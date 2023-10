Al menos 16 muertos y decenas de heridos por tiroteo en Maine #26Oct

El hombre identificado como persona de interés en relación con una masacre en Maine es un instructor de armas de fuego que recibió entrenamiento militar y que estuvo internado recientemente en una instalación de salud mental, según un boletín de la policía estatal.

El boletín de inteligencia policial, al que The Associated Press tuvo acceso, fue distribuido entre agentes policiales la noche del miércoles, después de los tiroteos que dejaron al menos 16 muertos.

De acuerdo con el boletín, el hombre, identificado como Robert Card, había recibido entrenamiento como instructor de armas de fuego en instalaciones de la Reserva del Ejército de Estados Unidos. El documento señala que Card pasó dos semanas internado en un centro de salud mental durante el verano de 2023. No dio a conocer detalles específicos sobre el tratamiento que recibió o su estado.

El documento también indica que Card había reportado que escuchaba voces en su cabeza y que había amenazado con perpetrar un tiroteo en la base de entrenamiento militar en Saco, Maine.

Card era buscado por la policía como persona de interés por los tiroteos del miércoles. Un número telefónico a nombre de Card en los registros públicos se encontraba fuera de servicio.

La policía de Lewiston confirmó en una publicación en Facebook que Card era una persona de interés por el tiroteo y que se le debería considerar armado y peligroso.

Los tiroteos en un local de bolos y en un bar de Lewiston dejaron al menos 16 muertos y envolvieron en caos a la segunda ciudad más grande del estado. El sospechoso continuaba prófugo, y las autoridades ordenaron que los residentes y comerciantes permanecieran en interiores y fuera de las calles.

Dos funcionarios policiales dijeron a The Associated Press que decenas de personas también resultaron heridas. Los funcionarios no estaban autorizados a discutir de manera pública los detalles de una investigación abierta y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.

