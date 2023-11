Estudiantes exigen al CNE habilitar puntos de inscripción en las universidades #21Nov

La mañana de este martes 21 de noviembre, un grupo de jóvenes de distintas universidades consignaron un documento en la oficina principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el estado Lara, ubicado en la zona este de Barquisimeto para exigir al ente una jornada de inscripción en las universidades de la entidad.

“Nosotros acá vinimos a exigir unos puntos (de inscripción) en las universidad ya que la mayoría de los que no están inscritos son jóvenes, y es fundamental que ellos estén inscritos”, Yexelys Fonseca, estudiante de Ingeniería Agroindustrial en la UCLA.

Destacaron que “más o menos de la mitad de la población activa” en las casas de estudio, “no se encuentra en el registro electoral como tal, haciendo esos cálculos a grandes rasgos”, comentó Eric Suárez, secretario de bienestar estudiantil del Decanato de Ciencias Económicas de la UCLA.

El año pasado en esta misma fecha, los jóvenes realizaron la misma solicitud y no recibieron respuesta. “Aquí estamos exigiendo nuestros derechos políticos y el primero es ejercer nuestro derecho al sufragio, derecho al voto, el cual si el joven no está inscrito no puede ejercer ese derecho”, aseguró.

El grupo resalta que hacen esta solicitud ya que; las universidades no pueden garantizar un traslado a los jóvenes hasta el único centro habilitado para la inscripción y actualización de datos en el Registro Electoral Permanente, situación que se complica para los estudiantes y mucho más para quienes son de otras parroquias y/o municipios de Lara.

“El estudiante universitario no escapa a las vicisitudes del país; hoy el estudiante es un héroe como tal”.

