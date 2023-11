OPINIÓN Los Diarios de la Zía Nona: El Mundo Quijotesco y Cervantino de Carminella y Peppino: (1) (Parte XXXII) #13Nov

A mi madre Carmen Teresa Carreño de Faillace “Pumpi” y a mi padre José “Peppino” Faillace Russo” … en este y en otro mundo…siempre conmigo, siempre presentes…siempre con amor… Mistifú

«No soy extraño…simplemente no soy normal»

Salvador Dalí.

«Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción;

yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón… (y yo también)»

Antonio Machado (y Yo).

«La libertad no la tienen los que no tienen su sed»

«La vida es como un limón, que te tiren a la mar exprimido y seco»

«Las palabras abren puertas sobre el mar. Me marché con el puño cerrado…

…vuelvo con la mano abierta»

Rafael Alberti.

«La poesía no quiere adeptos quiere amantes»

«La poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse,

y que forman algo así como un misterio»

«Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos; pero odio al que es español por ser español nada más, yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista, abstracta, por el solo hecho de que ama a su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula, pero antes que esto soy hombre del mundo y hermano de todos. Desde luego no creo en la frontera política.»

Federico García Lorca.

“En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza y astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor”.

Miguel de Cervantes Saavedra (Don Quijote de la Mancha).

Casos y Cosas de Casa.

Cuando mamá dejó éste mundo, el mundo dejó de ser uno conocido. Pero en el hogar como el que mamá nos otorgó, todo fue un planeta identificable. Ni las personas ni las épocas cambian mucho, aunque todos cambiemos con las épocas. En la casa, mamá educaba para un mundo primera clase, que no tuvo ni de lejos ni de cerca. Nunca quiso hablar de eso, era tabú. Sensata y suspicaz, no le gustaba que se charlara, ni de lo suyo, ni de los suyos que no conoció.

Con el tiempo asimilé las reglas curiosas de mamá (colgando del portón de la nevera) que guardaban un corte personal al instante de las comidas diarias. En el refectorio la filosofía de Carminella era sacra e universal pues antes que nada somos hombres del mundo y hermano de todos (donde el dios del amor vigoriza la casa del mortal) todos vivíamos un aura de unión, principios y buen gusto, como de otra dimensión. No exagero del crédito experto y original de mamá, poco visto en escuelas mundiales de asombrosa higiene, y de obligada organización.

La verdad, no extrañó que, en la casa, quehacer, aseo, y orden fueron hechos a mano. Una manera retórica para manifestar la inteligencia artesanal e integral, en contraste con la hoy popular e ignota inteligencia artificial. La morada era un sede-pedestal de educación para cultivar lo que mejor convenía. Mamá encontraba la habilidad creativa como una obligación, un compromiso elemental, una luz al final del corredor, un signo de juicio para salvar el caos. El potente hogar para las luces (de célebre aseo, acicalado y a gusto de la autoridad del cantón familiar), asumía el desafío para que en la morada, desconfiáramos de los molinos de viento.

El Caballero Blanco de Ajax, era más una Dama Blanca de adarga antigua y lanza en ristre, por eso tía Rosita citaba a su hermana por su alias, Carminella del Toboso aludiendo a la Dulcinea del Toboso del Don Quijote. Novela escrita por el ibérico Miguel de Cervantes Saavedra. Publicada su primera parte con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605), es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. ​En 1615 apareció su continuación con el título de Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha. El Quijote (1605) se publicó en cuatro partes; pero el Quijote (1615), Segunda parte, quedó anulada la colocación en cuatro secciones del volumen, publicado diez años antes por Cervantes.

A ese importante calendario Peppino anexó, al Quijote Venezolano. Citado en la obra de Herrera Luque y su Historia Fabulada (I). Una década antes de que Miguel de Cervantes Saavedra escribiera «El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha» y a más de 7.000 km. de distancia, en la naciente Santiago de León de Caracas se desplegaron hechos que parecían salidos de los títulos de la obra universal.

El protagonismo de los hechos, un conquistador español, de avanzada edad, llamado Alonso Andrea de Ledesma, enfrentó al pirata británico Amias Preston que se proyectó sobre Caracas para saquearla. La misión suicida de tinte quijotesco, hizo que hay quienes creen que el máximo exponente de la literatura hispanoamericana se inspiró en lo ocurrido en las Indias (como conocían a las colonias españolas americanas) para recrear a su Alonso Quijano. (Juan F. Alonso-BBC)

Carmen y Peppino aprobaban con precisión terapéutica los pasajes que se entretejen entre urbanidad, cultura y ciencia. La cultura (literatura, artes e historia) estaba a manos de papá y fiscalizada por mamá. Modales, y sabiduría, (urbanidad, ética e higiene) a manos de mamá. Era una combinación abierta y de mucho sentido común, es decir, mucho de mamá.

Cervantes había dejado estela en la pareja cuando Carmen, vía Papá, intuyó que en sus hijos la lectura sería un proyectil intelectual. Entonces mientras el primogénito era capaz de leer como fuma una prostituta presa, la novela moderna era la bisagra para el trámite arduo en la formación de primera clase, ese que en casa se impartía como una eucaristía en un púlpito. «El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.» (Cervantes dixit)

Mamá explicó que Don Quijote fue la primer novela moderna y polifónica que ejerció una enorme ascendiente en toda la narrativa europea. Añadió que por considerarse «el mejor trabajo literario jamás escrito», encabezó la lista de las mejores obras literarias de la historia, que se fundó con las votaciones de 100 grandes escritores de 54 procedencias a petición del Club Noruego del Libro y Bokklubben World Library-2002; así, fue la única excepción en el estricto orden alfabético que se había dispuesto.

Shakespeare no tardó mucho en llegar cuando el primogénito se fue a Londres becado por Fundación Ayacucho, a realizar su posgrado en urbanismo, persiguiendo los pasos del Zio Américo Faillace, (ganador del premio nacional de Arquitectura (2023)). Colocó poesías y tragedias shakesperianas en sus extensivas e intensivas sesiones de lecturas que las tradujo a puño y letra, mucho antes que los ordenadores y la AI soñaran en aparecer. Recuerdo cómo se asombraba mi hermano Charlie con el poeta británico. Así, ¡oh conciencia!, convierte en locura al más sabio y al más necio en un filósofo.» (Shakespeare dixit)

La Dama Blanca del Toboso.

Tal vez la mayor certidumbre de esa limpieza principiaba en los cuartos de baño. Las duchas, cristalinas y desinfectadas, parecían franquicias del paraíso. No solo fue la integridad higiénica y el esmero de mamá; el aroma, literal, era como ir en un labrantío de lilas púrpuras y perfumes natos; de allí que bichos, chiripas, insectos, moscas, voladores o rastreros fueran forasteros exilados en la barcaza de Caronte a los remolinos estigios del río Guaire.

Para fauna asociada perturbante (cita del profe de postgrado en Ingeniería Ambiental para roedores, cucarachas y moscas) la casa era un patíbulo sin piedad para alimañas mironas. Ni más, ni menos, eran expertos fanáticos atacando tierra santa, libre por el cuido de humanas heroínas de guerra con trastorno obsesivo compulsivo del saneamiento y el orden.

Mamá era tan aseada que le tenía asco hasta a su propio sudor. Y le encuentro mucha razón ahora que recuerdo cómo olía a goma de borrar y sudor de colegio mixto, donde faldas a cuadros de niñas traviesas dando picón expresamente, incrementaban la transpiración púber de futuros idilios. Y en el país marca Guinness de reinas de belleza, la sudadera era penetrante y agotadora.

El cuido del hogar era menos praxis casera que estética filosófica. Espantar microbios surgía como apertura del manual de mamá. Mezcla de instrucciones para chiflar a cualquier mujer del aseo. Por eso las domésticas corrían al notar el manifiesto en el portón de la nevera como aviso para potenciales desidias de la sirviente. Feng shui era diversión para tontos ante el canon riguroso de Carminella que había examinado en su profiláctico cosmos distópico.

Escuderas, Moros y Cristianos y Metafísica Doméstica.

El cosmos distópico y quijotesco de la casa, en sus momentos memorables, y a mando de la Dama Blanca del Toboso, contó con sus escuderas Sanchos(as) Pansa-s, Ernestina y Manena quienes fueran las únicas domésticas que subscribieran el estudio o canon de normas que como un autócrata del aseo, pendía del refrigerador.

Ernestina, si la memoria no falla, era venezolana y de ella no recuerdo tanto, pero de Manena, sí. La dominicana, mujer de mediana edad, bien conservada, de mirada dulce y trato cariñoso, e incluso buenamoza, fue la favorita de mamá y la última mujer de servicio a la que dispensó trato de confianza en los quehaceres del hogar. Manena dormía en casa, en el cuarto de servicio.

El cuarto de servicio, quizás el más impecable de las habitaciones, se encargaban en sinergia justa, Carminella del Toboso y la escudera quisqueyana Sancha Pansa Manena. Más que una habitación, era un aposento pequeño, casi un camarote menudo pero acogedor, con baño y, ducha, adjuntos. La cama era un mueble de madera que desplegaba un colchón con jergón al abrirlo. A diario se desmontaba el mueble para ser cuarto de plancha, lavandería de ropa y punto de operación de los aperos de aseo.

La eficiencia de la mulata abarcaba la cocina del Caribe de corte gourmet popular, y mamá supo economizar dándole lugar a sus platillos personales aprehendidos en la isla. Fue célebre el plato de arroz y granos llamado Moros y cristianos, (arroz moro o moro(s)) comida criolla oriunda de Cuba a base de frijoles y arroz, lo que lo hace idéntico al arroz con frijoles.

Se confunde con arroz congrí y se diferencian en cuanto a legumbre: mientras que el congrí se hace con frijol rojo, los moros se elaboran con frijol negro. Las diferencias entre un color y el otro son pocas, si bien es cierto que el frijol negro contiene más hierro y menor índice glucémico, apenas varía el sabor o valor nutricional, pero ambos platos son lemas de gastronomía cubana, aunque moros y cristianos también se consumen en todo el Caribe, Sur de Estados Unidos, y Brasil. También se dice, aclaró Manena, que es nativa de España, por las batallas de moros y cristianos, que aún se recrean en muchas fiestas patronales españolas. No está claro si su origen va en la España peninsular o en los españoles criollos del Caribe.

Origen de la Expresión Zía Nona y la Filosofía Doméstica.

Magoo a Carminella le decía la Zía Nona con amor de madre. Mamá lo tenía por un hijo más y yo como hermano, más que primo. Siendo un tipo de pocas palabras con su mirar, veías el amor que profería a sus dos madres, Tere y Carmen. Magoo, precavido y prudente, sabía acatar sin rebelión la ley de su tía. Y yo, imprudente y tenaz, asumía la obediencia a mi precursora, a duras penas, por demás, muy bien merecida.

Cuando Malena y mamá hicieron su faena particular, las ocupaciones domésticas de la casa adquirieron corte de acto de estética filosófica y por tanto podía caracterizarse como estudio de higiene aplicada y/o como metafísica o filosofía de la doméstica de la dimensión desconocida de la Dama Blanca del Toboso.

PD: Tal actividad Metafísica se extendía en todas las áreas de casa. Cada área requería de aperos propios para eso y de labores específicas para el área en cuestión, por eso y en aras de dividir los esfuerzos, y no hacer largas narraciones, continuará en el capítulo (2) – (P-33).

MAFC

