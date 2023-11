Jorge Rodríguez: Pregúntenle a Gerardo Blyde si están cumpliendo los acuerdos #19Nov

El presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, acusó este viernes a la oposición democrática de incumplir el acuerdo de Barbados, que busca una salida pacífica a la crisis política y social de Venezuela. Rodríguez también respondió a las amenazas de Estados Unidos de reimponer sanciones si la administración de Nicolás Maduro no habilita a la líder opositora María Corina Machado para participar en las elecciones presidenciales de 2024.

En una transmisión conjunta de radio y televisión, Rodríguez informó sobre el simulacro del referendo sobre la defensa del Esequibo, que se realizará este domingo, y sobre la consulta popular del 3 de diciembre, que busca ratificar el apoyo popular al gobierno de Maduro. Rodríguez dijo que estas iniciativas son parte del cumplimiento del acuerdo de Barbados, que fue firmado con una fracción política de venezolanos y venezolanas.

“Venezuela no acepta ultimátum de nadie. A estas alturas ya lo debería saber todo el mundo. No nos importa. Nosotros tenemos palabra y tenemos una firma en el acuerdo de Barbados, ese es el único que se firmó. Pregunte a Gerardo Blyde si se están cumpliendo o no esos acuerdos”, dijo Rodríguez, refiriéndose al coordinador de la plataforma unitaria de la oposición, que ha denunciado el incumplimiento del gobierno en materia de derechos humanos, liberación de presos políticos y garantías electorales.

🗣️ Jorge Rodríguez: Si nos obligan, vamos a señalar cuál es la verdad de lo que se habló y lo que se acordó.



Vídeo cortesía. pic.twitter.com/XmzTePQWvD — Notitarde (@webnotitarde) November 17, 2023

Rodríguez también advirtió que están dispuestos a revelar lo que se discutió en Barbados con agentes extranjeros, no solo con Estados Unidos, si se siguen diciendo “cosas inexactas” a los medios de comunicación. “Yo sé lo que se discutió y si nos obligan, nosotros vamos a tener que señalar cuál es la verdad de lo que se habló y lo que se acordó o no se acordó”, afirmó.

Por su parte, el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo en una entrevista concedida a Bloomberg que todas las sanciones están sobre la mesa si Maduro no presenta un camino hacia elecciones más justas para finales de noviembre. Nichols dijo que la administración Biden está dispuesta a revocar todas las licencias otorgadas recientemente a Venezuela, que permiten la exportación de petróleo y gas venezolano, como gesto de buena voluntad ante el acuerdo de Barbados.

“Si no dan los pasos acordados, retiraremos las licencias que hemos concedido”, afirmó Nichols, quien expresó su confianza en que el gobierno de Maduro cumplirá el acuerdo y creará una vía para que Machado se presente. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha dicho que también esperan la liberación de los presos políticos estadounidenses y venezolanos detenidos injustamente. Maduro, sin embargo, ha rechazado las presiones de Estados Unidos y ha calificado de “chantaje” sus exigencias.

