Machado a Yoris: Agradeceremos siempre su coraje, responsabilidad y amor #22Abr

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado indicó que; lo que hagan los venezolanos en estas fechas cruciales que se viven en el país, marcará la vida de millones de ciudadanos en las próximas décadas. Aseguró que muchas personas, incluso anónimas, “han arriesgado todo por tener una nación libre y luminosa, y todos los días le doy gracias a Dios por haber permitido que mi vida se cruzara con las vidas de estos venezolanos que me ratifican mi confianza en lo que somos”.

Machado a Yoris

En una publicación en su cuenta en Instagram, Machado aprovechó para dar a conocer el día y las circunstancias en las que conoció a Corina Yoris, quien sería su candidata sustituta a las elecciones presidenciales, pero a quien se le negó el registro en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Yo conocí a Corina Yoris el día que me reuní con la Comisión Nacional de Primarias, cuando aún no había tomado la decisión de inscribirme en ellas. Me llamó la atención su cara severa y la forma rigurosa con la cual escogía cada palabra y manifestaba su inequívoco compromiso con la democracia venezolana”, reseñó la líder.

Comentó que sabía quién era, “sabía que era una gran académica, pero no la conocía”. Machado dijo que Yoris no fue nada simpática con ella, “pensé que ni le caía bien, pero con el paso de los días y meses descubrí un temperamento formidable, a una mujer sólida y a una persona íntegra en su formación y convicciones; una mujer de palabra”.

Sentenció que en los momentos de mayor dificultad y presión sobre la Comisión, “Corina Yoris fue inquebrantable”. En este sentido, explicó que en ella nació una admiración que se transformó en cariño.

“Cuando resultó evidente que el régimen no iba a permitir la inscripción de mi candidatura entre el 21 y el 25 de marzo, le pedí a Dios que me iluminara, buscando a una persona que reuniera todas las condiciones para que los venezolanos pudieran confiar. El nombre fue natural, evidente: Corina Yoris. ¡Y se llama Corina!, pensé”, destacó Machado.

Este emotivo mensaje, Machado lo acompañó de una fotografía del momento en que invitó a Yoris a su oficina para consultarle si estaba dispuesta a asumir la candidatura, “no lo dudó. ¡Yo lo sabía! Esa es Corina Yoris”. Por lo que “Venezuela y todos los venezolanos estaremos siempre agradecidos y reconociendo su testimonio de coraje, responsabilidad y amor”, recalcó.

