¿Por qué hay mucha tos en Venezuela? #9Nov

El presidente de la Sociedad Venezolana Puericultura y Pediatría en el estado Aragua, Alejandro Crespo Freytes, aseguró que la causa de la tos colectiva que existe en Venezuela es porque el Estado dejó de vacunar contra la gripe.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el especialista señaló que el 2021 y 2022 el Ministerio del Poder Popular para la Salud no reportó a la Organización Panamericana de la Salud nada relacionado con los virus respiratorios (Influenza, VSR, SASRS-CoV-2, entre otros).

Freytes explicó que los síntomas pueden variar, pero los más comunes son: fiebre, fatiga, dolor de garganta y tos, dolor de cabeza y dolor muscular o en las articulaciones.

Destacó que la mayoría de la gente se recupera de la fiebre y otros síntomas en 1 semana. Sin embargo, puntualizó que la gripe puede causar enfermedad grave o muerte, especialmente en grupos de riesgo (niños pequeños, personas mayores, embarazadas, trabajadores de salud y personas con enfermedades graves).

¿Qué es la Influenza Estacional o Gripe?

Es una infección respiratoria aguda causada por virus que circulan en todo el mundo. En los climas templados las epidemias se producen sobre todo en invierno, mientras que en las regiones tropicales pueden aparecer durante todo el año”, destaca.

¿De eso se enferma mucha gente?

Se estima que hay anualmente 1.000 millones de casos en el mundo. Entre 3 y 5 millones son graves. Provocan entre 290.000 y 650.000 defunciones debido a complicaciones respiratorias.

¿Cómo se previene?

Con medidas generales, como el aseo de manos, la etiqueta respiratoria, la limpieza de superficies, evitando lugares cerrados y mal ventilados, no tocándose la cara. La medida más efectiva para evitar la hospitalización y la muerte es la vacunación.

¿Por qué hay tantos casos en Venezuela?

Porque el Estado dejó de vacunar. La vacuna está en el país desde 2007 No hay datos de cobertura de la vacuna reportados a OPS antes de 2014, 2017, 2018 y 2021 no se distribuyeron vacunas en el sector público. De 2022 y 2023 no hay reporte.

¿Por qué todo el mundo anda con tos?



La respuesta es que hay más gente con gripe (influenza) de lo habitual porque Venezuela tiene niveles de epidemia según el último informe de la @opsoms



