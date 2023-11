FOTOS Cardenales de Lara cayó ante Leones y divide la serie #5Nov

La novena de los Cardenales de Lara (9-3), dividió la serie ante Leones del Caracas (8-4) al caer derrotados con marcador de ocho carreras a tres en compromiso disputado frente a seis mil personas en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto. La victoria fue para el derecho Rubén Alaniz (1-0), mientras que la derrota se le adjudicó a Vicente Campos (0-1).

El encargado de iniciar desde la lomita por los larenses fue Alex Sanabia, quien lanzó por espacio de cuatro entradas completas, tolerando tres hits, dos carreras limpias y abanicando a dos rivales.

- Publicidad -

El norteamericano fue relevado por Luis Rico (0.2 IP, 1 H, 1 CL), Michele Vassalotti (0.1 IP, 0 H, 0 CL, 2 BB), Fabián Blanco (2.0 IP,1 BB, 0 CL, 3 SO), Max Castillo (1.0 IP, 0 H, 0 CL, 2 SO), Graham Spraker (1.0 IP, 1 H, 0 CL), Vicente Campos (0.1 IP, 1 H, 4 C, 3 CL, 2 SO) y Yosber Sánchez (0.2 IP, 1 H, 1 CL, 2 BB, 1 SO).

A la ofensiva brillaron Yoel Yanqui (4-3, 1 CI, 1 BB), Jermaine Palacios (5-2), Jecksson Flores (2-1, 1 CA, 3 BB) y Carlos Narváez (2-1, 2 CI). En total fueron 10 imparables los conectados por Cardenales en lo que fue su tercera derrota de la temporada. Los larenses vuelven a casa este domingo, cuando enfrenten a Tigres de Aragua a partir de las 5:00 PM con el zurdo Luis Lugo en la lomita.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. - Publicidad - ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí