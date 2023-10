PulsoEmpresarial 33 años de historia transformados en un movimiento para que otros se muevan

Desde 1991, Fundaprocura destaca en nuestro país como una organización de ayuda y atención integral a personas con movilidad reducida. Esta fundación enfoca su labor y servicio en apoyar a personas con discapacidad motora, de escasos recursos económicos, que requieren de una silla de ruedas para movilizarse; con el fin de brindarles una nueva oportunidad, a través de diferentes programas, en su proceso de inserción social, educativo y laboral, en la convicción de contribuir a facilitarles una vida íntegra e independiente.

La idea nace de un grupo de primas en la década de los 90, motivadas por el accidente de un familiar, donde y como consecuencia de una caída en agua este quedó con una lesión medular importante que lo destinó a utilizar una silla de ruedas para movilizarse. Esto las sensibilizó profundamente, percatándose de que, en Venezuela, muchas personas no tienen la posibilidad de una silla de ruedas, por ello decidieron comenzar un emprendimiento con una pequeña tienda, bazares y recolectas entre los familiares, para comprarlas y donarlas a personas con discapacidades motoras, sin recursos para adquirirlas.

Muy pronto se sumaron otros familiares y amigos, pero lo que nunca imaginaron fue que las solicitudes por sillas crecerían día a día, así como la incorporación de voluntarios y aliados que querían participar en lo que ha sido “Un movimiento para que otros se muevan”, el lema de la fundación. Es así entonces como el 14 de agosto de 1992 se formaliza la creación de la Fundación Venezolana Pro-cura de la Parálisis (FUNDAPROCURA) y se da inicio oficial a esta gran historia.

Esta organización logra recaudar fondos a través de sus diferentes iniciativas, como lo son el “Bazar de los Bazares”, el cual celebra la misma cantidad de años de trayectoria que la fundación, siendo una feria navideña donde entre música y buen ambiente, alrededor de 100 expositores ofrecen variadas propuestas, que con el paso del tiempo se ha convertido en un punto de encuentro de celebración y disfrute, esto con la particularidad de poder colaborar con esta noble causa.

A su vez, entre sus iniciativas, desde hace 15 años se creó el Bazar Vintage, un lugar para aventurarte en el mundo del second hand con la singularidad de poder encontrar una selección exclusiva de piezas de diseñadores de corte internacional y piezas vintage al mejor precio, la totalidad de las ventas es traducida en diferentes tipos de ayuda para quienes acuden a este centro.

Tras conversar con Federica Pietri de Riverol, directora de la organización, quien entusiasmada por un aniversario más agregó, “Fundaprocura ha marcado la ruta de nuestro existir. Nos hemos dedicado con pasión durante 33 años a mejorar la calidad de vida de personas con movilidad reducida, a través de la donación de más de 8.783 sillas de ruedas nuevas, 1.700 terapias especializadas, rehabilitación, gimnasia y la formación de 371 jóvenes en diferentes especialidades a través de talleres.

“A su vez hemos hecho importantes esfuerzos para eliminar las barreras arquitectónicas con nuestras campañas “Acceso para Todos”, con la finalidad de hacer la vida más fácil e independiente a las personas que tienen que usar una silla de ruedas en forma permanente. Nuestra misión es lograr que nuestros héroes tengan una vida llena de logros y felicidad”, comentó la fundadora.

Gracias a estas actividades hoy es posible celebrar tres décadas de buenas obras en Fundaprocura, y como portavoces de la solidaridad se recopilaron algunos testimonios que resumen años de historia, donde sobran las palabras de agradecimiento y respeto por esta hermosa labor.

Entre tantas historias, tuvimos el placer de escuchar a Ledy Rodelo de 53 años, quien nos comentó “Comencé en la sala de Rehabilitación en el 2012. En ella Conocí el taller de Lutheria de Fundaprocura, en el cual participo desde esa fecha. Agradezco inmensamente haber conocido está fundación que me dio la oportunidad y gracias a ellos hoy en día estoy realizando actividades de ese ramo, algo que me apasiona y que ha mejorado mi movilidad y calidad de vida. Gracias Fundaprocura por tan hermosa labor.”

Al conversar con Elvis de 39 años, no pudo contener la emoción al expresar “Estoy muy agradecido con Fundaprocura, este donativo me va a permitir seguir haciendo trabajo social en la Alcaldía, pero además de ahora en adelante será un Voluntario de la Fundación en el Estado Aragua”

Mario Rengifo de 53 años, también nos compartió parte de su historia y muy emotivo agregó “Estoy muy agradecido con la fundación, no he visto otra organización que lo trate a uno con justicia. Cuando llegué estaba muy desorientado socialmente y con los cursos de capacitación y el trato que siempre me dieron me enseñaron a ser una mejor persona, todo lo aprendido se lo traNsmito a mi hija, que a su vez es producto del apoyo que me dieron. Además, me han donado todas las sillas de ruedas que he necesitado, han sido de gran ayuda. Mil Gracias de todo corazón”

Jhonatan de 38 años, es paciente de Sala de Rehabilitación de Fundaprocura y con mucho orgullo compartió su historia “Ingresé hace 19 años y desde que llegue he podido mejorar enormemente mi movilidad gracias a la excelencia de esta fundación, el personal está 100% capacitado y el trato es muy ameno” además concluyó agregando “La discapacidad está en la mente de las personas, no se dejen vencer”

Como estas existen miles de anécdotas e historias de agradecimiento y alegría al poder ser uno de los beneficiados gracias a las oportunidades y atenciones que brinda esta organización.

Hasta la fecha, Fundaprocura, ha logrado donar más de 10.000 sillas de ruedas, algunas completamente nuevas y otras en excelente estado, las cuales han podido ser reasignadas a otras personas que las necesiten. Han atendido a más de 1.700 usuarios en su Sala de Rehabilitación y Gimnasio; también ha capacitado aproximadamente a 400 personas con Discapacidad Motora en sus Talleres de Formación Humana y Laboral, y de Luthería. A su vez, a lo largo de sus tres décadas ha apoyado a más de 3.000 personas con discapacidad motora en temas como préstamos de sillas, reparaciones de equipos, donativos de pañales, toallas sanitarias, centros de cama, medicinas, pasajes para traslados, ropa y calzado.

En estos 33 de años de dedicación se han unido a su misión muchos familiares, amigos, voluntarios, colaboradores, organizaciones, benefactores y aliados a los que siempre agradecen por su importante apoyo, así como a todas aquellas personas que año tras año los acompañan en su evento más importante de recaudación de fondos: el bazar de Fundaprocura.

Para finalizar la directora añadió, “Aprovecho para la oportunidad para invitarlos a colaborar un año más y unirse a nuestra misión asistiendo a nuestro bazar el lunes 6 de noviembre en el Caracas Country Club.”

Juntos seguimos sumando años y logrando “un movimiento para que otros se muevan”

