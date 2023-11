CPI rechazó argumentos de Venezuela por presentar pruebas insuficientes sobre investigaciones de los casos #7Nov

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha rechazado los argumentos presentados por la defensa del régimen de Nicolás Maduro en la audiencia de apelación sobre el caso “Venezuela I” celebrada el martes 7 de noviembre.

La defensa argumentó que las investigaciones que se están llevando a cabo en Venezuela son nacionales y no reflejan el alcance de la investigación prevista por la fiscalía. Sin embargo, la CPI ha señalado que si se hubieran tenido en cuenta los resúmenes y los registros que estaban solo en español, se hubiera llegado a la misma conclusión de que se trata de actuaciones nacionales.

«No hay suficiente pruebas de que Venezuela esté investigando a los mismos autores y a las mismas acciones que la fiscalía«, expresó una de las representantes de la Fiscalía de la CPI.

La defensa también señaló que no hay suficientes pruebas de que Venezuela esté investigando a los mismos autores y a las mismas acciones que la fiscalía. La CPI ha respondido que no hay nada que fundamentalmente contradiga esta afirmación y niega que se hayan realizado investigado casos sistemáticos, además señaló «que no se ha procesado a altos mandos».

En la audiencia se presentaron 62 documentos que son una muestra representativa de los procedimientos venezolanos y de los registros judiciales que están en español.

En muchos casos, el perpetrador no es mencionado y en muchos otros casos no se ofreció una traducción al inglés. La mayoría de los casos que se presentaron, para los cuales no hay una cautelarización, están todavía en preparación, explicó la representante de la Fiscalía.

En ambos casos, casi la mitad de los casos, las actuaciones no progresan. Esto significa que la investigación sigue abierta, pero ya han pasado varios años de inactividad.

