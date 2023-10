VIDEO CNdP anuncia cierre de los centros de votación, excepto donde aún se registren colas #22Oct

Mildred Camero, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNdP), anunció a las 4:00pm que, oficialmente queda cerrado el proceso de votación, excepto en las centros donde aún se registren colas.

De acuerdo al reglamento, se cerrarán la mesas donde no haya electores en cola; sin embargo, en los casos donde los centros presenten todavía filas de electores, permanecerá abierto hasta que vote la última persona.

- Publicidad -

«Las mesas que no hay electores en la mesas, se considera que está concluido el proceso en esa mesa, entonces ya se cierra. Eso es de acuerdo a las 4:00 de la tarde ya debe concluir, si no hay electores en la cola ya se debe cerrar esas mesas donde que no hay electores. En el caso de si electores, si hay gente en la cola, se va mantener abierta hasta que termine el último elector», especificó.

Como se esperaba, la CNdP entregó un boletín a las 4:00pm hora en la que se tenía pautado anunciar los cierres centros de votación, que estaban abiertos desde las 8:00am.

ÚLTIMA HORA | Comisión Nacional de Primaria anuncia el cierre del proceso de votación, salvo en las mesas en donde permanezcan electores en cola (Detalles) https://t.co/QmQV29mWbH pic.twitter.com/INr6HDE8z6 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 22, 2023

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. - Publicidad - ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí