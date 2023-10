ONU pide que el diálogo se centre en elecciones transparentes y DDHH #17Oct

Trabajo de: www.runrun.es

La ONU alentó este martes al Gobierno de Venezuela y la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) a abordar la celebración de elecciones «transparentes» y el respeto de los derechos humanos en el país caribeño en su nueva ronda de diálogo que tendrá lugar hoy en Barbados.

El secretario general de la ONU, António Guterres, «acoge con satisfacción las decisiones del Gobierno de Venezuela y PUD para reanudar el diálogo y las negociaciones» en Barbados este martes, tras casi un año de pausa, dijo en la rueda de prensa diaria el portavoz de la organización, Stéphane Dujarric, tras ser preguntado al respecto.

Guterres, además, alentó a «que los principales actores políticos de Venezuela hagan progresos y (tengan) discusiones que lleven a unas elecciones inclusivas, transparentes y creíbles en 2024 y que aborden los problemas relacionados con los derechos humanos en Venezuela».

El secretario general de la ONU también instó a la comunidad internacional a seguir apoyando todos los esfuerzos que apoyen el diálogo y agradeció a Noruega la «agilización» del mismo y a México y Barbados la acogida de varias rondas de estas discusiones, reportó la agencia EFE.

La mesa de diálogo tuvo tres rondas en México, la última en noviembre de 2022, cuando las partes firmaron un acuerdo, cuyo objetivo era la recuperación de recursos del Estado bloqueados en el sistema financiero internacional, pero las conversaciones volvieron a congelarse hasta ahora, sin que se haya materializado lo pactado el año pasado.

Pese a que medios estadounidenses anticiparon que uno de los compromisos a los que habría accedido al gobierno era a retirar las inhabilitaciones a candidatos opositores venezolanos el propio Nicolás Maduro echó por tierra esa posibilidad.

Maduro tildó de «mentiras» y «manipulaciones» esas versiones de medios estadounidenses durante su programa semanal televisado.

«Empieza la campaña de manipulación. La operación de mentir sobre la base de especulación y la mentira sobre lo que ha sido un proceso de conversaciones global respecto a un conjunto de temas. Y quieren manipular. Yo he sido cuidadoso, porque tengo palabra (…)Y si vamos a conversar y hemos llegado a acuerdos yo no puedo filtrar información y sacarla por la zurda mintiendo, manipulando. Porque estás dañando el acuerdo», opinó Maduro.

En ese sentido, tras advertir que si se sigue filtrando información y no cesa «la manipulación y la mentira» tendrá que decirlo «todo», recalcó lo siguiente: «Jamás avalaré ninguna ilegalidad. Las instituciones de Venezuela se respetan, el fascismo en Venezuela no pasará. A la mentira, no te vistas que no vas», remarcó.