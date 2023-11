Guyana afirmó que tendrá más colaboración de sus «socios» en disputa por el Esequibo #24Nov

Trabajo de www.talcualdigital.com

El presidente de Guyana, Irfaan Alí, afirmó el jueves 23 de noviembre que su país tendrá una mayor colaboración con sus «socios internacionales», que se hará efectiva «en los próximos días, semanas y meses» que se da en el marco del diferendo por el Esequibo que mantiene con Venezuela.

Desde la localidad de Kumaka, Alí insistió a los guyaneses que «no hay nada que temer» en torno a la controversia por el Esequibo y recordó que Guyana cuenta con el respaldo de la Commonwealth, la Caricom y otros países como Estados Unidos.

«No damos nada por sentado (…) Por eso es que nuestra estrategia general es que no hay nada de que alarmarse. No hay absolutamente nada que temer. Estamos haciendo todo de acuerdo con las directrices internacionales, y creemos que Venezuela no actuará imprudentemente», afirmó según reseña EFE.

Por su parte, el vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, puntualizó que Guyana intensifica su colaboración militar y de defensa con varios países, incluido EEUU.

Jadgeo aseveró que, con motivo del referendo consultivo que estima realizarse en Venezuela por el Esequibo, se desplazarán a Guyana dos equipos del Departamento de Defensa estadounidense para monitorear la situación; aunque no dio detalles de cuántas personas se trasladan a la nación sudamericana.

“Vamos a trabajar con nuestros aliados para asegurarnos de planificar todas las eventualidades. Sé que vamos a trabajar para lograr una mayor cooperación en materia de defensa con varios países (…) Tenemos al Departamento de Defensa de Estados Unidos con dos visitas a Guyana la próxima semana por parte de dos equipos, y luego varias otras visitas en el mes de diciembre», dijo a los periodistas según Newsroom.

Además, expresó que Guyana evalúa todas las opciones que tiene a mano para defender sus intereses y advirtió que, aunque Venezuela ya dijo en varias ocasiones que no pretende invadir el Esequibo, Jagdeo cree que las declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez les hace dudar sobre ello.

“Si ella piensa que vamos a dar la vuelta y sucumbir a sus ambiciones imperialistas, es mentira (…) “Sería un grave error de cálculo de su parte”, dijo el vicepresidente de Guyana.

Bharrat Jagdeo comentó que a lo largo de los años se hicieron inversiones para hacer crecer el Ejército, el mismo no fue creado para agredir sino para defender, pero sí dijo que están listos para una posible confrontación.

Mientras tanto, el diario Demerara Waves reportó que, presuntamente, se retiraron las tropas venezolanas de zonas cercanas a la frontera con Guyana y que en la localidad de Imbotero, en el Esequibo, solo quedan los 15 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que normalmente vigilan la zona.

