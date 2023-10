Luis Vicente León: Acuerdos firmados no representan reconocer legitimidad del régimen ni suspensión de sanciones #18Oct

Los acuerdos suscritos en Barbados, no representan un reconocimiento de legitimidad del gobierno venezolano por parte de los Estados Unidos, ni una eliminación de sanciones, asegura el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, al comentar lo ocurrido el día martes entre la oposición y el gobierno.

Advierte que se trata de un proceso de flexibilización, probablemente atado a la evolución de los acuerdos en el futuro.

A través de su cuenta en la red X, el analista se pregunta ¿Qué sabemos de los acuerdos formales (firmados) e informales (privados) de hoy?

Explica que los acuerdos formales son genéricos y redactados de forma que ambas partes pudieran aceptarlos y en algunos casos interpretarlos cada uno a su manera.

Sin embargo, hay algunos elementos que quedan claros:

Las elecciones presidenciales serán en el segundo semestre de 2024

Habrá observación internacional

Se abrirá el registro electoral en Venezuela y en el exterior

Se acuerda buscar mecanismos para defender los activos de Venezuela en el exterior, focalizados en el tema de CITGO, pero implícitamente también recursos congelados y representación en las demandas a la nación en el exterior.

Se acuerda rechazar las pretensiones de Guyana sobre el Esequibo y defender nuestro territorio.

Si bien el tema de la participación de los líderes opositores en las elecciones presidenciales se colocó lo suficientemente general (derechos legales y constitucionales) para evitar costos políticos, la posición previa y posterior del gobierno venezolano fue clarísima y contundente: No está en la mesa de negociación la posibilidad de inscribir a los candidatos inhabilitados, algo que ratifican las declaraciones de Maduro ayer y Jorge Rodríguez hoy. Es una línea roja que no cruzarán y de la cual no dependen los acuerdos informales.

En esos acuerdos informales se incorporaron los temas energéticos. Ya comenzaron con el permiso a Shell para operar en el campo Dragón con Trinidad y Tobago. Se espera en breve los permisos de operación a varias petroleras privadas, principalmente no americanas, aunque no necesariamente excluyentes. Se liberarán presos políticos, incluyendo a los americanos.

También se rumorea que habrá algunas decisiones que flexibilicen las operaciones financieras del Banco Central para acoplarse a esta reinserción potencial de Venezuela al mercado petrolero internacional. El resto de los acuerdos no son conocidos, aclara Luis Vicente León.

