su propuesta basada en tres ejes: reconciliación, recuperación económica con inversión privada y seguridad jurídica para la reconstrucción del país.

«Es obligatorio modificar el sistema de justicia, no hay ni un fiscal ni un juez en Venezuela que esté nombrado bajo las reglas de la Constitución. Hay que reemplazar la Venezuela de la venganza por la de la Justicia, todo aquel que haya cometido un crimen tiene que ser investigado, enjuiciado y sancionado», señaló la candidata.

También es una de las políticas venezolanas que más ha trabajado en pro de los derechos humanos. Llevó centenares de casos desde el año 2000, entre los que destacan: Operación Liberación del Pueblo y el asesinato del policía Óscar Pérez en El Junquito.

Justamente en La Vega, unas 23 personas fueron asesinadas el 8 de enero de 2021. De acuerdo con la ONG Provea, todas las víctimas eran civiles, no se reportó ninguna muerte de funcionarios policiales y militares.

El exdirector de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), José Miguel Domínguez, reportó al final de la tarde de ese 8 de enero de 2021 a través de su cuenta de Twitter (ahora X) que 17 personas habían fallecido durante el operativo, que para ese momento se desarrollaba en distintos lugares de La Vega. Es el único funcionario que aportó información oficial sobre la masacre perpetrada.

Los familiares de las víctimas y vecinos del sector denuncian que las personas asesinadas no estaban vinculadas a bandas delictivas, pero que las ajusticiaron luego de que las detuvieron dentro de sus viviendas o en la calle. La versión oficial contradice con la de los familiares de las víctimas y la población. Desde entonces no se ha abierto una investigación.

