Macario González: La arremetida contra la CNP es porque el régimen se siete destrozado #24Oct   

Las declaraciones de la diputada Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, que son las mismas de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional; y la actuación del fiscal Tarek Williams Saab, constituyen la arremetida del régimen contra la Comisión Nacional de Primaria (CNP) porque la Primaria del domingo 22, es la demostración de que todo el tinglado oficialista ha quedado destrozado por el pueblo, que espontáneamente acudió a votar para escoger a quien lógicamente tiene que enfrentar a quien ejerce las funciones del Ejecutivo Nacional en las elecciones presidenciales del 2024.

La declaración fue hecha por el abogado Macario González, exsecretario ejecutivo regional de la Mesa de la Unidad Democrática y dirigente nacional de Voluntad Popular, quien señala que esto que está ocurriendo en el seno del Partido Socialista Unido de Venezuela y del régimen, es la reacción característica de una agrupación que es experta en fraudes.

Como dice el viejísimo refrán “cada ladrón juzga por su condición,” en esta ocasión quienes son expertos en fraude están tratando de engañar a quienes siempre han engañado, a los que aún les siguen; pero, la realidad es que se sienten humillados, desesperados y enloquecidos.

Porque, desde un principio, trataron de bloquear el proceso y no les dio resultado, prosiguió diciendo Macario González. Decían que no habría Primaria, que si no participaba el Consejo Nacional Electoral, no se podía hacer y, en fin, buscaron la forma de que el proceso fracasara.

Aquí se impuso la voluntad, el esfuerzo y el trabajo de la Comisión Nacional de Primaria, de los partidos políticos y de los candidatos, quienes soportaron amenazas, agresiones físicas, persecución e intimidaciones; pero, todo el sacrificio que se hizo fue recompensado por la afluencia de la gente a los centros de votación, que fueron montados hasta en casas de familias.

El bloqueo al sistema de comunicaciones para impedir que la gente supiera dónde podía votar, no surtió efecto, añadió el dirigente político. Se les prohibió a los medios de comunicación informar sobre la Primaria y los candidatos no pudieron expresar sus mensajes a toda la población, pero de nada valió esa obstrucción.

Y el día de las votaciones, soportando sol y calor, en algunos sitios la lluvia, la gente fue a votar y quedó una cantidad innumerable de personas en cola, porque se agotaron las papeletas.

Esta situación, que quedó reflejada en videos que todavía están circulando en el mundo, es lo que ha vuelto loco al régimen y como ha quedado demostrado universalmente que el pueblo venezolano es valiente, decidido y no tiene miedo, entonces, Maduro y su comando electoral, aturdidos y agobiados, han ordenado esta arremetida contra la CNP y lo que falta es que les hagan un juicio a sus integrantes, presididos por el doctor Jesús María Casal.

Se demostró que el domingo 22 se produjo un proceso limpio, transparente, cívico, democrático e impecable, en el cual el pueblo demostró su deseo de tener un liderazgo auténtico, propio, genuino, basado en la decisión de cada votante.

Si la expresión de esa voluntad colectiva fue que María Corina Machado sea, como en efecto se decidió, la lideresa de la oposición, todos los factores opositores ya resultara triunfante en el proceso.

Y eso es lo que ha destrozado el tinglado del régimen, lo ha hecho añicos, porque tanto Maduro como su comando de campaña pensaban que con todo lo que habían hecho podían impedir el proceso de Primaria y éste se hizo exitosamente sobrepasando los cálculos de personas que acudieron a votar y fortaleciendo la oposición, porque ahora sí es una fuerza contundente porque tiene el respaldo mayoritario de la población, adicionó.

Se está arremetiendo contra la CNP porque al régimen le resulta difícil arremeter contra todos y cada uno de los que votamos en la Primaria, entre los cuales también hay funcionarios públicos, manzaneras y otros decepcionados del régimen que igualmente quieren un cambio en el país, enfatizó Macario González. Y ese cambio será cívico, democrático y constitucional, inevitablemente.

