VIDEO Carlos Prosperi votó en medio de sus denuncias por irregularidades con instalación de centros electorales #22Oct

El candidato de Acción Democrática, Carlos Prosperi, ejerció su derecho al voto a las 9:47 am de este domingo en la parroquia San Pedro, Caracas, según informó el partido en sus redes sociales.

Por medio de su cuenta de X (Antes Twitter), AD también comentó que se registraron colas para participar en dicho centro electoral.

«Decenas de venezolanos esperan en la cola para participar ¡Hacemos un llamado a todos a salir a ejercer su voluntad! Venezuela nos necesita», señalaron.

En el reporte muestran cuando su abanderado, Prosperi, realiza su proceso de votación.

El dirigente, se agrega a Andrés Velásquez, César Pérez Vivas, como candidatos que ya ejercieron su derecho al voto en esta elección organizada por la Comisión Nacional de Primaria (CNdP), donde saldrá el representante opositor para enfrentarse a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024.

Denuncia sobre irregularidades

Previo a completar su participación en los comicios, el líder de Acción Democrática denunció que su centro de votación no había abierto y que en otras puntos del país también se reportaron situaciones similares.

«Miren lo que hemos venido denunciando, 9:00am y el centro de votación no está abierto. La gente exige votar, algo que ya hemos venido diciendo, no hay distribución del material electoral (…) Hay muchos centros de votación que no se han instalado, por eso exigimos que se instalen los centros de votación, en el resto del país hay situaciones similares a esta», manifestó con preocupación.

La CNdP en su primer boletín emitido pasadas las 9:00am, anunció que habían sido instaladas más del 70% de las mesas electorales, aunque minutos después admitió irregularidades para completar la instalación de los centros.

