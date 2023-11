Huniades Urbina: Venezuela requiere un gran Sistema Único de Salud administrado por personal calificado y mas inversión #3Nov

Por la implementación de un Gran Sistema Único de Salud; disponer de personal calificado para su manejo operativo y administración, expertos en Salud pública, gente que sepa administrar y que administre los recursos de manera adecuada y tercero, hacer las inversiones, apuesta el Dr. Huniades Urbina Medina.

El galeno es médico pediatra, intensivista, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, quien advierte que lo fundamental en materia de salud en cualquier país del mundo es la prevención, lo cual se logra a través de la vacunación de un 90% de la población, lo cual no se cumple en Venezuela una deuda con la OPS de US$ 11 millones de dólares.

Asegura que los hospitales, lastimosamente se han convertido en un depósito de seres humanos, no hay camas suficientes, apenas hay un 19% de las camas que disponíamos hace 10 o 15 años en Venezuela, asimismo señala que en el país se invierte en salud entre 0,8% y 2% del PIB, cuando el estándar es 6% del PIB.

Lo primero es la prevención

Urbina expone que desde la Academia Nacional de Medicina y en las sociedades científicas, sobre todo en la Pediatría donde esta eternamente unido, han venido haciendo seguimiento a la prevención, que significa en pediatría vacuna, eso es primordial, eso es lo que la gente llama, curarse en salud, “usted puede evitar que le dé una enfermedad o que si le va a dar o le dé tan grave, si lo puede evitar con una vacuna, es una salida; sin embargo, hay una gran preocupación por las bajas coberturas que tenemos, que ya venían antes de la pandemia, antes del bloqueo y que por supuesto se han ido incrementando”.

“Que significa eso, la Organización Mundial de la Salud, habla que para tener una buena cobertura vacunal, hay que tener entre 90% y 95% de la población, aquí estamos en 50,8% en promedio; pero cuando revisamos renglones específicos, las cifras son peores: Polio, 50,3%, Difteria, Tétano, Percusi o Tosferina, 36%; entonces estamos exponiendo a nuestra población, tanto pediátrica como adulta, a enfermedades que se pueden prevenir”.

Recuerda que Venezuela tiene una deuda con el Fondo Rotatorio de la OPS, se deben US$ 11 millones que son responsabilidad del gobierno, que es una minucia para ellos, pero dijo que nunca ha visto 11 millones de dólares juntos; segundo, al no pagar las vacunas, Venezuela no recibe el beneficio; explica que el Programa Ampliado de Inmunizaciones, es un programa único que hay en el mundo para las Américas que dependen de la OPS, la OPS compra las vacunas en grandes lotes y a bajos precios y luego las distribuye a cada país, pero si tu no pagas, no recibes vacunas, indicando que el país tiene tres años con una deuda de apenas US$ 11 millones, que es nada, afirmando que las vacunas que se vienen poniendo en los últimos tres o cuatros años son por donaciones de Unicef, Cruz Roja y OPS, advirtiendo que no se puede poner la salud de un pueblo a depender de donaciones, explicando que la donación es algo puntual , no es un programa. Admite que hay poco conocimiento, porque la gente escucha que vienen vacunas de la India, de Turkía, señalando que es parte del programa que informe a la población. Que las vacunas están certificadas y otras informaciones, para que la gente de empodere y vaya a los hospitales a recibir las vacunas.

“Por último, las personas que ponen las vacunas, que son técnicos o enfermeras, hay que enseñarles a que piensen fuera de la casa, porque la persona que hace el esfuerzo de pararse temprano, buscar el dinero, no hay gasolina y cuando llega, el niño tose, entonces no le ponen la vacuna, eso no es una contraindicación, eso es lo que se llama oportunidades perdidas, entonces hay una serie de factores que se unen para que tengamos este terrible resultados cuando reaparición la Difteria después de 24 años; el Sarampión, después de 10 años y estamos en un alto riesgo de que reaparezca la Polio junto con Haití, una comparación muy triste, pero es el país más pobre de la región y así sucesivamente”, señala Urbina.

¿Cuál es la realidad del sector salud?

Consultado el Dr. Huniades Urbina sobre la situación de los hospitales, infraestructura, servicios, materiales, insumos y equipos médico-quirúrgicos, señala que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales, que no es oficial, porque aquí no hay datos oficiales prácticamente en nada en salud, como en otras áreas, al hacer un sondeo de los 40 principales hospitales de referencia en las ciudades, allí existe un déficit muy importante.

“Los hospitales, lastimosamente se han convertido en un depósito de seres humanos, no hay camas suficientes, apenas hay un 19% de las camas que disponíamos hace 10 o 15 años en Venezuela, y la población sigue creciendo, con o sin crisis y a veces con crisis, más población hay; segundo, los insumos son muy deficientes, pero ¿ha mejorado el tiempo de espera del que llega con un infarto a un hospital? sí, pero ha mejorado porque hay cosas en las farmacias privadas, se le dice a la familia hay que comprar esto, y si tiene dinero la familia lo compra, pero es que antes no había dinero ni medicamentos, entonces eso ha acortado los tiempos de espera, no por el tratamiento intrahospitalario, sino porque el familiar tiene que comprar el medicamento y lo puede conseguir; los equipos de radiodiagnóstico, para el cáncer de mama o del cuello uterino, que sigue siendo la primera causa de muerte en Venezuela, tenemos el 70% de los tomógrafos y los que hacen mamografías dañados, entonces la gente tiene que ir a privados, si tiene dinero, porque el privado cuenta y debe tener un mantenimiento; y por último el personal, hay una gran fuga de personal a privados, o incluso al extranjero, más o menos el 33% de nuestro cuerpo médico ha emigrado , más del 70% de las enfermeras, y todo eso impacta en la atención de nuestros pacientes”.

Sistema Único de Salud

Huniades Urbina cuestiona la atomización del Sistema de Salud en Venezuela, que se divide en Servicios Privados de Salud; Sistema Público de Salud, el Servicio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Servicio de Salud Militar.

“Lo ideal es que tuviéramos un sistema único de salud donde se atienda a toda la población indistintamente, que sea político, que sea militar, que sea de la gobernación, de la Asamblea Nacional, no hay que olvidar que hay hospitales que dependen de las alcaldías, de las gobernaciones, entonces lo que hay es un gran desastre, y en lugar de ir unificando lo que se hace es fraccionarse más, mientras usted más fraccione, menos te alcanza el dinero”.

Advierte que los grandes retos son, primero ir a un Gran Sistema Único de Salud; disponer de personal calificado, expertos en Salud pública, gente que sepa administrar y que administre los recursos de manera adecuada y tercero, hacer las inversiones , señalando que en Venezuela, de acuerdo con la información de la OPS, se invierte entre 0,8% y 2% del PIB, pero además no lo administran adecuadamente, mientras que el estándar es 6% del PIB.

Por su vinculación durante tantos años prestando servicios en el Hospital JM de los Ríos, al ser consultado sobre las áreas en las que ha mejorado la institución, dijo categórico que allí no se ha hecho nada, el maquillaje por fuera, las letras doradas, la foto de la directora, que ya la sacaron porque hizo una fiestecita poco agradable y los servicios cerrados.

“El Hospital de Niños, cuando yo llegue en el año 67 había 420 camas, hoy día son solo 80 camas, es una gran medica tura, ni siquiera llegamos a Hospital ¡, era hospital de referencia tanto a nivel nacional como internacional , recibimos pacientes de las islas del Caribe, de las islas Canarias, hoy día con 80 camas, con servicio básicos como Terapia Intensiva cerrada , sin postgrados, Cardiología cerrada y sin postgrados , Hematología, Neurología Cerrada, el Hospital de Niños es un reflejo de lo que está pasando en el interior de la República”.

Urbina ve el año 2024 con optimismo, esperando que cambio la política de salud, pero si se va a los números reales, no se ve un cambio efectivo, porque más bien antes, cuando se habla de los 40 años de la democracia, había problemas porque nunca hemos sido perfectos, pero todo es perfectible, había un problema, se protestaba y se mejoraban las cosas y se corregía, hoy día haces la denuncia, te jubilan, te despiden, te abren un expediente y el problema se va haciendo más profundo y se van sumando más problemas cada día.

