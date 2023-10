VIDEO Machado responde a canciller de Maduro sobre las inhabilitaciones: Pónganse de acuerdo #12Oct

La candidata a la primaria por Vente Venezuela, María Corina Machado, respondió a la administración de Nicolás Maduro, luego de que el canciller Yván Gil, se refiriera a las inhabilitaciones a opositores.

Después del mensaje del funcionario, la coordinadora nacional de Vente Venezuela exhortó al régimen venezolano a “ponerse de acuerdo”.

- Publicidad -



«Sería bueno que se pongan de acuerdo, que le notifique eso a quien juzga a la Contraloría, a quien maneja la página web del CNE que no deja que uno e inscriba”, dijo.

A su vez, los instó a ser “serios, al menos en la fachada” por lo que acotó que no hay un proceso judicial en su contra.

“Mi caso no existe. Yo nunca he recibido ni una notificación, ¿Qué es lo que voy a recibir? ¿Algo que no existe? A mí nunca me ha mandado ni un papel diciendo que yo he hecho algo malo”.

- Publicidad -

“Si no hay delito, no hay procedimiento y no hay decisión, ¿Qué es lo que voy a recurrir?”, aseguró la candidata.

Lea también: #VIDEO Canciller de la administración de Maduro sobre inhabilitados: Pueden ser electos, pero no ejercer

Cabe resaltar que el canciller venezolano, Yván Gil, afirmó este miércoles que los políticos inhabilitados pueden participar en elecciones, pero no ejercer cargos públicos.

¡A confesión de partes!



Canciller del régimen habló de los inhabilitados en Venezuela y esto respondió María Corina. pic.twitter.com/938BeHzyw5 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 11, 2023

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí