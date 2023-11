Alertan que si persisten las fallas en distribución de gasoil se verá afectada la movilización de pasajeros en Navidad #8Nov

Trabajo de: www.eltiempove.com

Vendedores de boletos del terminal terrestre de Puerto La Cruz alertaron que si persisten las fallas en el suministro de gasoil en el país podría verse afectada la movilización de pasajeros durante la temporada navideña.

Señalan que desde hace cuatro meses se ha agravado la falta del combustible y esto ha provocado, incluso, que algunas unidades de transporte no puedan salir a la hora prevista, producto de que el conductor se retrasa haciendo cola en las estaciones de servicio.

«Se quejan los pasajeros, pero es algo que escapa de nuestras manos. A veces un chofer tarda cuatro horas o medio día en una cola. Si esto no se corrige en diciembre va a ser fuerte porque aumenta la demanda de pasajeros», explicó el vendedor Tomás González.

Pese a los problemas de distribución del carburante, el señor Pedro Caraballo, quien tiene 14 años laborando en el terminal, considera que en 2023 mejorará la movilización de pasajeros en comparación con el movimiento registrado en diciembre del año pasado.

Sin embargo, advirtió que es necesario que las autoridades puedan corregir las fallas en el suministro de gasoil, ya que esto ha provocado que algunas líneas no puedan prestar servicio a diario.

«Además, a veces hay salidas programadas para una hora y terminan saliendo más tarde porque el conductor, apenas llega a Puerto La Cruz, debe salir a buscar combustible en alguna bomba. Si no consigue a precio subsidiado entonces debe recurrir a comprar internacional para resolver. Sin embargo, como la afluencia no está muy buena ahorita, con los 15 pasajeros que se lleva no cubre la compra del gasoil. Si esto no se corrige será afectada la temporada de diciembre», acotó.

Costos

Tras consultar en las empresas formales que hacen vida en el terminal, se pudo corroborar que el precio del boleto para Caracas, el destino más solicitado a escala nacional, cuesta 15 dólares o su equivalente en bolívares.

Para San Cristóbal el precio es de $50, mientras que para Santa Elena sale en $60. Para otros destinos como Cumaná el precio del pasaje es 5 dólares.

Cabe mencionar que en estos momentos se encuentran llevando a cabo trabajos de rehabilitación de la infraestructura del terminal porteño.

Además, se conoció que se tiene previsto hacer mejoras en los pasillos, las entradas y las salas de espera. Incluso se le cambió el nombre al recinto: ahora se llama Terminal de Pasajeros Carmen Arismendi.

Se espera que los trabajos culminen durante los primeros días del mes de diciembre.

