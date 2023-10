VIDEO “Estamos celebrando otra oportunidad de vida que tenemos”: Sobrevivientes conmemoran el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama #19Oct

Cada 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha en la que se busca sensibilizar a las personas con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz para mejorar los pronósticos y la supervivencia de los casos.

En El impulso pudimos conversar con tres sobrevivientes de esta enfermedad, quienes nos comentaron que el miedo fue una de las emociones principales que sintieron en un primer momento, pero con mucha fuerza, voluntad y fe pudieron superar esta enfermedad en las células de la mama.

“Uno es como porfiado, ¿no? Yo tengo un antecedente que es mi mamá, ella tuvo cáncer de mama, sin embargo, hay el factor miedo que te impide tocarte. Pero en mí, me estoy bañando, me pasé la mano y sentí apenas un bultico y me dio miedo seguir palpando, pero luego fui al médico y comencé todo el proceso”, comentó Mayela Giménez, sobreviviente del cáncer de mama desde hace un año.

El caso de la señora Damarys Vásquez fue distinto. Ella cuenta que no sintió nada, pero igualmente se hizo su prueba de rutina, a mí me dicen que tengo una lesión, es pequeña, pero tenemos que bioxearla. El tumor era pequeño medía 2.5 (cm), era muy mínimo, estaba demasiado profundo, no hubo palpación, pero sí, una de las características del cáncer de mama era que era piel de naranja y ese era mi caso”.

“A pesar de todo el proceso lo más bonito es que mucha gente se te acerque y dice, ¡ay, tú eres un espejo para mí, tú eres el reflejo, tú eres testimonio, tú eres mi ejemplo! Porque me vieron como en el suelo, porque de verdad esta enfermedad aflige, ¿no? Pero tú te levantas por la actitud, porque tú quieres vivir, tú quieres lo mejor de esto”, agregó Giménez.

Recomendación clave: Palparse

Las personas también compartieron algunas recomendaciones claves para que los hombres y las mujeres puedan conocer algunos signos y síntomas de esta enfermedad, destacando que en el caso femenino los siete primeros días de la menstruación es fundamental para palparse.

“Al bañarnos es más fácil palparse, ¿verdad? También recomiendo acudir al médico si sentimos algo. Ellos nos indicarán el tipo de exámenes que tienen que hacer”, acotó Vásquez, mismo llamado que hizo Mayela Giménez, quien agregó que “en estos tiempos es difícil por la parte económica, que fue uno de los factores que me llevó a ir más allá, porque dejé pasar el tumorcito apenas comenzó. Sin embargo, me atreví a dar ese paso para ir al médico”.

Es importante mencionar que la Sociedad Anticancerosa de Venezuela ha señalado que el cáncer de mama es la principal causa de muerte oncológica de las mujeres en el país, por lo que han instado a las personas a hacerse su chequeo debido para así mejorar el tratamiento y el diagnóstico de manera que puedan disminuir las muertes.

