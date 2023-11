Tras más de un año y medio sin aumento salarial, trabajadores salieron a la calle a protestar #24Nov

Trabajo de www.eltiempove.com

Luego de 18 meses sin recibir un aumento salarial, trabajadores activos y jubilados del estado Anzoátegui decidieron salir a la calle, una vez más, a alzar su voz de protesta para rechazar el «sueldo de hambre» que perciben en la actualidad.

Pasadas las 9:00 de la mañana de este jueves 23 de noviembre, empezaron a concentrarse en la popular plaza Bombón de Barcelona.

Luego de unos minutos y tras concentrar una notable cantidad de afectados, emprendieron una caminata por la avenida Miranda que culminó en las inmediaciones de la gobernación de la entidad, donde obstaculizaron el paso vehicular por un tiempo y gritaron consignas alusivas a sus reclamos.

«El pasado 25 de septiembre suscribimos una carta dirigida al gobernador solicitando un bono navideño de 140 dólares, ya que con el actual salario que tenemos los trabajadores sería imposible tener unas navidades felices. El presidente decretó navidades felices a partir del primero de noviembre, pero qué trabajador tiene unas navidades felices con esa miseria de aguinaldos y dividida en cuatro partes. No tendremos plato navideño, ni juguetes, ni estrenos. Y lo que era más notable, antes decíamos que íbamos a guardar para enero porque los aguinaldos daban para eso y mucho más. Es triste ver cómo no pudieron destinar un poquito de los ingresos del estado para que los trabajadores tengan unas navidades felices», expresó la dirigente del sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado (Urepanz).

Convocatoria

Cabe mencionar que la jornada de reclamo de hoy fue convocada por la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui).

El presidente de esa organización, Tito Barrero, aseguró que ya van más de 600 días sin que haya aumento de salario mínimo en el país.

«Ya no tienen excusas para aumentar los salarios, porque ya le quitaron el embargo económico, no tienen ningún tipo de restricción, tienen todo los recursos para dar un buen aumento salarial, entonces todo lo que diga el gobierno son puras excusas para no aumentar el salario», apuntó.

El representante de Fetranzoátegui hizo énfasis, además, en que el gobierno nacional viola la Constitución de forma «constante», porque, entre otras cosas, no le garantiza una vida digna a los jubilados y pensionados, ni aumenta de manera progresiva los beneficios económicos de los trabajadores.

«El gobierno también está obligado a aumentar el salario anualmente y no lo está haciendo», agregó el dirigente.

Otro destino

Después de estar un tiempo concentrados frente a la gobernación, el grupo de manifestantes se dirigió a la sede del Consejo Legislativo del estado Anzoátegui (Cleanz) para entregar a los diputados un oficio con varias solicitudes.

«Vamos a entregar a los diputados un documento para solicitar la revisión por parte de ellos del proyecto de ley de presupuesto para ejercicio fiscal 2023-2024, porque queremos que revisen si el e

Ejecutivo incluyó lo referente al pago de primas y bonos que nos fueron confiscados en marzo de 2022, con carácter retroactivo. Igualmente estamos pidiendo que revisen si están los recursos para darnos seguro funerario integral, pues nos faltan cremación y sepultura, y también estamos solicitando que los créditos adicionales que envíe el gobernador en los próximos días, ellos tomen los recursos para entregarle a los trabajadores un bono navideño de 140 dólares que solicitamos en septiembre. Estamos exigiendo ese bono porque los aguinaldos fueron muy bajos y no alcanzan para tener hallacas, pan de jamón y pernil en estas navidades. Si no nos dan bono vamos a pasar navidades muy tristes», detalló el presidente de la asociación civil Anzoátegui Jubilados en Acción, Virgilio Heredia.

Por último, el jubilado dijo que también plantearon la necesidad de que se cree una partida especial para reactivar la Clínica de los Trabajadores.

