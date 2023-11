VIDEO Esequibo: Entre el apoyo, la indiferencia y la ignorancia de los barquisimetanos #20Nov

El próximo domingo 3 de diciembre, los venezolanos tendrán la oportunidad de expresar su opinión sobre la controversia territorial con Guyana por el Esequibo, en un referéndum consultivo convocado por la Asamblea Nacional chavista y el Consejo Nacional Electoral.

Para conocer las expectativas y la disposición de los ciudadanos a participar en este proceso, salimos a las calles de Barquisimeto y conversamos con algunas personas que nos dieron sus puntos de vista.

Teresa Rodríguez, dijo que sí está dispuesta a participar en el referéndum, porque considera que el Esequibo es parte de la nación y que hay que defenderlo. “Es importante porque ese es de la nación, ese es de nosotros. Hay tantos años, desde que yo estuve chiquitica, que yo estudiaba, nos decían zona en reclamación. Ahora yo he oído muchas personas que dicen que el gobierno los regaló, ¿cómo que los regaló? Si es que ese problema viene de hace muchos años. Entonces, ahora que hay la oportunidad de conseguirlo, se dice que no. ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo?”, expresó.

Aunado a ella, el señor Francisco Pérez también manifestó su apoyo al referéndum y afirmó que el Esequibo pertenece a Venezuela. “Claro que sí, porque el Esequibo pertenece a Venezuela. Eso no es la política, pero es la realidad. Es bueno que participen porque esos son bienes de todos los venezolanos. Eso no podemos decir que es del gobierno, que de tal. Esos son bienes de Venezuela”, dijo.

Indecisión y desapego por parte de los jóvenes

Sin embargo, no todos los consultados mostraron el mismo entusiasmo o conocimiento sobre el tema. Algunos jóvenes expresaron su indecisión o su desapego por la consulta, alegando falta de información o interés.

“Participaría, pero no sé de qué es la consulta. Se está hablando mucho en las redes sobre lo que es el Esequibo y el reclamo, pero realmente todos los están tomando chiste porque no saben información, no sabemos qué está pasando”, comentó Bryan Castillo, mientras que Emmanuel Arias señaló que “realmente todavía lo estoy pensando porque no sé muy bien de qué se trata”.

Por su parte, César Díaz comentó que aún lo está pensando, esto teniendo en cuenta que considera que no hay suficiente información acerca de las preguntas que se realizan en la consulta, lo que genera dudas en la población.

Cabe destacar que el referéndum consultivo consta de cinco preguntas, que fueron aprobadas por el CNE y la Sala Constitucional del TSJ, y que se refieren al rechazo al laudo arbitral de 1899, el apoyo al acuerdo de Ginebra de 1966, la negación de la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, la oposición a la disposición unilateral de Guyana sobre el mar pendiente por delimitar y la creación del estado Guayana Esequiba.

De acuerdo a un reciente estudio de la firma Datanálisis, la decisión de participar se encuentra dividida entre los venezolanos. “El 40% dice que va a votar, el otro 40% dice que no, y el 20% dice que no sabe”, destacó José Gil Yépez, director de la encuestadora.

No acudir a la consulta, a juicio de Gil, sería arriesgar la voz de denuncia sobre el asunto ante los organismos internacionales. “El gobierno es pasajero, pero el territorio es nuestro”, apuntó.

De acuerdo a datos del CNE, unos 20.694.124 electores inscritos en Venezuela podrán participar en el referendo consultivo. Un total de 21.027.120 de votantes se encuentran registrados, incluyendo los 107.496 inscritos como residentes en el exterior, y 225.500 extranjeros.

