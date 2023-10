RETACITOS #29Oct

La propia Comisión Nacional de Primaria fue la primera sorprendida con la respuesta del pueblo venezolano a su convocatoria a participar en el proceso de escogencia del candidato que deberá medirse con el representante del oficialismo el próximo año, por cuanto no se podía entender que un proceso, que desde un principio estuvo plagado de obstáculos, zancadillas, renuncias, presiones a los integrantes la Comisión, amenazas, acoso y persecución por parte de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado; pero además de la clara intencionalidad del régimen de no permitir su realización, era verdaderamente imposible creer lo que estaba ocurriendo este pasado domingo 22 de octubre, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Incluso, cuando salimos desde nuestro hogar al sitio donde nos tocaba sufragar, ubicado justo al lado de una sede del PSUV, en el Valle, Caracas, llegamos con la predisposición de no encontrar mucha gente y que en cualquier momento los “vecinos” pudieran ponerse belicosos e intentar sabotear el proceso; sin embargo, la sorpresa fue mayúscula, había varias colas y gente de todas las edades, mucho adulto de la tercera edad, pero también mucha gente joven y empleados públicos por montones, dispuestos a perder sus puestos o a que les eliminaran la entrega de los alimentos y los bonos mensuales, pero la situación es cada vez más insoportable y se impuso la necesidad de un cambio. La imperiosa urgencia de no poder continuar en condiciones de pobreza, viviendo con un salario mínimo de 3,35 $/mes, que solo permite adquirir el 0,8% de la Canasta Alimentaria de septiembre con un costo de US 495,54. No estábamos en la mesa que nos habían informado vía Internet y nos recorrimos las cinco mesas instaladas en el lugar, hasta que apareció nuestro registro y pudimos y ejercer nuestro derecho y retornar a la casa con la agradable sensación del deber cumplido y de haber colocado nuestro granito de arena para el cambio.

***

Sin embargo, en el ambiente persistía la expectativa señalada por los especialistas, quienes afirmaban que la participación para las elecciones primarias, siempre era mucho menor que en las elecciones presidenciales; pero con el transcurrir de la mañana, cuando se comenzó a ver, por lo menos en la capital de la República, largas colas de personas en los centros de votación de Catia, territorio chavista por excelencia; Antímano, Petare, La Urbina, El Márquez, Cumbres de Curumo, Coche, El Valle, Altagracia, La Pastora, Prados del Este y en los contactos con Valencia, San Felipe, Barquisimeto, Mérida, Trujillo, Nueva Esparta, Barcelona, Cumaná y Puerto Ordaz, se repetía la escena, las colas gigantescas de personas de todas las edades, se comenzó a perfilar que estábamos en presencia de una avalancha imparable, lo cual quedó en evidencia cuando en algunos centros de votación del interior y de la capital, se comenzaron a quejar porque se habían acabado las papeletas, algo poco usual y que la propia gente buscó las maneras de encontrar las soluciones que permitirán seguir adelante con el proceso. Hay que hacer un reconocimiento a los testigos, miembros de mesa, voluntarios, quienes se trasladaron con sus propios recursos hasta centros de votación, adquirieron sus alimentos y sus bebidas y no hubo quejas. Si vale la pena señalar que algunas de las casas particulares, que inicialmente se ofrecieron para instalar centros de votación, el día que llegaron con los equipos y los cotillones con las boletas, lápices, libretas, comenzaron a preguntar ¿Y cuánto hay pa eso?, lo cual mereció el repudio total de los presentes. También fue bochornosa la posición del candidato de AD, quien se pronunció poniendo en duda la legalidad del proceso. Fueron las dos únicas máculas visibles, de resto, los resultados están a la vista. Sentimos una brisita fresca en el horizonte.

***

A propósito, como profesional de la comunicación, con más de 54 años de ejercicio, quiero expresar mi profundo pesar y una gran tristeza, al ver como el miedo, el temor, han contribuido a que los dueños de los medios de comunicación, acepten sin elevar ni siquiera una voz de protesta, que la Comisión Nacional de Teleinquisición, como ahora se le denomina, haya prohibido dar cobertura a las elecciones primarias del pasado domingo 22 de octubre, pero que además hayan tenido el tupé de prohibir los operativos tradicionales de las emisoras y televisoras, sacando su personal a la calle a dar cobertura a eventos de trascendencia, de los cuales la comunidad debe estar debidamente informada, violentando lo establecido en la Constitución Nacional de 1999, en su Artículo 58 el cual reza: “Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes”; mientras que el artículo 57 de la Carta Magna Establece: “Que que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones de viva voz, por escrito o por cualquier otra forma de expresión y utilizar cualquier medio de comunicación y difusión, sin que se establezca censura. Quien ejerza este derecho, debe asumir la responsabilidad por lo expresado. Entonces, si tenemos derechos consagrados en la Constitución, por qué bajamos la cerviz y permitimos que nos sigan atropellando, como les da la gana y ni siquiera la voz de los gremios se alza para protestar.

***

Tal y como se esperaba, el régimen herido de muerte por el éxito de las elección primaria realizada el domingo 22 de octubre, donde el pueblo venezolano, de manera espontánea y sin ser trasladado en autobuses, ni recibiendo pago de ninguna clase, porque la oposición no tiene recursos, realizándose el proceso con las uñas y la inevitable urgencia del cambio político que todos llevamos por dentro, pero que sorprendió a todo el mundo, tanto en Venezuela como en el exterior. La mayoría de los analistas y dirigentes políticos, ante lo ocurrido, alertaron que había que prepararse porque la dictadura venía con todo, dispuesta a hacer uso de todos sus maquiavélicos recursos para desacreditar las Primarias, e incluso no descartaron que las mismas sean desconocidas a través de decisiones adoptadas por el Bufete de Miraflores ubicado al final de la Av. Baralt hacia norte de la Capital de la República. El primero en pronunciarse fue “Cejotas” , quien ha tenido el caradurismo y la desvergüenza de anunciar públicamente que en cada una de las mesas habían infiltrado a un chavista, desconociendo los números y señalando que la participación de pueblo fue ínfima; después lo hizo Diosdiablo a Caballo, en la misma tónica, pero con unas caras desencajadas, que parecía que venía de un velorio de un ser muy querido; el inquilino temporal de Miraflores no se quedó atrás, y hasta la “muda” de la primera combatiente recobró el habla para despotricar de las primarias y, por supuesto, la estocada final, el cancerbero más fiel, anuncia que ha designado a dos mastines del MP para investigar supuestas irregularidades en las Primarias, y delitos como usurpación de funciones al no participar el CNE y el uso de identidad de personas que no asistieron al proceso. Alertamos que hay que estar preparados para todo, recordemos que no tienen escrúpulos, sino que están conscientes, que por primera vez en los 24 años que tienen en el poder, ven cerca la posibilidad de que puedan perderlo, y ya el jefecito mayor, dijo que “lo defenderemos con las armas”.

***

Se reporta el «Inquieto Anacobero«: «Después de tantas especulaciones y amenazas que apuntaban impedir la realización de las Primarias 22Oct, al final se realizó y de qué manera. Fue una jornada masiva y de gran civismo, espontánea y deseo de marcar una ruta electoral democrática con miras a la participación en las elecciones presidenciales en el segundo semestre del 2024. El triunfo de la ingeniero María Corina Machado era previsible, solo que el aluvión de votos obtenidos superó las expectativas de propios y extraños. Me correspondió sufragar en el centro de votación ubicado en la carrera 19 con 18 y 19, casa de mi amigo y compañero Luis Herice. La cola de votantes era inmensa, no obstante se me hizo muy agradable porque pude compartir con varios conocidos tomando en consideración que éramos muchos de la «juventud prolongada», detalle que comentamos durante el tiempo exigido previo a consumar el sufragio. Decir que no hubo una masiva participación ése día no es más que pretender utilizar una muy burda excusa que le «explota» al régimen en su propia cara y lo saben, se busca con ello «justificar» con intenciones claras de crear zozobra en el país. Apenas se conocieron los resultados del primer boletín emitido por la CNdeP que daban cuenta de una inmensa participación ciudadana, favoreciendo ampliamente a MCM, no dudó el gobierno de forma inmediata de poner en guardia a su «artillería pesada», encabezando la línea la mismísima primera combatiente, para luego unirse el presidente de la AN y el vice presidente del partido de gobierno con la misión de «enturbiar» el proceso primario interno opositor. Y aunque las declaraciones del coordinador para las negociaciones con el gobierno de la Plataforma Unitaria Gerardo Blyde como respuesta fueron categóricas, como igual fueron las del Secretario General de la ONU señor Guterrez y más firmes lucieron las de la propia candidata Machado frente al país, plantándose con firmeza ante el gobierno, legitimada con ése extraordinario baño popular, no pudieron impedir que la Fiscalía General de la República en voz de su titular, apuntara hacia la directiva de la CNdeP como también a los presidentes regionales para ser citados a declarar luego de la designación de un fiscal especial para atender las investigaciones.Vistas así las cosas podemos presumir que la polarización se presentará en un terreno hostil y cargado de muchos riesgos. Conocemos que el régimen juega duro en éste terreno y se «obliga» por cualquier medio a tratar de «levantar adeptos» por vía de la intimidación, su «arma» preferida, convencidos que «votos suyos» en gran medida se plegaron en favorecer los números de MCM, situación que esgrimen «puertas adentro» no están dispuestos a tolerar dado su carácter y sello autoritario. Es por ello que, hasta los gobernadores de estado, han salido a declarar «fraude». Hemos escuchado opiniones diversas al respecto, incluso varias de ellas de cómo podrían orientarse y direccionarse puntuales estrategias por parte de los actores oficialistas, sin embargo y conociendo el «modus operandi» de algunos «cerebros» de la «maldad», pongo en la mesa para el análisis de los representantes y actores políticos opositores para su consideración, el muy probable escenario de «requerimiento» por parte de los entes judiciales que «utilizarían» como «elemento probatorio» de comprobación de si hubo ó no «fraude», la «prueba madre» ó «joya de la corona» del proceso comicial, los cuadernos de votación para su «verificación». Éso colocaría a los votantes en una comprometida situación de vulnerabilidad. Hay que tener cuidado con ésto. No obstante ello, no cabe duda que el pueblo venezolano está dispuesto y resteado a hacer valer y respetar la voluntad ejercida y ganada hace una semana con sudor y coraje. Veremos pues como se desarrollan los acontecimientos, o lo que es lo mismo, amanecerá y veremos.

***

Una oportunidad de oro es la que se presentará a las víctimas y familiares de delitos de Lesa Humanidad, cuando deberán acudir ante citación donde estarán la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la Oficina de la Defensoría Pública de las Víctimas, el Estado Venezolano y las víctimas, entre el 7 y 8 de noviembre, en un primer cara a cara por el caso de los crímenes de lesa humanidad presuntamente ocurridos en el país al menos desde 2014, siendo calificada esta acción como un nuevo revés para la dictadura que rige los destinos del país. Durante las dos sesiones que durará la audiencia se debatirán los cinco supuestos errores en los que, de acuerdo con las autoridades venezolanas, incurrió la Sala de Cuestiones Preliminares al autorizar a Khan a reanudar sus averiguaciones como se lee en el auto n.º 02/18-68 de la Sala de Apelaciones. Aunque en la resolución no se establece expresamente que las víctimas ni sus representantes puedan participar, tampoco se excluye esta posibilidad; por ello, la CPI ha instado a los interesados a obtener un derecho de palabra en la audiencia siempre que lo manifiesten por escrito. Sin embargo, en el supuesto de que la Sala de Apelaciones considere que no hay tiempo para permitir más intervenciones, eso no implicará que la voz de las víctimas no se hará oír, pues, entre otras consideraciones, la OPCV expondrá las conclusiones del informe de la Sección para la Participación de Víctimas y las Reparaciones (VPRS, por sus siglas en inglés) a partir de la información que recibió durante septiembre de los venezolanos víctimas de detenciones ilegales, persecución, torturas, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos. El hecho de que poco más de 2.500 venezolanos hayan atendido el llamado del juzgado y expresaran su oposición a la apelación del Gobierno representa una nueva derrota para las autoridades nacionales y su posición de que en el país no han ocurrido crímenes de lesa humanidad y que cualquier abuso está siendo investigado, precisa Acceso a la Justicia.

C O R T I C O S

¿Qué fue lo que aprendimos del proceso electoral que se llevó a cabo el domingo pasado?: No necesitamos Plan República; tampoco del CNE; no hicieron falta las Máquinas de Votación; no se requirieron las Capta huellas, tampoco los Centros Electorales, mucho menos la tinta indeleble y no se vió un militar en la calle. Pero la expresión del pueblo venezolano, masivamente en la calle, en forma pacífica y alegre y respetando la normativa legal vigente, ha sido una de las lecciones cívicas jamás vista en la historia contemporánea de Venezuela, algo que tendremos que contar a nuestros hijos y nietos como uno de los acontecimientos más gloriosos del cual podemos dar fe.

A propósito, hasta el día lunes 23 de octubre la mayoría de los radiodifusores, no tenían conocimiento si todavía seguían en vigencia las prohibiciones de la Comisión Nacional de Teleinquisición, porque se entendía que la censura era para no transmitir los acontecimientos de las Primarias, pero el tiempo sigue transcurriendo y nada se sabe, lo que llevó a algunos radiodifusores con muy largo kilometraje en la actividad radial, entre ellos OFM, quien solicitó información a Camradio, como gremio que agrupa a las radioemisoras y es quien debe tener una información actualizada sobre los plazos que duran los períodos sancionatorios, quien al parecer no tiene mucho conocimiento de los articulados de la Constitución, que protegen sus derechos. Ojalá y que los radiodiofusores no se acostumbre a que cada vez que al presidente de la Comisión decida qué temas o material, las emisoras deben dejar de emitir, sería mejor que bajaran sus santamarías y se dedicaran al comercio informal.

Por fin los voceros del régimen dieron la cara en medio de un elegante escenario, tal vez para tratar de disimular la gran frustrachera que tenían por dentro, después que pronosticaron que las Primarias sin el CNE no se realizaría, que todo era un parapeto, por lo que suponemos que también fueron sorprendidos por la avalancha de gente en la calle el domingo pasado, y aun cuando se esperaba que no vendrían con ramilletes de flores, lo que llamó poderosamente la atención fue la cara y la voz de Diosdiablo a Caballo, quien suponemos que debe haberse ayudado con unas pastillitas de Valeriana, por lo desencajado que estuvo durante todo el acto. En ningún momento pudo disimular lo mal que lo estaba pasando. Ciertamente se vio con una cara de tragedia griega de la antigüedad, como dice Jorge Ramos Guerra. Pero lo cierto es que no siempre se ganan todas, vienes de un apagón en tus propias narices en el teatro Juárez de Barquisimeto, y ahora te dan tremendo baño de agua fría con las primarias. Deberías tomarte unas pastillitas de Ubicatet, porque ahora sí que Venezuela es otra.

Una vez que el MP designó a sus mastines para investigar las supuestas irregularidades de las primarias, donde la mira está puesta en todas aquellas personas que participaron y tenían alguna responsabilidad en el proceso de Primarias, deben estar alerta, declararse en emergencia y aquellos Colegios de Abogados que apoyaron a MCM, deben ponerse a la orden para defender a quienes ilegal e irresponsablemente, pudieran ser acusados, gracias al petitorio del “Alacrán Mayor”,, personajes que ya muchos quisieran saber cuánto recibió por el papel quien esta oportunidad le ha tocado hacer, como denunciante de hechos ilícitos ante el TSJ, que en forma express ordenó al MP actuar de inmediato. No hay que olvidar que en el país no existe Estado de Derecho, quien tenga la desgracia de que le abran un “juicio político” no tienen instancia a la cual apelar, a menos que sea ante la Corte Celestial, ejemplos recientes Roland Carreño y Juan Requesen.

Insólito, aquellos personajes que se quedaron cuidando la casa de Vente Venezuela, cuando nadie le paraba a María Corina, se mostraron fieles y allí permanecieron, pero el lunes por la mañana parecía que habían pegado el Quino, miraban a los demás por encima del hombro, sin poder disimular que se les había subido los humos, por supuesto, contando los pollos antes de nacer; ya se creen diputados, alcaldes o concejales; pero para que la chica de oro llegue a Miraflores, son muchos los escollos que aún tiene que superar, muchas las zancadillas que esquivar, por supuesto, siendo el principal obstáculo el de la inhabilitación, que es lo primero de lo cual hay que deslastrarse, lo cierto es que le hace un flaco favor con ese comportamiento, cuando todo el mundo sabe que la humildad es el mejor ejemplo que pueden dar.

A propósito, muchos de los ningunearon y menospreciaron al Dr. Enrique Ferreira, a quien no conozco, pero me dicen que es un caballero, pero bien plantado, aseguran que muchos de los que antes lo miraban de reojo, ya que no es político, dizque amanecieron durmiendo en el jardín de su casa y por los alrededores, con la finalidad de palmearle los hombros, darle la mano, poniéndose a la orden “para lo que sea”. Algunos perros coberos ahora vociferan “yo le aporte 12.000 $”, otros mencionan otras cifras, “yo aporte 15.000 a su candidatura”, nada más alejado de la verdad, conocemos al administrador y quien lo afirme, está faltando a la verdad, ya que en los últimos días, estaban pasando aceite por falta de recursos; sin embargo ahora, todos quieren aportar, menos mal que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Ferreira tiene la responsabilidad de amarrar corto, a todos esos fantasiosos, que creen que ya el mandado está hecho y se pueden empantuflar, que equivocados están.

El Comando de la Polmun de Iribarren, está ubicado en una vía prolongación de la AV. Bracamonte, que anteriormente era monte y culebra y que gracias a la buena voluntad de los vecinos, fue rescatada y asfaltada con la finalidad de ser utilizada como vía de acceso y salida de la zona hacia El Ujano, La Rosaleda; sin embargo, un buen día los jefecitos de la policía, sin pedir permiso a la comunidad ni a nadie, decidieron cerrar la calle para el único y exclusivo uso de los funcionarios policiales y sus vehículos, olvidando que es una policía administrativa, impidiendo el acceso a la población civil, argumentando que es una zona de seguridad, que nadie decretó, los funcionarios atraviesan una motocicletas y se forma tremendo caos de tránsito, con mucha frecuencia, pero en lugar de dirigir a los vehículos, para que fluyan , ocupan su tiempo pasando mensajes en sus celulares, según copia de las fotos que nos remiten los vecino. ¿Ante quien hay que recurrir para que pongan fin a esta violación de la Constitución?

Sería interesante averiguar, si es cierto que en el Colegio Chucho del teacher, por lo lados de la Carabobo, se han venido presentando problemas de inconsistencias con el establecimiento del monto de las mensualidades, ya que al parecer las mismas no se ajustan a las estructuras de costos de la institución educativa, según denuncian padres y representantes, ya que no se atienen a las resoluciones N° 114, la 009 y la 027 del Ministerio de Educación relativas a como debe ser la estructura de costos de un colegio. Antes no tomaban en cuenta el pasivo, pero ahora pretenden hacer los ajustes de un solo golpe, afectando el bolsillo de los representantes. El año pasado aumentaron al personal 70% y 110% para este año, lo que resulta en un total de 180% al personal en dos años; también al Comodato ahora lo incluyen como alquiler, la mensualidad para este año la han fijado en US$ 52, muy por encima de otros colegios de mayor categoría. Sería interesante que el cole se ajustara a derecho, para que no se le compliquen las cosas.

Muy molesta se mostró una vecina de Lara, porque cuando mandó a pagar la Caja de Alimentos Clap, le dieron que se la habían retirado, debido a una redistribución de las asignaciones. La señora de dirigió hasta el Consejo Comunal y donde opera el Estado Mayor, para pedir una explicación al señor Rafael, quien nunca apareció, porque la información que tenía era que le habían quitado el beneficio porque voto el domingo pasado por María Corina Machado. Nadie le dio una respuesta satisfactoria, pero la afectada les dijo hasta de que mal se iban a morir, además que no tenían ningún derecho a quitarles la alimentación a sus hijos, indicándoles que era una falta de respeto y un atrevimiento, además de una violación de sus derechos humanos. Preguntamos al Fiscal Sabb, así como fue tan diligente para designar a sus mastines, para investigar a los miembros de la CNP, ordenará que se abra una investigación en torno a casos como este, que no debe ser el único, para restituirle su derecho a la dama afectada.

EL ex candidato Carlos Prosperi, insólitamente asumió un rol no esperado ni siquiera por su propio partido, previo al proceso comicial de primarias, quien al saberse de sus opiniones sobre presuntas irregularidades del evento, no vaciló en desmarcarse de manera inmediata. Fue el propio HRA quien ofreció una rueda de prensa fijando posición al respecto, alegando que era una decisión personal del ex candidato y que para nada compartía ni comprometía a su partido Acción Democràtica. Por cierto que «el Turco» precisó que «si MCM los llama, bien, igual la apoyarían y si no, igual votarían por ella», al día siguiente se vieron imágenes de Piero Maroun, Secretario General de Organización de AD con la candidata ganadora.

Quien igualmente ofreció una rueda de prensa reconociendo el triunfo a la ganadora del proceso de primarias MCM fue la BellaSoo en la casa de AD-R «La Pochocha». Allí ofreció su deseo de apoyar su candidatura. Por cierto que dicha reunión con los medios de la dirigente política produjo muchos comentarios por parte de los asiduos lugareños del «Parque Ayacucho», quienes comentaron que la señora se «flanqueó» con las «directivas» con mayor rechazo y desconfianza por parte de las bases y dirigencia del partido (la «segunda de a bordo» y «la reina de los girasoles aromáticos»). Por cierto comentaron igualmente que la de «organización» no hizo acto de presencia en el partido durante meses previos, solo apareció el último día y fue para manejar la «logística» de las mesas. Como podía salir «algo mejor» con un equipo tan improvisado y malo. Y la doctora…? Hibernando mentalmente. Que rudo!

“Si quieres lograr algo en la vida, lucha por ello, no te des por vencido, si no persistes, te arrepentirás”

JBS

