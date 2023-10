Delsa Solorzano en Coro: “No declino voy a llegar hasta la libertad de Venezuela” #16Oct

Trabajo de: www.lamananadigital.com

“Estoy muy feliz, ha sido un día de muchas emociones para mí, para el equipo del partido”.

Así lo expresó Delsa Solorzano, pre candidata a las primarias por el partido Encuentro Ciudadano, en la concentración realizada la noche de este viernes en la calle Millar de Coro.

Recordó la aspirante a la presidencia de la República, que fue acá en Falcón donde inició su campaña electoral, por lo que la entidad representa para ella en lo personal y en su programa de gobierno un espacio importante.

Destacó, que Falcón es clave para la recuperación de Venezuela, tradicionalmente hoy le dió la bienvenida al voluntariado Unidos somos mejores, gente de distintas toldas políticas, lo que refleja que están recogiendo el fruto del trabajo de muchos años.

Al ser consultada sobre las encuestas que dan a María Corina Machado como la ganadora de las primarias, dijo sin titubeos, voy a hacer una pregunta a la gente, conoce usted a alguna persona que haya sido encuestada, no, entonces no creo en encuestas que no se hacen, yo creo en la calle, en esta gente y en las diferentes organizaciones que apoyan nuestra candidatura.

No declinará en su aspiración, porque llegará hasta la libertad de Venezuela, para luego agregar, vamos a ganar el 22 de octubre. Afirmó, que tiene 25 años de lucha firme, constante, dedicada, porque Venezuela merece un cambio, además de certeza.

