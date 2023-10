EntrevistaDominical Doctora Cecilia Sosa: A María Corina Machado la tiene que inscribir el CNE #29Oct

La doctora Cecilia Sosa, expresidenta de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, docente universitaria y respetada profesional del Derecho, afirma que como María Corina Machado goza de todos sus derechos civiles y cuenta con una poderosa fuerza política, tiene que ser inscrita en el Consejo Nacional Electoral cuando este organismo abra el proceso para las elecciones presidenciales.

Al ser entrevistada por El Impulso fue enfática al decir que así como se repetía todas las semanas que no habría Primaria, pero ésta se realizó y superó las expectativas, igualmente ocurrirá con la inscripción de la ganadora en ese proceso que culminó el domingo 22 de octubre.

- Publicidad -

Afirmó que el régimen le tiene miedo a María Corina Machado y no duerme con tranquilidad.

Doctora Sosa, le decimos, el fiscal general de la República, Tarek Williams Saab, ha anunciado que citará al presidente y a la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria, doctor Jesús María Casal y doctora Mildred Camero, así como a quienes presidieron las 24 Juntas Regionales de Primaria, en el curso de los próximos días, por sus responsabilidades en la comisión de varios delitos durante el día de las votaciones.

Dicho funcionario comisionó a dos fiscales (uno contra la delincuencia organizada y el otro encargado de delitos del Seniat) y de una vez señaló a los responsables de la Primaria de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

- Publicidad -

Aún más, aseveró que el proceso fue un acto para engañar a la opinión pública nacional e internacional y además, para justificar el abultamiento de los resultados, los organizadores usaron sin el consentimiento la identidad de personas que no asistieron al evento. ¿Cómo ve la actuación del mencionado funcionario, quien confiesa que ha iniciado una investigación a instancias del diputado José Brito y otros políticos?

No, yo creo que lo hace a instancias de la esposa del presidente, respondió en referencia a Cilia Flores, a quien Nicolás Maduro en el curso de una cadena de radio y televisión, el lunes 23, le cedió la palabra. Ella fue la que dio las instrucciones públicamente de que se hiciera la investigación. Dijo que habían instituciones que se ocuparan de eso, como indicando que ese no era un problema del Poder Ejecutivo, sino del Ministerio Público. Hagan lo que tengan que hacer y, claro, le dieron la orden al fiscal y éste, inmediatamente, salió a declarar lo ya divulgado, lo que está demostrando que esto parece como, para decir lo menos, un gobierno de amigos. Uno le da las instrucciones al otro y los poderes hacen lo que el Ejecutivo les ordena.

Llama la atención que él, prosiguió sin mencionar a Maduro, la invitó a su programa para desarrollar su estrategia de mujer contra mujer. Cree que si sacaba a Cilia Flores, ésta le iba a decir a la avasallante ganadora que era una fantasía. ¿Resulta, entonces, que la población que salió a votar también es una fantasía? La población que vimos en fotos, en videos y en la cola que hicimos, para ellos no existe. No podía sacar la Primaria ese número de 2 millones quinientos mil votantes, sino la que ellos dicen. Pero, ¿a quien pretenden engañar?

Tratan de engañar porque las instituciones aquí no existen, son aparatajes de respaldo a lo que diga el dictador y más nada. Si el dictador utiliza a su propia esposa es porque ésta tiene bastante poder en lo que es el sistema judicial venezolano, si es que lo podemos llamar judicial. Creo que es absolutamente político.

Pero, en lo que respecta al dictado también cumple instrucciones de los dictadores de Cuba, Rusia, China, Irán y de todos sus amigos que llama alineados.

¿Existen esos cargos que están siendo señalados por el fiscal a la Comisión Nacional y Comisiones Regionales de Primaria?

Eso se llama miedo. Ellos perdieron la calle, ellos perdieron la gente y ellos mismos se han ocupado de reconocer que han robado los dineros del Estado, mientras existe una población sin servicios, sin trabajo, con salarios de hambre y pensiones de miseria. Ante esa realidad, la reacción del régimen es: “yo tengo que recuperar numéricamente los que me abandonaron.” Los votos emitidos el domingo no son del este de Caracas, sino de gente de todos los sectores, como ocurrió en todo el país.

¿Y la reacción contra la Comisión Nacional de Primaria?

Se debe a que los integrantes de la Comisión lograron incentivar la participación popular en un acto de naturaleza constitucional. El régimen no está, desde hace tiempo, leyendo la Constitución, pero sí la está leyendo la población. Esa es la gran diferencia. Ellos abandonaron la Constitución. Y de alguna forma, la oferta de María Corina Machado coincide con lo que quiere la gente: trabajo, garantía de sus derechos, hospitales que presten atención a los enfermos, los servicios públicos que funcionen. La gente quiere ser tratada con dignidad y no por alguien que la compre con una bolsa de comida. Y ha decidido tomar el camino del orden, de la Constitución, de la justicia social. No quiere al régimen, lo rechaza, porque este lo que hace es atacar a quien no se le somete y mientras más ataque haya, más rechazo va a tener.

El dilema que tiene el régimen en este momento es:¿Qué hacemos con María Corina? ¿Cómo podemos mantenernos en pie después de caer por la avalancha de la gente que nos rechaza? Pero, no es María Corina. María Corina es la representación de una población entera que tiene esperanza de vivir en forma distinta, sin tantos sacrificios y poder salir de tanta pobreza y miseria.

Insisto, doctora Sosa, en los cargos que está haciendo el fiscal.

Todo eso es invento. Y ellos, no sólo el fiscal, sino todo el régimen, han hecho ese invento porque como no fue el Consejo Nacional Electoral el que hizo el proceso como ellos querían, entonces, tratan de hacer ver que la Comisión Nacional de Primaria no podía hacerlo. Pero, eso no es verdad. La Comisión fue, no solamente una vez al CNE, incluso con el acompañamiento de dirigentes de partidos, tratando de que el organismo apoyara el proceso y facilitara los espacios para las votaciones. Pero, ellos no querían que se hiciera y cuando respondieron pidieron una extensión de tiempo para organizar, entre comillas, mejor la Primaria. Y la Comisión le dijo: nosotros fuimos allá y no nos contestaron. Después volvimos. Y ahora dicen que tenemos que cambiar la fecha cuando ya está en su etapa final el cronograma.

Aquí tenemos que preguntar: Si era inconstitucional la Primaria, ¿por qué no la suspendió el Tribunal Supremo Judicial? Y no lo hizo porque no era inconstitucional, así de simple.

Estamos viviendo una pantomima peligrosa, por supuesto. Porque ellos son capaces de cualquier cosa.

Pero, que no se les olvide algo: eso de que no existen 2 millones y medio de personas, eso no lo pueden negar, porque existen y la documentación visual está por doquier.

Doctora Sosa, si María Corina Machado no tiene ninguna sentencia condenatoria que le impida ejercer sus derechos políticos y la Contraloría dice que está inhabilitada, ¿qué va a pasar?

Existe un papel de quien pidió conocer el status político de María Corina; pero, ese es un tercero, que no lo quiero nombrar, por ser intrascendente. Ella no sabe nada, no tiene ninguna notificación, no ha sido juzgada. El representante del gobierno que estuvo en las Naciones Unidas dijo que eso era administrativo, lo cual no tiene sentido porque la Constitución dice que sólo puede una persona ser inhabilitada si tiene una sentencia firme. Lo dice la Constitución, no hay motivo para discutir eso. Simplemente, ellos han venido utilizando una frase para intentar desesperadamente de quitarle la fuerza que María Corina tiene. Ha ganado en forma amplia, como ningún candidato antes, el derecho de aspirar a la presidencia de la República. Cuando se abra el período de inscripciones a ese cargo, el Consejo Nacional tiene que inscribirla.

¿No le pueden negar la inscripción?

Sencillamente, como ciudadana con plenos derechos, ella va y la tienen que inscribir. Lo que sucede es que tratan de quitarle la fuerza que tiene en la población electoral y han desatado una campaña en su contra desde que comenzó a tener esa fuerza en el proceso de Primaria.

Si tiene el derecho de inscribirse, ¿Quién lo va a impedir? ¿Cuántas semanas estuvo el señor Diosdado Cabello diciendo que no iba a haber Primaria? ¿Y no las hubo? ¿Cuántas semanas tienen diciendo que ella está inhabilitada? Pero, la gente nunca creyó eso porque no se deja engañar con falsas palabras, sino que pide pruebas contundentes y éstas, como sabemos, no existen. Va a pasar igualito que con lo que pasó con la Primaria. Decían en el show oficialista de la televisión todas las semanas: aquí no habrá Primaria, olvídense; y repetían la frase burlona: “María Corina, no te vistas que no vas pa´el baile«. Exactamente lo mismo va a pasar con la inscripción de ella.

Doctora, hubo mucha gente que no pudo votar porque faltaron las papeletas, ¿cómo vio usted, que estuvo en cola, a esa gente?

No pudieron, pero, siguen con ella. Eso quiere decir que tiene más gente de las que votaron Ahora, ¿puede dormir tranquilamente el régimen sabiendo que María Corina es la que tiene la fortaleza social en la calle? La fuerza de la sociedad, que una vez tuvo Chávez, ahora la tiene María Corina. Y eso no es cualquier cosa.

Cuando es sacada la señora Cilia Flores para atacar a María Corina, ¿no será porque se mantiene la concepción machista en la política?

María Corina viene a cumplir un papel importante en la política muy distinto a lo que hemos tenido durante casi un cuarto de siglo. Su presencia quiere decir, además, que se está planteando una renovación en los partidos políticos. La gente no quiere ver las mismas caracas de quienes han representado a los partidos. Y hay una cosa muy interesante: no los quiere oír. Las personas se cansaron de ellos. O mejor dicho, nos cansamos. Salvo algunas de esas caras que han entendido que ya tenemos una persona que es líder escogida por el propio pueblo. ¿No fue para eso que se hicieron las elecciones de la Primaria? Ese fue el objetivo. Si ganó María Corina, esa es la líder. En cambio de haber sido Carlos Prosperi, sería éste. Ganó María Corina y los electores la hicieron avasallante. ¿ Quién ha sido la persona escogida para llevar la representación mayoritaria a las elecciones de 2024? Indudablemente, María Corina.

Le hacía la pregunta por el papel de la mujer en la vida de la república, porque la mujer, incluyéndola a usted por haber sido la primera presidenta del Poder Judicial, ha tenido un rol importante en todos los roles en Venezuela. ¿Qué le parece que una mujer llegue a la presidencia de la República?

Maravilloso, un hecho espléndido, renovador y pienso que vamos a tener en la presidencia a una persona que esté más cerca de la gente, muy cerca de la familia y sobre todo porque la mujer en Venezuela ha demostrado ser cabeza de familia. ¿Qué es lo que aspira una madre? Que sus hijos salgan adelante. Son claves para la mujer los temas de la educación, la salud, la infancia, de los cuales no se ha ocupado el régimen como tampoco lo ha hecho con la justicia social, comenzando con el trabajo bien remunerado.

El régimen pretende hacer creer que una bolsa con unos cuantos productos, entre éstos un potecito de sardina se va a mantener, durante un mes o mucho más, una familia.

Eso de ofrecerles unos zapatos a los educadores mal pagados es indigno como lo es también que se les pida que vayan a vender cambures.

Es por ello que María Corina tuvo el acompañamiento de las personas que tienen las carencias y sufren porque no encuentran la forma de salir de la situación a que han sido llevadas. Ella habló y dijo lo que pensaba y a su vez la gente le creyó, porque se ha cansado de las mentiras, de la hipocresía, y de saber que hay una enorme corrupción. La corrupción se ve, no se puede esconder.

Cuando dice que la corrupción no se puede esconder, todo el mundo asocia a Tareck El Aissami a la corrupción porque precisamente este hombre renunció al cargo de ministro de Petróleo y no se supo más de él y no se sabe si lo tienen escondido ¿Qué nos puede decir usted?

No se sabe si al régimen lo tiene asustado el que la gente no sepa donde está o lo tiene secuestrado. Alguien sabe lo que pasa con él y lo oculta. Ellos sacaron a relucir la corrupción que ellos mismos generaron, pero no dieron explicación y, como siempre ocurre, ha servido para la chanza, para chistes. Pero, el régimen ha quedado en el ridículo, no sólo ante los venezolanos, sino ante todo el universo. Y ahí quedó haciendo un papelón el fiscal, si es que se le puede decir que es fiscal a quien fue nombrado por una Constituyente que no hizo ninguna Constitución. Y eso ha llevado a que nadie se olvide del desastre que ha hecho este régimen y la falta de respuestas a sus propias ofertas. Todos los años anuncian diez, catorce y no sé cuantos más motores, que habrá un repunte en la economía y que la situación va a mejorar, que esto se va a componer, pero nunca hay nada. Y no va a haber nada hasta el año que viene, y cambiemos.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí